マイスター株式会社は、2026年4月24日、外部講師を招いた社内マーケティング研修を実施しました。 深刻化する人材不足に対応するため、Indeed等の広告運用データを題材とした実践型ワークを通じ、数値分析・求職者心理の設計・AI活用をテーマにした育成施策です。担当者の経験や感覚に依存しやすい求人広告の改善を、根拠のある施策へと転換させることを目的としています。

採用難時代に求められる「求人広告改善力」

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現在の採用市場では、人口減少や働き方の多様化を背景に、企業間の採用競争が激化しています。給与や待遇だけでは差別化が難しくなり、求職者が「この会社で働きたい」と感じる理由をどれだけ明確に伝えられるかが重要になっています。 一方で、多くの企業では求人広告の改善が担当者個人の感覚や経験に依存しやすく、なぜ成果が出たのか、なぜ応募が伸びなかったのかが整理されないまま運用されるケースも少なくありません。 こうした背景から、マイスター株式会社では外部講師を招き、組織全体で「数値をもとに考える力」と「求職者心理を理解する力」を高める実践型マーケティング研修を実施しました。単なる求人作成ではなく、求職者の行動や感情変化を踏まえた設計として求人広告を捉える視点の共有を目的としています。

求職者の感情変化を理解し、「事実」を「価値」に変換する

研修では、「人はどう動くのか」というテーマをもとに、求職者が応募に至るまでの感情変化について学びました。 求職者は、求人を見た瞬間に応募を決めるわけではありません。まず認知し、「自分に合うかもしれない」と感じ、比較・検討を経て、心理的なハードルが下がった時に初めて応募行動につながります。 その中で重要なのが、「事実」を「価値」に変換する視点です。たとえば「未経験歓迎」という事実は、「新しい環境でも挑戦しやすい安心感」という価値として伝える必要があります。「研修制度あり」であれば、「段階的に成長できる環境」として表現することで、求職者の不安を軽減できます。 情報量が多い現代では、単に情報を並べるだけでは埋もれてしまいます。求職者にとって「なぜ自分に必要なのか」を伝える設計力が、求人広告やSNS運用において重要になっています。

数値分析とAI活用による、再現性のある改善体制へ

後半では、Indeed等の広告データを用いた数値分析ワークが行われました。クリック率や応募単価などの指標を整理し、「どこに課題があるのか」「どの数字を改善すべきか」を考える実践的な内容となりました。 研修では、 ・感覚ではなく数字で判断する ・問題と課題を切り分ける ・施策前に“動かしたい数字”を決める ・原因不明の施策は“博打”になる といったマーケティングの基本原則が共有されました。 また、ChatGPTなどの生成AIを活用した求人改善についても議論が行われました。AIは、情報整理や表現案の生成などに有効ですが、成果を高めるには組織内の成功事例や知見を蓄積し、チーム全体で共有していくことが重要です。 個人のセンスに依存するのではなく、数値・検証・共有を繰り返すことで、再現性のある改善体制を構築することが求められています。

マイスター株式会社が目指す、感覚に頼らない採用支援

マイスター株式会社は、求人情報を単に掲載するだけでなく、求職者と企業双方にとって納得感のあるマッチングを重視しています。 そのためには、「どんな言葉なら伝わるのか」「なぜ応募につながったのか」を感覚ではなく、数値と行動データをもとに検証していく必要があります。今回の研修は、そうした考え方を組織全体で共有するための取り組みでもありました。 また、求職者の価値観が多様化する中で、企業側にも情報の伝え方が求められる時代になっています。給与や条件だけではなく、「働くイメージが持てるか」「自分に合いそうと思えるか」が応募行動を左右するためです。 マイスター株式会社は今後も、AI活用による効率化と、人にしかできない感情理解や価値変換を組み合わせながら、より質の高い求人情報の発信と採用支援を推進してまいります。

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