全国農業協同組合連合会 兵庫県本部（ＪＡ全農兵庫）

JA全農兵庫が運営する産地直送通販サイト「JAタウン」内ショップ「あつめて、兵庫。」では、５月１８日より「ＪＡ兵庫南 スイートモーニング」の予約販売を開始します。 3L～4Lサイズ（約2㎏）100箱限定、2Lサイズ（約2kg）50箱限定で通常価格より10％OFFの早期購入割引価格で販売いたします。（5月３０日まで） 「２Lサイズ（約２kg）」と「３L～４Lサイズ（約２kg）」は、通常価格より10％OFFの早割で販売します。 今年は、たくさん楽しみたい方向けに「2Lサイズ」が新登場。1本300g以上のボリュームで、ご家庭でも気軽に満足感を味わえます。さらに、大きさと食べ応えを重視される方には、迫力ある「3L～4Lサイズ」がおすすめです。特別感のある味わいで、贈答用にも好評です。 スイートモーニングは、糖度が一番高い早朝の「朝採り」が原則で、１株に１本のみ、また1本300g ２Lサイズ以上のボリュームなどの条件が設けられています。このようなスイートモーニングの認定基準を突破するのは、スイートコーン全体の収穫量の約3割のみです。 そんなスイートモーニングをインターネットでご購入いただけるのは、ＪＡタウン「あつめて、兵庫。」のみです！ぜひ一度お召し上がりくださいませ。 また、JAタウン「あつめて、兵庫。」公式Xでは、６月1日より、「スイートモーニング」が当たるフォロー&リポストキャンペーンも実施予定です。

１．予約販売開始日：２０２６年５月１８日（月）

２．出荷開始時期：６月下旬頃（予定）

３．商品ページ： https://www.ja-town.com/shop/c/c28051701/

４．出荷元：JA兵庫南

５．価格：

3L～4Lサイズ（約2㎏）100箱限定、2Lサイズ（約2kg）は50箱限定で通常価格より10％OFFの早期購入割引価格で販売いたします。（5月３０日まで） ・JA兵庫南 スイートモーニング（3L～4L・約2㎏）／通常価格3,100円 → 早割価格（１０％OFF） 2,800円 ・JA兵庫南 スイートモーニング（3L～4L・約4㎏）／通常価格5,890円 ・JA兵庫南 スイートモーニング（2L・約2㎏）／通常価格2,770円 → 早割価格（１０％OFF） 2,430円 ※価格は送料別・消費税込 ※３L～４Lサイズは同じ配送先に2箱（約4kg）ご希望の方は早割価格よりも2箱入り（約4㎏）がお買い得です。

６．JAタウン「あつめて、兵庫。」公式X フォロー&リポストキャンペーン

JAタウン「あつめて、兵庫。」の公式Xアカウントをフォローし、キャンペーン対象ポストをリポストした方の中から、抽選で「スイートモーニング」をプレゼントします。 公式Xアカウント：https://x.com/JA_zennohhyogo 期間：２０２６年６月１日（月）～２０２６年６月７日（日） 賞品：JA兵庫南 スイートモーニング（３L～４L・約２kg） 当選者：１名様 ※キャンペーン内容は変更になる場合があります。予めご了承ください。

７．「ＪＡ兵庫南 スイートモーニング」の特徴

● スイートモーニングって？

皮が薄くみずみずしいスイートコーン。 糖分が一番高い早朝に朝採りし、さらに厳選したものだけを『スイートモーニング』と名付けました。 生産者とＪＡ兵庫南が一体となって、採れたてのおいしさを多くの人に届けたいと早朝の収穫や厳格な安全管理などに取組み、ブランド化を進めています。

● 朝採り

トウモロコシの糖分は、夜の間に蓄えられるため 「スイートモーニング」の収穫は、糖度が一番高い早朝の「朝採り」が原則です。

● 基準突破は収穫量の約３割のみ

「スイートモーニング」の条件のひとつが、 1本 300g ２Lサイズ以上のボリューム。 JA兵庫南独自の規格を設け、各農家から集荷されたスイートコーンを1本１本ていねいに検品します。 その結果、「スイートモーニング」として選ばれるのは全体の約3割です。

● 店頭では1,000本が1時間で完売することも！

1株に1本という希少性に、約１か月間のみという短い出荷時期も相まって知る人ぞ知る人気のブランド。 出張販売すると1,000本が1時間で完売、販売所でも午前中には売り切れてしまうほどです。

● JA兵庫南でとうもろこしを育てる理由

トウモロコシの甘さは、太陽の光と高温の環境で増していきます。 瀬戸内ならではの温暖な気候と日照量に恵まれたJA兵庫南の東播地区は、その栽培に最適の気候条件が揃っているのです。 ちなみに スイートモーニングは甘味の強いスイートコーンのなかでも実の皮が薄く、口残りが少ない3品種から厳選されます。

・ＪＡタウン「あつめて、兵庫。」公式X 毎月兵庫の特産品が当たるフォロー＆リポストキャンペーンも実施しています。 https://x.com/JA_zennohhyogo

・ＪＡ全農兵庫公式Instagram 不定期でシークレットSALE実施しています。 https://www.instagram.com/ja_zennohhyogo/

・ＪＡタウン「あつめて、兵庫。」公式メルマガ https://www.ja-town.com/shop/mail/magappli.aspx?mailmag=80&shop=5401