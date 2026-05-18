AION Vがさらなる節目を達成：4月の世界販売台数が179%増、J.D. Power小型電気自動車APEAL調査で第1位

中国・広州、2026年5月16日 /PRNewswire/ -- 今年4月、AION Vの世界販売台数は前年比179%増となり、力強い成長の勢いを維持しました。AION Vは現在、香港特別行政区、タイ、シンガポール、オーストラリアなど、世界の複数の国・地域で販売されており、近い将来には英国、スペイン、フランスなどの市場に参入する予定です。AION Vが世界市場で持続的な人気を得ている背景には、卓越した製品品質と、ユーザーからの確かな口コミ評価があります。





この高い口コミ評価は、権威ある調査によって十分に裏付けられています。J.D. Power 2026年中国新エネルギー車商品魅力度指数（NEV-APEAL）調査で、AION Vは837点を獲得し、コンパクトバッテリー電動SUVセグメントで第1位となりました。この調査は、2～6か月間の実際の車両所有体験に焦点を当て、運転、充電、スマート機能などの側面で、オーナーの満足度と魅力度を測定するものです。この高得点の背景には、AION Vオーナーからの確かな愛着と高い評価があります。

安全性は常にAION Vの最も強固な基盤です。5つ星の安全基準を満たすよう設計されており、先進的なMagazine Battery 2.0技術と、クラスをリードする2.3mの超ロングサイドカーテンエアバッグを備えています。このモデルは、Euro NCAPとANCAPの双方から最高評価である5つ星の安全評価も獲得しています。

総合的な製品力により、AION Vは複数の海外市場で、専門メディアと消費者から高い評価を得ています。オーストラリアでは、大手メディアのDriveにより、「Drive Car of the Year 2026 - 6万豪ドル未満の最優秀電気自動車（Drive Car of the Year 2026 - Best Electric Vehicle Under AUD 60,000）」賞のファイナリストに選出されました。東南アジアでは、シンガポールで「2025年カテゴリーA電動SUVオブ・ザ・イヤー（2025 Category A Electric SUV of the Year）」、インドネシアで「最も人気のある電気自動車（Most Popular Electric Vehicle）」などの賞を受賞しました。これらの栄誉は、AION Vの世界的な競争力を力強く物語っています。

販売台数の成長から権威ある賞の受賞まで、妥協のない安全性から世界的な評価まで、AION Vは世界の舞台で、中国発のインテリジェント電動SUVのベンチマークとなりつつあります。GACは、世界のユーザーに高品質なインテリジェント電動製品を提供するという使命を堅持しながら、より広い国際舞台に向けた歩みを加速していきます。

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（日本語リリース：クライアント提供）

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