株式会社プルメリア（本社：愛知県江南市、代表取締役：松本泰一）は、自転車通勤するビジネスパーソンに向けた折りたたみヘルメット『Foldier（フォルディア）』を、応援購入サービス「Makuake」にて2026年5月1日（金）12時より公開しています。 Makuake早割価格は 14,850円、一般販売予定価格は17,600円です。 折りたたむと横幅約22.5cmから約13cmになり、一般的なビジネスバッグに収納できる形状になります。米国の自転車用ヘルメット安全基準「CPSC 1203」を取得しています。

■ 開発背景：満員電車でヘルメットを抱えるあの気まずさ

～通勤者の本音から生まれた折りたためるヘルメット～ 2023年4月の改正道路交通法施行により、すべての自転車利用者にヘルメット着用が努力義務化されました。さらに2026年4月1日からは、自転車の交通違反に対する「青切符制度（交通反則通告制度）」が新たに導入され、自転車の交通安全に関する社会的関心が高まっています。 一方、自転車で最寄り駅まで通勤するビジネスパーソンは、「満員電車でヘルメットを手に持つ不便さ」「スーツに合わないデザイン性」を理由に、着用をためらう声が多いのが現状です。 『Foldier』は、こうした「持ち歩けない」「スーツに合わない」というビジネスパーソンの声をもとに、通勤シーンを想定して開発された自転車用折りたたみヘルメットです。

■ 商品の特徴

1. 折りたたんで横幅約13cm。カバンにかっこよくしまえる形状 展開時の横幅約22.5cmから、折りたたみ時は約13cmへ。一般的なビジネスバッグやリュックに収納可能で、オフィスではデスク横の引き出しに収める使い方も想定しています。 2. 光沢を抑えたマットブラック1色 スポーティな印象を抑え、光沢を抑えたマットブラック1色を採用しました。スーツでの通勤シーンを想定した外観です。 3. 米国安全基準「CPSC 1203」取得 米国消費者製品安全委員会が定める自転車用ヘルメットの基準CPSC 1203を取得。衝撃吸収性能などの試験をクリアしています。 4. 通気孔18個を配置 本体に18個の通気孔を配置し、夏場の蒸れを軽減します。 5. 軽量・幅広サイズ対応 重量は約530～550g。頭部適合サイズは56～62cmで、男性ビジネスパーソンを中心に、スーツを着用する女性会社員にも対応します。

■ 代表コメント

株式会社プルメリア 代表取締役 松本泰一は次のようにコメントしています。 「私自身、最寄り駅まで自転車で走り、電車で会社まで通勤する生活を続けてきました。安全のためにヘルメットが必要だと分かっていても、朝の満員電車でヘルメットを手に持って運ぶのは不便で、結局かぶるのをためらってしまっていました。その時にそんな“もどかしさ”をずっと感じていました。『電車通勤でも無理なく続けられる形にしたい』という想いから、この折りたたみ自転車ヘルメットを開発しました。通勤で働く方々の毎日に、少しでも役立てば嬉しいです。」

■ 商品概要

商品名：Foldier（フォルディア） 販売元：株式会社プルメリア 素材：EPSフォーム（自転車用ヘルメットで広く採用される素材） カラー：マットブラック 頭部適合サイズ：56～62cm 重量：約530～550g サイズ：展開時：横幅約22.5cm／折りたたみ時：横幅約13cm 通気孔：18個 安全規格：CPSC 1203（米国自転車用ヘルメット安全基準） 一般販売予定価格：17,600円

■ Makuakeプロジェクト概要

プロジェクト名：「持ち歩けない」を終わらせる。バッグに収まる通勤ヘルメット『Foldier』 開始日：2026年5月1日（金）12時 終了日：2026年5月 Makuake早割価格：14,850円 プロジェクトURL：https://www.makuake.com/project/foldier/ ※Makuake早割価格は、リターン口数・期間限定の応援購入価格です。

■ 会社概要

会社名：株式会社プルメリア 代表者：代表取締役 松本泰一 所在地：愛知県江南市村久野町

■ 本件に関する報道関係者からのお問い合わせ先

株式会社プルメリア 広報担当 電話：080-3637-8935 メール：firststeppurumeria@gmail.com