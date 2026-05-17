TVアニメ「死亡遊戯で飯を食う。」より、松本淳一氏が手掛けた劇伴音楽を収録したオリジナル・サウンドトラックが7月11日（土）に発売されることが決定！
第18回MF文庫Jライトノベル新人賞《優秀賞》を受賞、『このライトノベルがすごい！2024』（宝島社刊）《新作1位》を獲得した鵜飼有志によるライトノベル『死亡遊戯で飯を食う。』。
7月10日（金）より、『死亡遊戯で飯を食う。44:CLOUDY BEACH』が劇場上映されることが発表されているが、この度、松本淳一氏が手掛けた劇伴音楽を収録したオリジナル・サウンドトラックが7月11日（土）に発売されることが決定した。
TVアニメのエピソードと劇場上映されるエピソードのBGMに加えて、LIN（MADKID）が作曲・編曲を担当した全編インストゥルメンタルによるTVアニメOPテーマ「￢Ersterbend」、藤川千愛が歌うTVアニメEDテーマ「祈り」のTV sizeや挿入歌としてOAされた楽曲も収録される。
作品の世界を彩る音楽が網羅されたアルバムとなっているので、発売を楽しみにして欲しい。
■CD発売情報：
2026年7月11日（土）発売
TVアニメ『死亡遊戯で飯を食う。』オリジナル・サウンドトラック
音楽：松本淳一
COCX-42658～9 \4,180（税込）
＜CD収録内容＞
・TVアニメ『死亡遊戯で飯を食う。』BGM
音楽：松本淳一
・OPテーマ「￢Ersterbend」
作曲・編曲 ：LIN (MADKID)
・EDテーマ「祈り」
歌：藤川千愛 作詞:藤川千愛 作曲・編曲:近藤世真（ElementsGarden）
・挿入歌「Breathe」
歌：Machico、LIN (MADKID)
作詞・作曲・編曲：LIN (MADKID)
・挿入歌「ReBreathe」
歌：Machico、LIN (MADKID)
作詞・作曲・編曲：LIN (MADKID)
他、全41曲を収録予定。
■商品ページ
https://columbia.jp/prod-info/COCX-42658-9/
■TVアニメ『死亡遊戯で飯を食う。44:CLOUDY BEACH』
【アニメ公式HP】https://shiboyugi-anime.com
【公式X】https://x.com/shibouyugi_ （ID／@shibouyugi_ ハッシュタグ／#死亡遊戯）
【公式TikTok】https://www.tiktok.com/@shiboyugi_anime （ID／@ shiboyugi_anime）
【STAFF】
原作：鵜飼有志（MF文庫J『死亡遊戯で飯を食う。』／KADOKAWA刊）
キャラクター原案：ねこめたる
監督：上野壮大
シリーズ構成：池田臨太郎
キャラクターデザイン：長田絵里
サブキャラクターデザイン：大塚渓花 小松聡太
プロップデザイン：黒岩園加
コンセプトアート：hewa
美術監督：中村嘉博
色彩設計：桂木今里
撮影監督：近藤慎与
編集：菊池晴子 小野寺桂子
音響監督：小沼則義
音響効果：山田香織
音響制作：ビットグルーヴプロモーション
音楽：松本淳一
音楽制作：日本コロムビア
アニメーション制作：スタジオディーン
【CAST】
幽鬼：三浦千幸
藍里 宮本侑芽
永世 永瀬アンナ
古詠 田村ゆかり
日澄 稲垣 好
真熊 島田愛野
蜜羽 明智璃子
海雲 遠野ひかる
(C)鵜飼有志・ねこめたる/KADOKAWA/「死亡遊戯で飯を食う。」製作委員会