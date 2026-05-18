株式会社オレンジページ（東京都港区）は、料理専門誌として30年以上にわたり支持され続けている『オレンジページCooking』の膨大なアーカイブから、それぞれの季節にぴったりの「今の気分にちょうどいい料理」を厳選した最新刊『夏を感じるオレンジページ』を5月18日（月）に刊行しました。テーマは、ずばり「夏」。旬のトマトやきゅうりでご飯がすすむおかずから、後片づけもラクな麺やのっけご飯、食欲がない日にもうれしい水キムチまで、夏のワクワクした気分を盛り上げるメニューが満載。流行に左右されず、自分らしく料理を楽しむヒントが詰まった一冊です。なお、シリーズ第2弾は今秋（2026年9月頃）刊行予定です。

夏野菜の底力に驚く！ 「旬のおいしさを楽しみ尽くす」新定番メニューが勢ぞろい

トマト、なす、きゅうり、ゴーヤー。おなじみの夏野菜が、プロならではのちょっとした工夫で「最高のごちそう」に生まれ変わります。夏野菜の人気もの同士「なす」と「青じそ」を組み合わせた大人の味わい方、みずみずしい「至福のトマトソース」や、切り方ひとつで苦みをコントロールする「ゴーヤー講座」、さらには「きゅうりとトマトで白飯をおいしく食べる」驚きのアイディアまで。素材の良さを引き出すシンプルな調理法だから、毎日作りたくなること間違いなしです！

作るのも片づけもラクラク！ 暑い夏をポジティブに乗り切るアイディアも

「夏休みは家族のお昼ごはんを作るのが大変」「暑くて食欲が落ちてしまう」「キッチンが暑くって」といった夏ならではのお悩みも、プロの料理家のアイディアでおいしく解決します。一皿で大満足、かつ後片づけも簡単な「のっけ麺＆のっけご飯」や、レンジをフル活用した重ね蒸し、さらには一日で完成する簡単発酵食「水キムチ」まで。頑張りすぎずに、夏を健やかに、そしてワクワクしながら過ごすための知恵を凝縮しました。

料理ピックアップ：夏の食卓がもっと楽しくなる、おすすめ4品

「なすと鶏肉の甘酢だれ」たっぷりの油で揚げたとろりとしたなすに、さっぱりした甘酢だれがからんで箸が止まらないおいしさ。最後に青じそをからめて香りよく。

「夏野菜たっぷりカレー」フライパンでちゃちゃっと作れる簡単カレー。夏野菜の甘みと華やかな色が元気をくれます。

「夏野菜の水キムチ」米のとぎ汁を使って一日で完成する、簡単で体にやさしい発酵レシピです。酸味がほどよく、辛みがほとんどないため、サラダ感覚でもりもり食べられます。

「台湾風ジャージャー麺」こってり、濃厚な肉あんを冷凍うどんにからめて。はじめはそのまま、途中から酢やラー油で味変し、最後まで楽しんで。

■主な内容（目次）

●なすに青じそ、大人の味わい ●あえて、かけて、味変して……台湾麺って、楽しい！ ●夏バテ知らずの薬味使い ●火を使わずにメインができる 電子レンジで重ねて蒸すだけ！ ●至福のトマトソース ●夏の昼ごはん、もう悩まない！ のっけ麺＆のっけご飯 ●切り方で味わいが変わる！ 新しいゴーヤー講座 ●一日でできる発酵食 夏野菜を水キムチで ●きゅうりとトマトは白飯のおかずになるのか問題。 ●渡辺有子さんの夏のスープ ●夏バテ防止/食がすすむ/疲れも取れる すっぱい料理が食べたいの。 ●いざというとき役立つ！ 自家製冷凍カレーの作り置き ●プラスαで夏バテ知らず♪ 豚しゃぶのパワーレシピ ●ビールのお供に、そうめんの隣に 夏こそ揚げもの ●一度にたっぷり作ればあとがラク 自家製「冷凍餃子」があれば。 ●ひとふりで夏の不調を改善！ 齋藤菜々子さんのスパイス薬膳 ●夏野菜もしっかりとれる 自家製冷食ですぐごはん！ ●料理名INDEX

■書誌情報

書名：『夏を感じるオレンジページ』 発売日：2026年5月18日（月） 定価：1,100円（税込） 判型：A4変形判・116ページ 書誌ページ：https://www.orangepage.net/books/2055

＜このリリースに関するお問い合わせ先＞ 〒108-0073 東京都港区三田1-4-28 三田国際ビル16F 株式会社オレンジページ 総務企画部・広報担当 鈴木 press@orangepage.co.jp

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