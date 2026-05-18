北山たけしプロデュースにより2025年に鮮烈なデビューを果たした演歌歌手・堀内春菜が、6月3日発売の第2弾シングル「みれん傘」（作詞：北爪 葵／作曲：木村竜蔵／編曲：矢田部 正）のヒットを祈願し、 5月16日に、神奈川県小田原市にある梅の里センターで執り行われた「曽我の傘焼きまつり」の神事に参列した。 「曽我の傘焼きまつり」は、日本三大仇討ちの一つ「曽我兄弟の仇討」の故事にちなみ、八百余年の伝統を持つ由緒ある祭事（かながわのまつり50選）。 曽我兄弟が父の仇を討つ際、雨の中で傘を燃やして松明（たいまつ）の代わりにしたという伝説に由来し、今なお大切に守り伝えられている伝統行事だ。 この日、堀内は新曲のタイトルにちなみ、「みれん傘」の文字と大ヒットへの願いが記された特製の傘を手に持ち、神事に臨んだ。 赤々と燃え上がる炎を見つめながら、新曲の飛躍とこれからの歌手活動への決意を天へと届けた。新曲のタイトルと同じ「傘」を燃やして松明とした伝承にあやかり、大ヒットへの決意を新たにする勇壮な祈願となった。 デビュー曲「阿蘇の鬼火」では地元・熊本を舞台に熱く歌い上げた堀内だが、今作「みれん傘」ではグッと大人の演歌に挑戦。 最大の武器である個性的な“うなり”は今回も健在で、若手女性歌手の中で異彩を放つ存在として、さらなる輝きを放つ仕上がりとなっている。

【堀内春菜 コメント】

デビューから1年足らずで、早くも2作目の新曲を発売できることを嬉しく思います。今回は、ガラリと雰囲気を変えた大人の演歌に仕上げていただきました。初めてのヒット祈願となった「傘焼きまつり」は、ずらりと傘が並ぶ光景が圧巻で、その真ん中に「みれん傘」が飾られているのを見た瞬間、いよいよだなと身が引き締まりました。女性の未練心をしっとりと歌い、私の武器であるうなりを効かせたメリハリのある曲です。1番、2番、3番でそれぞれ唸っている場所が違うので、ぜひ注目して聴いてほしいです。北山たけしさんからは、「こぶしを入れすぎず、歌いすぎないことで、うなりの良さがより際立つ」とアドバイスをいただきました。この曲で新しい堀内春菜の一面をお魅せし、日本全国たくさんの皆様に愛され、歌っていただけるよう、心を込めて歌ってまいります！

リリース情報

2026年6月3日 リリース 堀内春菜「みれん傘」 c/w 鵲（かささぎ）の橋 TECA-26020 定価：\1,700（税抜価格 \1,545）シングルCD みれん傘 作詞 北爪 葵、作曲 木村竜蔵、編曲 矢田部 正 鵲（かささぎ）の橋 作詞 北爪 葵、作曲 木村竜蔵、編曲 矢田部 正

アーティスト情報

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