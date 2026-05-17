TVアニメ「死亡遊戯で飯を食う。」より、松本淳一氏が手掛けた劇伴音楽を収録したオリジナル・サウンドトラックが7月11日（土）に発売されることが決定！

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日本コロムビア株式会社


第18回MF文庫Jライトノベル新人賞《優秀賞》を受賞、『このライトノベルがすごい！2024』（宝島社刊）《新作1位》を獲得した鵜飼有志によるライトノベル『死亡遊戯で飯を食う。』。


7月10日（金）より、『死亡遊戯で飯を食う。44:CLOUDY BEACH』が劇場上映されることが発表されているが、この度、松本淳一氏が手掛けた劇伴音楽を収録したオリジナル・サウンドトラックが7月11日（土）に発売されることが決定した。




TVアニメのエピソードと劇場上映されるエピソードのBGMに加えて、LIN（MADKID）が作曲・編曲を担当した全編インストゥルメンタルによるTVアニメOPテーマ「￢Ersterbend」、藤川千愛が歌うTVアニメEDテーマ「祈り」のTV sizeや挿入歌としてOAされた楽曲も収録される。


作品の世界を彩る音楽が網羅されたアルバムとなっているので、発売を楽しみにして欲しい。


　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　


■CD発売情報：


2026年7月11日（土）発売


TVアニメ『死亡遊戯で飯を食う。』オリジナル・サウンドトラック


音楽：松本淳一


COCX-42658～9　\4,180（税込）




＜CD収録内容＞


・TVアニメ『死亡遊戯で飯を食う。』BGM　


音楽：松本淳一


・OPテーマ「￢Ersterbend」


作曲・編曲 ：LIN (MADKID)


・EDテーマ「祈り」


歌：藤川千愛　作詞:藤川千愛　作曲・編曲:近藤世真（ElementsGarden）


・挿入歌「Breathe」


歌：Machico、LIN (MADKID)


作詞・作曲・編曲：LIN (MADKID)


・挿入歌「ReBreathe」


歌：Machico、LIN (MADKID)


作詞・作曲・編曲：LIN (MADKID)


他、全41曲を収録予定。




■商品ページ


https://columbia.jp/prod-info/COCX-42658-9/




■TVアニメ『死亡遊戯で飯を食う。44:CLOUDY BEACH』




【アニメ公式HP】https://shiboyugi-anime.com


【公式X】https://x.com/shibouyugi_　（ID／@shibouyugi_ ハッシュタグ／#死亡遊戯）


【公式TikTok】https://www.tiktok.com/@shiboyugi_anime　（ID／@ shiboyugi_anime）




【STAFF】


原作：鵜飼有志（MF文庫J『死亡遊戯で飯を食う。』／KADOKAWA刊）


キャラクター原案：ねこめたる


監督：上野壮大


シリーズ構成：池田臨太郎


キャラクターデザイン：長田絵里


サブキャラクターデザイン：大塚渓花　小松聡太


プロップデザイン：黒岩園加


コンセプトアート：hewa


美術監督：中村嘉博


色彩設計：桂木今里


撮影監督：近藤慎与


編集：菊池晴子 小野寺桂子


音響監督：小沼則義


音響効果：山田香織


音響制作：ビットグルーヴプロモーション


音楽：松本淳一


音楽制作：日本コロムビア


アニメーション制作：スタジオディーン




【CAST】


幽鬼：三浦千幸


藍里 宮本侑芽


永世 永瀬アンナ


古詠 田村ゆかり


日澄 稲垣 好


真熊 島田愛野


蜜羽 明智璃子


海雲 遠野ひかる




(C)鵜飼有志・ねこめたる/KADOKAWA/「死亡遊戯で飯を食う。」製作委員会