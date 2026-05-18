株式会社オータパブリケイションズ(本社：東京都中央区、代表取締役社長：太田 進)は、ホテル業界専門シンポジウム展示会「HOTERES EXPO東京 2026」を6月15日(月)に品川プリンスホテルで開催します。





HOTERES EXPO東京 2026





今回のテーマは、「「選ばれる理由」を再定義する 高付加価値経営と自律型オペレーションの融合」です。

2026年、インバウンド需要は量的回復を超え、ホテル経営においては「選ばれる理由」づくりが本格的に問われるフェーズに入ります。「HOTERES EXPO東京 2026」では、ホテル事業者の経営・運営・現場課題に直結する商材・サービス・ソリューションを一堂に集結。展示とセミナーを通じて、ホテル業界の最新動向と実践的なヒントを提供し、出展企業と来場者の実質的なビジネスマッチングの場を創出します。









〈イベント概要〉

イベント名 ： HOTERES EXPO東京 2026

開催日時 ： 2026年6月15日(月) 10:00～18:00(9:45入場開始)※途中入退場可

開催場所 ： 品川プリンスホテル プリンスホール

( https://www.princehotels.co.jp/shinagawa/ )

所在地 ： 東京都港区高輪4丁目10-30

主催 ： HOTERES(株式会社オータパブリケイションズ)

参加費 ： 無料

対象 ： ホテル事業者、経営会社、運営会社、投資会社、ホテルPMCM、

AM、デザイン設計施工会社、地方自治体、金融関連会社、

シンクタンク、コンサルティング、教育関連、ほか

形式 ： セミナーシンポジウム＋展示会形式

※各セッションは個別登録制となります

参加お申込み： https://business.form-mailer.jp/fms/59cece49322318





前回開催風景





【予定プログラム】

■10:00～11:00(60分)セッション1【総支配人セッション】

「TOP RUNNER 東京ホテル市場を支える総支配人の現場力」





【概要】

インバウンド需要の回復や高価格帯ホテルの開業が続くなか、東京のホテル市場は大きく変化しています。こうした環境下で総支配人に求められるのは、需給の動きを見極めながら、ブランド、人材、収益のバランスをどう取り、ホテルとしての価値をどう高めていくかという運営判断です。本セッションでは、主要ホテルの総支配人が、競争環境の捉え方、人材不足への対応、サービス品質の維持向上など今後を見据えた運営の方向性について語ります。





[パネリスト]

●株式会社西武・プリンスホテルズワールドワイド 品川プリンスホテル 総支配人 春山 新悟氏

●株式会社パレスホテル 専務取締役 パレスホテル東京 総支配人 渡部 勝氏

●日本ホテル株式会社 東京ステーションホテル 常務取締役 総支配人 藤崎 斉氏





[モデレーター]

当社 執行役員 月刊HOTERES編集長 義田 真平









■11:20～12:20(60分)セッション2【外販・EC事業セッション】

「ホテルの世界観を広げる 外販・EC事業ブランディング最前線2026」





【概要】

コロナ禍で、新たな収益源として各社が強化し始めた外販・EC事業。その中でも、外販・EC事業で定評のあるホテルに、「ホテル外販・EC事業」の現状と成功の秘訣について伺います。さらに、ブランド価値を高めながら収益化を実現する具体的な取り組みや、ファンを生み出す商品設計・販売戦略にも迫ります。





[パネリスト]

近日公開予定





[モデレーター]

当社 経営調査室 室長 長谷川 耕平









■12:40～13:40(60分)セッション3【F&Bセッション】

「F&Bが変えるホテルの競争力 料飲戦略2026」





【概要】

宿泊主体で語られがちなホテル経営において、いま改めて料飲部門の戦略的価値が高まっています。レストランの魅力向上、宴会・婚礼との連動、地域食材の活用、外来需要の取り込みなど、F&Bは収益を支えるだけでなく、ホテルの個性やブランド価値を形づくる重要な機能です。本セッションでは、料飲に注力するホテル経営者の皆さまに、なぜ今F&Bを強化するのか、どのような投資判断を行い、人材・運営・収益性をどう両立させているのか、その考え方と実践を伺います。





[パネリスト]

●株式会社ひらまつ 取締役 COO 事業統括本部長 兼 ホテル事業部長 植杉 かおり氏

●Karakami HOTELS＆RESORTS株式会社 代表取締役社長 唐神 耶真人氏

●カトープレジャーグループ 代表取締役社長 兼 グループCEO 加藤 宏明氏





[モデレーター]

当社 執行役員 月刊HOTERES編集長 義田 真平









■14:00～15:00(60分)セッション4【ホテル運営会社トップセッション】

「ブランドは“増やす”のか、“再編する”のか。― アコーとIHGに見る日本市場の戦略分岐 ―」





【概要】

日本のホテル市場はいま、「開発」から「再編」へとフェーズを移しつつあります。その変化を最も象徴しているのが、外資オペレーターによるブランド戦略です。アコーによる大規模なリブランドと、IHGによる着実なポートフォリオ構築。同じ市場を見ながらも、そのアプローチは異なります。それは単なる出店戦略の違いではありません。「ブランドとは何か」「ホテルはどう配置されるべきか」という思想の違いでもあります。本セッションでは、両社の戦略を通じて、日本市場における外資オペレーターの現在地と、その先にある構造変化を読み解きます。





[パネリスト]

●IHG・ANA・ホテルズグループジャパン 開発ディレクター、日本＆マイクロネシア 辻本 祐里氏

●アコージャパン 開発部長 永澤 伸介氏





[モデレーター]

当社 執行役員 エグゼクティブプロデューサー 武田 雅樹









■15:20～16:20(60分)セッション5【宿泊主体型ホテルトップセッション】

「キーワードで紐解く宿泊主体型ホテルの未来 高効率時代の勝ち筋を探る」





【概要】

宿泊主体型ホテルは、インバウンドの回復や国内需要の変化を背景に、改めてその存在感を高めています。一方で、現場では人手不足、コスト増、競争激化への対応が避けられず、効率性と品質の両立が大きな課題となっています。本セッションでは、各社がどのような思想でホテルを設計し、テクノロジーを使い、どのように現場運営を磨き上げているのかを伺います。本セッションでは、SQUEEZE社の「suitebook」を導入しテクノロジーと現場運営の効率化を目指しながら、顧客に圧倒的な体験価値を提供しているポラリス・ホールディングス社の下嶋氏、タイ発で可愛い羊のロゴやオブジェが印象的なKokotel(ココテル)の創業者である松田 励氏をお招きし、アジアの宿泊主体ホテル市場やITを駆使した超効率化運営のその秘密にも迫ります。また、JTB総合研究所の栗林主席研究員もモデレーターとして参画し、これからのホテルマーケットをキーワードとともに解説していきます。





[パネリスト]

●ポラリス・ホールディングス株式会社 取締役COO 下嶋 一義氏

●Koko Global Hospitality (Thailand) Co., Ltd. Founder and CEO 松田 励氏

ほか





[モデレーター]

●株式会社JTB総合研究所 主席研究員 栗林 照暢氏

●当社 執行役員 HOTERESデーターセンター長 林田 研二









■16:40～17:40(60分)セッション6【HOTERESトレンドセッション】

「ホテレスが注目する最先端の業界トレンドは如何に、HOTERESトレンド2026」





【概要】

ホテル業界の未来を左右するのは、いま何がトレンドで、これから何が主流になるのかを知ること。足元では中国人インバウンドの訪日自粛が続くものの、現況は過去最高水準のホテルマーケットであった2025年に迫る勢いで推移。今後は「大阪IR」開業や「温泉文化」の無形文化遺産登録が見込まれる2030年インバウンド6000万人の時代に向けて、ホテル業界はさらなる期待が寄せられています。そして、選ばれるホテルはイソップ寓話「アリとキリギリス」のごとく、選ばれ続けるために今も尽力しています。本セッションでは2026年のホテルトレンドとして、HOTERES編集部が独自に収集・分析した情報をもとに注目キーワードを一挙公開。





[パネリスト・モデレーター]

●当社 編集部員









【HOTERES EXPOご協賛スポンサー様募集中！〈5月20日迄〉】

本イベントでは会場内に展示会場を設けており、ホテル向け製品・ソリューションのブース出展が可能です。

例年多くのスポンサー企業様にご出展いただき、ホテル関係者の皆様への展示機会の場としてご好評いただいております。ご興味ございましたら、ぜひお気軽にお問い合わせください。









※ご入場の際にお名刺を2枚頂戴いたしますので予めご用意の上、ご来場ください。

※営業目的での参加は固くお断りします。

※イベントのタイトル、内容、登壇者には変更が生じる可能性があります。予めご了承ください。

※基調講演やパネルディスカッションの詳細および登壇者は、後日ホテレスオンラインで随時更新されます。

※ご不明な点がございましたら、HOTERES編集部までお問い合わせください。









＜お問い合わせ＞

株式会社オータパブリケイションズ

担当 ： 株式会社オータパブリケイションズ HOTERES編集部

E-mail： henshu@ohtapub.co.jp

※件名に【HOTERES EXPOの件】と記入いただけますと幸いです