NY・ブロードウェイのリバイバル版初演から今年で30周年を迎え、世界38か国・500都市以上・13言語で上演されているメガヒット・ミュージカル シカゴ。1996年版は現在も上演が続くブロードウェイを代表するロングラン作品として、長年にわたり世界中の観客を魅了し続けています。2026年夏に行われる来日公演で敏腕弁護士ビリー・フリン役で来日するブラッドリー・ジェイデンのインタビューが到着しました！

――出演が決まった時の率直なお気持ちは？

びっくりしました。まさか『CHICAGO』に出演できるとは、最高に光栄です。『CHICAGO』は、これまで素晴らしい演者たちが出演してきた、ミュージカル史に残る偉大な作品。その歴史の一部になれること、特に30周年という記念すべき年に出演できることを本当に幸運だと感じています。 これまでも『レ・ミゼラブル』や『オペラ座の怪人』、『ウィキッド』など世界的に有名なミュージカルに出演する機会に恵まれてきましたが、世界中の大勢の観客を魅了してきたこの作品に参加できるなんて！日本は世界で一番好きな場所の一つです。ですから、『CHICAGO』でまた日本に戻って来られることが心から嬉しいです。

――『CHICAGO』の魅力について教えてください。

ミュージカルに憧れる人にとってはたまらない作品ですね。世界でも最も長く上演されているアメリカ発のミュージカルの一つ。僕の親友の一人がロンドン版に出演していて何度も観に行きましたし、先日はブロードウェイでも観劇しました。 いつも感じるのは、この作品のシンプルな美しさです。まず音楽が素晴らしくて名曲揃い。『CHICAGO』を観たことがない方でも、代表的なナンバー「Razzle Dazzle」は耳にしたことがあるのでは？ またボブ・フォッシーの振付によるダンスが信じられないくらい素晴らしい。まさにこの作品の象徴と言えるでしょう。僕はミュージカルの大学に通いましたが、ダンスは最小限しか学びませんでした。それでも、このクリエイターたちの才能が結集した豊かなショーの一部になれることがとても嬉しい。特にロキシー・ハートとヴェルマ・ケリーのダンスは見応え十分ですから、袖から彼女たちのダンスを見ることが待ち遠しいです。 衣裳も美術も美しく、作品全体がまるで高級な料理のよう。ミュージカルを完璧にする素晴らしい素材が揃っていますので、絶対にお楽しみいただけるかと思います。

――おっしゃる通り、『CHICAGO』は、音楽とダンス、物語が美しく融合したショーですね。出演にあたり、心掛けていることはありますか。

僕は、この作品の基礎を尊重しなければならないと思っています。30年も続いている作品ですから、その価値を損なうことなく、あるがままに表現しなければなりません。どんな演出になるのか、そして演出家が私に何を期待しているのかにも注意を向けつつ、これから始まる稽古で役を積み上げていきたいです。

―――ブラッドリーさんが演じるビリー・フリンは凄腕弁護士であり、かつ悪知恵の働く人物。どのように演じたいですか？

私はこれまでも悪役を演じたことがありますが、善と悪にはそれぞれの側面があり、どちらが強調されるかによって見え方が変わるように思います。長年にわたって多くの俳優がこの象徴的な役ビリー・フリンを演じるのを見てきましたし、自分なりにどう演じるかも考えています。何か新鮮でワクワクするものをこの役に取り込めたらいいですね。日本の観客の皆さまに、僕の新しい一面をお見せしたいです。

――ビリー・フリンは羽を持った大勢の女性たちに囲まれる、印象的なシーンがありますね。そんなご自分を想像していただけますか？

あはは！もちろん、最高に素敵になりますよ（笑）。そこでも、演出家がどう表現したいか、その意図を大切に存在したいです。先ほども申し上げた通り、この作品はシンプルさゆえの美しさがあるんですよね。その構図の中で、きちんと存在したいです。

――『レ・ミゼラブル』や『オペラ座の怪人』のようなシリアスな作品とは違い、ブラックコメディ味が強いところも、『CHICAGO』の面白さかと。

本当に！コメディー色が強く、ダークさもたっぷりで笑えるシーンがたくさんあります。また『レ・ミゼラブル』と『オペラ座の怪人』は全て歌で進みますが、『CHICAGO』は台詞でのやり取りもあり、お芝居としても楽しめる瞬間がたくさんあります。

――ブラッドリーさんといえば、豊かでハリと艶のある歌声に魅了されてしまいます。それだけ歌が上手ければ、ロックやポップスのシンガー、あるいはオペラ歌手にもなれたでしょう。そこでミュージカル俳優になられた理由は？

僕はさまざまな人物になることが大好きなんです。ジャベール、アンジョルラス、ラウル、フィエロなど、自分の肉体と精神をもって新しいキャラクターを自由に作り出す、そして自分とは全く違う人生を生きることが何よりも好き。今回はそこにビリー・フリンが加わるわけで、ワクワクが止まりません。

――最後に日本の皆様へのメッセージをお願いします。

カンパニー一同、この素晴らしいショーを、特に30周年という記念すべき年に日本にお届けできることを、大変光栄に思っています。『CHICAGO』でお会いできることを楽しみにしています。ミニキテネ！

チケットのプレイガイド先行販売は本日5月18日(月)10:00より開始いたします。詳細は公式ホームページよりご確認ください。https://chicagothemusical.jp

WHO’S WHO

ブラッドリー・ジェイデン [ビリー・フリン] Bradley Jaden [Billy Flynn]

ロンドン、ウエストエンドを拠点にインターナショナルに活躍するトップミュージカル俳優。2025年夏、日本で開催されたミュージカル レ・ミゼラブル ワールドツアースペクタキュラーでジャベール役を好演。これまでの『レ・ミゼラブル』出演歴は、ジャベール役（ソンドハイム劇場 2019年・2024年、クイーンズ劇場 2018年）、ステージド・コンサート版アンジョルラス役（ギールグッド劇場 2019年）、30周年記念公演アンジョルラス役（クイーンズ劇場 2015年）、レスグル役（クイーンズ劇場 2014年）。そのほか主な舞台出演作には『スティーヴン・ソンドハイムズ・オールド・フレンズ』、『オペラ座の怪人』ラウル役、『ウィキッド』フィエロ役、『ゴースト』、『シュレック・ザ・ミュージカル』などがある。 世界各地でのミュージカルコンサート公演（『ザ・リユニオン』（東京）、『Do You Hear the People Sing?』（マニラ）、『ブラッドリー・ジェイデン ライブ・イン・コンサート』（ロンドン、ニューヨーク、ブダペスト、トリエステ、台北、日本）など）やテレビ出演(『イーストエンダーズ』、『エマーデール』、『シュガー・ラッシュ』、『ブリテンズ・ゴット・タレント』)など、国際的に活躍する実力派。 IG - @bradleyjaden X - @BradleyJaden

ジャレンガ・スコット [ヴェルマ・ケリー] Djalenga Scott [Velma Kelly]

イタリア・コンティ演劇芸術アカデミーでトレーニングを積む。『CHICAGO』の英国ツアーにヴェルマ・ケリー役として出演。そのほかの出演作に『キャッツ』ボンバルリーナ役（キルワース・ハウス劇場）、『アニー』リリー・セント・レジス役（ウエストエンド、英国/ヨーロッパツアー）、『グリース』リゾ役（英国レスターのカーブ劇場、ドバイ）、『ウエスト・サイド・ストーリー』アニータ役（英国ツアー）、『ザ・ロッキー・ホラー・ショー』マジェンタ役（ヨーロッパツアー）、『CHICAGO』モナ、リズ、ヴェルマ役（ウエストエンド）、『バットマン・ライブ』ハーレイ・クイン役（米国ツアー）、『ジョセフ・アンド・ザ・アメージング・テクニカラー・ドリームコート』（ウエストエンド）、『Beautiful and the Damned』（ウエストエンド）、『フラッシュダンス』ジャズミン/代役、アレックス役（オリジナル英国ツアー）、『FAME』カルメン役（ヨーロッパツアー）、および『NOISES OFF』ブルック役（バーミンガム・レパートリー劇場）があり、映画作品『Beast』（Agile Films）、『I Give It A Year』アレックス役（スタジオカナル）、TVシリーズ『Trapped! 』Scarlett/Esme役（BBC）にも出演している。

サラ・ソータート [ロキシー・ハート] Sarah Soetart [Roxie Hart]

アントワープ王立バレ工学校をはじめ、ベルギーやイギリスのナショナル・バレエ・スクールでトレーニングを積む。『CHICAGO』ではロキシー・ハート役としてフェニックス劇場、ケンブリッジ劇場、ギャリック劇場および複数のツアー公演に出演。そのほかの出演作に『グレン・ミラー物語』ヘレン・バーガー役（ロンドン・コロシアム）、『サウンド・オブ・ミュージック』エルザ役（英国ツアー）、「オン・ザ・タウン」アイヴィ・スミス役（イングリッシュ・ナショナル・オペラ、シャトレ座）、『キス・ミー・ケイト』『FAME』（ヴィクトリア・パレス劇場）、『キャッツ』ヴィクトリア役（ニュー・ロンドン劇場）、『回転木馬』ルイーズ役アンダースタディ（英国ツアー）があり、ディズニー映画「101」プレミアや「ヨハン・シュトラウス・ガラ」でロイヤル・アルバート・ホールの舞台にも立っている。

他、イギリスカンパニー

STORY

1920年代のジャズ全盛時代、イリノイ州シカゴ。不倫を重ねていた夫と妹を殺した元ナイトクラブ・ダンサー、ヴェルマ・ケリーが収監されている監獄に、新顔がやってくる。彼女の名はロキシー・ハート。冴えない夫エイモスに飽き飽きしている女優志願の人妻ロキシーは、自分を捨てようとした愛人フレッド・ケイスリーを殺害したのだ。悪徳敏腕弁護士ビリー･フリンの力でメディアの注目を一身に集め、スターとなっていたヴェルマに負けじと、ロキシーもビリーを雇ってマスコミを利用し、正当防衛の“悲劇のヒロイン”として一躍メディアの寵児になっていく。スポットライトを求めるロキシーの快進撃はどこまで続くのか？ 彼女と反目するヴェルマのリベンジは？ 二人の女と一人の男の名声を賭けた争いが今、幕を開ける──。

公演概要

【公演名】ブロードウェイミュージカル『シカゴ」30周年記念来日公演 ＜東京公演＞ 2026年8月19日 (水) ～８月30日(日) 合計１６公演 会場：東急シアターオーブ（渋谷ヒカリエ11階） ＜大阪公演＞ 2026年9月3日 (木) ～９月６日(日) 合計6公演 会場：オリックス劇場 【出演】ビリー・フリン役：ブラッドリー・ジェイデン、ヴェルマ・ケリー役：ジャレンガ・スコット、ロキシー・ハート役：サラ・ソータート 他、イギリスカンパニー 【作詞】フレッド•エッブ 【作曲】ジョン•カンダー 【脚本】フレッド•エッブ&ボブ•フォッシー 【初演版演出•振付】ボブ•フォッシー 【オリジナルNYプロダクション演出】ウォルター•ボビー 【オリジナルNYプロダクション振付】アン•ラインキング 【チケット料金（税込・全席指定）】 ＜東京公演＞ S席18,500円、A席15,800円、B席12,800円、C席8,800円 ＜大阪公演＞ 昼公演：S席 17,500円／A席 13,500円／B席 11,000円／C席 8,000円 夜公演（税込・全席指定）：S席 16,500円／A席 12,500円／B席 10,000円／C席 7,000円 ※未就学児入場不可 ※チケットはお一人様1枚必要です。 ※公演中止の場合を除き、お客様の体調不良によるチケットの払い戻しは致しません。 ※車椅子をご利用のお客様は、S席をご購入いただき、東京公演はキョードー東京、大阪公演はキョードーインフォメーションまでお電話にてお問合せ下さい。 ※出演者の変更によるチケットの払い戻しは致しません。 ★チケットプレイガイド先行販売５月１８日(月)10 :00開始！ 詳細は公式HPにてご確認ください。https://chicagothemusical.jp 【チケット一般発売日】2026年6月13 日(土)10:00AM 主催：TBS / キョードー東京（東京）、関西テレビ放送／キョードー大阪（大阪） 企画制作：TBS／キョードー東京 後援：TBSラジオ（東京）、FM802／FM COCOLO（大阪） 招聘：キョードー東京 【お問い合わせ】 ＜東京公演＞キョードー東京 0570-550-799（平日11:00-18:00/土日祝10:00-18:00） ＜大阪公演＞キョードーインフォメーション 0570-200-888（月～土11:00～18:00日祝休み）