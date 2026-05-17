TVアニメ「死亡遊戯で飯を食う。」より、松本淳一氏が手掛けた劇伴音楽を収録したオリジナル・サウンドトラックが7月11日（土）に発売されることが決定！

日本コロムビア株式会社

第18回MF文庫Jライトノベル新人賞《優秀賞》を受賞、『このライトノベルがすごい！2024』（宝島社刊）《新作1位》を獲得した鵜飼有志によるライトノベル『死亡遊戯で飯を食う。』。

7月10日（金）より、『死亡遊戯で飯を食う。44:CLOUDY BEACH』が劇場上映されることが発表されているが、この度、松本淳一氏が手掛けた劇伴音楽を収録したオリジナル・サウンドトラックが7月11日（土）に発売されることが決定した。

TVアニメのエピソードと劇場上映されるエピソードのBGMに加えて、LIN（MADKID）が作曲・編曲を担当した全編インストゥルメンタルによるTVアニメOPテーマ「￢Ersterbend」、藤川千愛が歌うTVアニメEDテーマ「祈り」のTV sizeや挿入歌としてOAされた楽曲も収録される。

作品の世界を彩る音楽が網羅されたアルバムとなっているので、発売を楽しみにして欲しい。

■CD発売情報：

2026年7月11日（土）発売

TVアニメ『死亡遊戯で飯を食う。』オリジナル・サウンドトラック

音楽：松本淳一

COCX-42658～9 \4,180（税込）

＜CD収録内容＞

・TVアニメ『死亡遊戯で飯を食う。』BGM

音楽：松本淳一

・OPテーマ「￢Ersterbend」

作曲・編曲 ：LIN (MADKID)

・EDテーマ「祈り」

歌：藤川千愛 作詞:藤川千愛 作曲・編曲:近藤世真（ElementsGarden）

・挿入歌「Breathe」

歌：Machico、LIN (MADKID)

作詞・作曲・編曲：LIN (MADKID)

・挿入歌「ReBreathe」

歌：Machico、LIN (MADKID)

作詞・作曲・編曲：LIN (MADKID)

他、全41曲を収録予定。

■商品ページ

https://columbia.jp/prod-info/COCX-42658-9/

■TVアニメ『死亡遊戯で飯を食う。44:CLOUDY BEACH』

【アニメ公式HP】https://shiboyugi-anime.com

【公式X】https://x.com/shibouyugi_ （ID／@shibouyugi_ ハッシュタグ／#死亡遊戯）

【公式TikTok】https://www.tiktok.com/@shiboyugi_anime （ID／@ shiboyugi_anime）

【STAFF】

原作：鵜飼有志（MF文庫J『死亡遊戯で飯を食う。』／KADOKAWA刊）

キャラクター原案：ねこめたる

監督：上野壮大

シリーズ構成：池田臨太郎

キャラクターデザイン：長田絵里

サブキャラクターデザイン：大塚渓花 小松聡太

プロップデザイン：黒岩園加

コンセプトアート：hewa

美術監督：中村嘉博

色彩設計：桂木今里

撮影監督：近藤慎与

編集：菊池晴子 小野寺桂子

音響監督：小沼則義

音響効果：山田香織

音響制作：ビットグルーヴプロモーション

音楽：松本淳一

音楽制作：日本コロムビア

アニメーション制作：スタジオディーン

【CAST】

幽鬼：三浦千幸

藍里 宮本侑芽

永世 永瀬アンナ

古詠 田村ゆかり

日澄 稲垣 好

真熊 島田愛野

蜜羽 明智璃子

海雲 遠野ひかる

(C)鵜飼有志・ねこめたる/KADOKAWA/「死亡遊戯で飯を食う。」製作委員会