公演ビジュアル





2026年6月25日(木)から28日(日)にかけてCOOL JAPAN PARK OSAKA TTホールにて上演される舞台「幽霊でもよかけん、会いたかとよ」大阪公演。関西テレビ放送(大阪市北区)は、5月23日(土)にチケット一般発売を控えるなか、さらなるゲスト出演者を発表いたします。





関西ジュニアの亀井海聖(Boys be)に続きゲスト出演発表となったのは、元宝塚歌劇団・星組トップ娘役の綺咲愛里。2019年に宝塚歌劇団を退団以降、舞台『ポーの一族』、『Endless SHOCK』など話題作への出演で、その透明感あふれる存在感と確かな演技力で、多くのファンから支持を集めています。





本作の脚本・演出を務めるのは、現在放送中の日曜劇場『GIFT』やNetflixオリジナルドラマ『サンクチュアリ -聖域-』など話題作の脚本を次々と手がける金沢知樹。2023年に長崎県で初演を果たして以来、東京でも満員御礼となった本作が、関西ジュニアの亀井海聖、そして元宝塚トップ娘役の綺咲愛里という関西にゆかりのあるゲストの出演により、どんな化学反応を引き起こすのか！？





チケットは5月23日(土)からの一般発売に先駆け、5月18日(月)午前10時よりプレイガイド先行受付を実施いたします。









●綺咲愛里 プロフィール

'10年宝塚歌劇団に入団。'16年11月、星組トップ娘役に就任、'19年10月、宝塚歌劇団を退団。退団後の主な出演作に、『SHE LOVES ME』、『RAGTIME』、『Endless SHOCK』、2026年5月20日からVISIONARY READING『手紙』に出演。2026年8月29日には宝塚ホテルにてディナーショー『Dinner Show 2026 ～Le Lien～』を開催。





＜綺咲愛里 コメント＞

この度ゲストとして出演させていただくことになりました、綺咲愛里です。お稽古から本番を迎える中で、どのような化学反応が起きるのか、今からとてもわくわくしています。この度、大阪初上陸とのこと、劇場でお会いできる日を楽しみにしております！









●ストーリー

長崎県の小さな町に住む、ある家族の物語。母の四十九日を目前に、心労で倒れてしまった父の「お前に会いたか…幽霊でもよかけん、会いたかとよ」という寝言を聞いた兄妹は、母の幽霊と父を会わせようと決意する。母と瓜二つの妹が幽霊を演じることになったが、そこへさまざまな珍客が訪れ、計画は大混乱をきたすことに――。果たして計画は成功するのか。父が伝えたかった想いは届くのか。









●脚本・演出 金沢知樹

日曜劇場『GIFT』、『半沢直樹』ほか多数のテレビドラマの脚本を手掛け、Netflixオリジナルドラマ『サンクチュアリ -聖域-』では、「Asian Academy Creative Awards2023」で BEST SCREENPLAY(最優秀脚本賞)を受賞し、同作品で第42回向田邦子賞の候補者にノミネート。2022年には地元長崎を舞台にした映画『サバカン SABAKAN』で映画監督デビューを果たすなど、いま業界で最も注目のクリエイター。本作は、そんな金沢が脚本・演出の両輪を担う舞台作品で、地元長崎を舞台に、家族の情愛を丁寧に描いています。





出演者一覧

ゲスト：亀井海聖(Boys be)

ゲスト：綺咲愛里





【公演概要】

公演名 ： 舞台 「幽霊でもよかけん、会いたかとよ」 大阪公演

公演日程 ： 2026年6月25日(木)～28日(日) 全5公演

会場 ： COOL JAPAN PARK OSAKA TTホール

脚本・演出 ： 金沢知樹

出演 ： ゴリけん 斉藤優・矢野ペペ(パラシュート部隊)

ノボせもんなべ 土居祥平 ひより みゅん たかおぽん ／

亀井海聖(Boys be) 綺咲愛里

チケット料金： 全席指定 8,500円(税込)

主催 ： 関西テレビ放送／株式会社ｇ

企画・製作 ： 株式会社にゃんにゃんカムカム

公式サイト ： http://www.ktv.jp/event/yureyoka/





＜公演日程＞

2026年6月25日(木)：18:30

2026年6月26日(金)：18:30

2026年6月27日(土)：12:00／16:00

2026年6月28日(日)：12:00





プレイガイド先行受付：2026年5月18日(月)10時～ (※各プレイガイドにて受付)

チケット一般発売日 ：2026年5月23日(土)10時～





お問合せ：「幽霊でもよかけん、会いたかとよ」 大阪公演 問合せ窓口

yureyoka-osaka@ktv.co.jp