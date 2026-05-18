タイ王国大阪総領事館 商務部(所在地：大阪市中央区)は、2026年7月15日(水)・16日(木)の2日間、日本企業を対象とした「タイペットフード＆製品オンライン商談会2026」を開催いたします。

タイのペット関連企業約50社が集結し、全国から無料でオンライン商談に参加可能です。





タイペットフード＆製品オンライン商談会2026





公式サイト： https://thaisourcing.jp/pet/2026/





日本ではペット関連市場が拡大を続けており、品質や価格競争力を備えた海外製品への関心が高まっています。こうした中、タイはペットフードの主要生産国の一つとして知られ、多様な製品供給力を有しています。

本商談会では、ペットフードをはじめ、ペットウェアやペット用家具、玩具、衛生用品など幅広い製品を取り扱います。出展企業は、日本への輸出実績を持つ企業から海外展開を目指す新進気鋭の企業まで多様です。サプライチェーンも整備されており、OEM・ODMや小ロット発注にも柔軟に対応しています。日本企業にとって、新たな調達先や商品開発の選択肢となることが期待されます。





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【イベント概要】

商談会名称： タイペットフード＆製品オンライン商談会2026

日時 ： 2026年7月15日(水) 10時30分～17時35分

2026年7月16日(木) 10時30分～17時35分

会場 ： オンライン(Zoomを予定)

出展企業 ： タイ国ペット製品関連企業 50社を予定

詳細 ： https://thaisourcing.jp/pet/2026/

主催 ： タイ王国大阪総領事館 商務部

後援 ： 一般財団法人大阪国際経済振興センター

日本貿易振興機構(ジェトロ)大阪本部

独立行政法人中小企業基盤整備機構 近畿本部

公益財団法人 大阪産業局

大阪商工会議所

京都商工会議所

神戸商工会議所

一般社団法人 日本ペット用品工業会

一般社団法人 ペットフード協会

一般社団法人 全国ペットフード・用品卸商協会









【商談方法について】

1. 公式サイト( https://thaisourcing.jp/pet/2026/ )の商談予約ボタンから、商談を希望する企業とご都合のいい日程をご指定のうえ、必要事項を入力し、ご予約申込をお願いします。

2. 予約が確定次第、改めて予約確定メールをお送りします。

3. 後日、ご登録いただいたメールアドレスに商談用のZoomのURLをお送りいたします。

4. 商談当日、ご予約いただいた企業とZoomで商談いただけます。





●公式サイト( https://thaisourcing.jp/pet/2026/ )には、出展企業の特長や取り扱い製品などの情報を掲載しています。商談申込の参考としてご確認いただけます。





●予約申込後、日程調整のお願いをさせていただく場合がございます。また、確定までに数日お時間をいただく可能性がございます。





●本商談会は、タイからの製品調達やタイへの製造委託をご検討の企業を対象としております。誠に恐れ入りますが、貴社製品・サービス売込み目的の商談はご遠慮ください。該当する場合は、ご予約をキャンセルさせていただきます。





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【タイ王国大阪総領事館 商務部 概要】

所在地： 〒541-0056 大阪市中央区久太郎町1-9-16 バンコック銀行ビル8階

URL ： https://www.ditp.go.th/ja