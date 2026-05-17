測量士補試験【解答速報】がスタートいたしました！

株式会社アガルート

株式会社アガルート（本社：東京都新宿区、代表取締役：岩崎 北斗）が運営する「アガルートアカデミー」は、測量士補試験当日の5月17日（日）に 「解答速報」を無料公開いたしました。

2026年 測量士補試験 解答速報 :https://www.agaroot.jp/chousashi/sokuryo_sokuhou/?utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes-chousashi

2026年 測量士補試験 解答速報＆総評動画LIVE配信

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アガルートアカデミーは2026年測量士補試験の試験当日に「解答速報」 を会員登録不要で無料公開いたしました。

ぜひ、試験の振り返りにお役立てくださいませ。

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5月17日（日）17時公開予定となっていた、本日実施の測量士補試験の解答速報を時間を変更し公開開始いたしました。18時30分より「総評動画LIVE配信」も無料公開いたします。

ぜひご覧ください！

■当日のスケジュール

・解答速報：公開中！

・総評動画LIVE配信：18時30分

■「総評動画」LIVE配信決定！

解答速報に加えて、

総評動画の配信も決定いたしました！ぜひこちらもご覧ください。

2026年 測量士補試験 解答速報 :https://www.agaroot.jp/chousashi/sokuryo_sokuhou/?utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes-chousashi

アガルートは今後も、「教育」を通じて、数多くのイノベーションを下支えする、社会的なインフラとなることを目指しています。

【株式会社アガルートについて】

本社 ：東京都新宿区新小川町5-5 サンケンビル4F

設立日 ：2013年12月

資本金 ：35,000,000円

代表者 ：代表取締役 岩崎 北斗

HP ：https://agaroot.co.jp/

事業内容：

国家試験、検定試験等のオンライン予備校「アガルートアカデミー」：https://www.agaroot.jp/

オンライン医学部予備校「アガルートメディカル」：https://www.agaroot.jp/agaroot-medical/

オンライン学習コーチング「アガルート学習コーチング」：https://agaroot.co.jp/coaching/

資格試験対策の書籍を中心とした「出版事業」

完全成功報酬型Ｍ＆Ａコンサルティング・アドバイザリーサービス「AGAROOT M&Aアドバイザリー」

【グループ会社グループ会社・グループ会社サービス】

株式会社ファンオブライフ：https://www.funoflife.co.jp/

アガルートキャリア：https://agaroot-career.jp/

Education Career：https://education-career.jp/

株式会社シナプス：https://cyber-synapse.com/

株式会社 新社会システム総合研究所：https://www.ssk21.co.jp/

株式会社エーアイアカデミー：https://aiacademy.jp/

株式会社メディアグロース：https://media-growth.co.jp/

株式会社クエリマーケティング：https://query-marketing.co.jp/

買取バリュー：https://kaitori-value.jp/

株式会社あそびラボ：https://asobi-lab.co.jp/

株式会社ワクコンサルティング：https://waku-con.com/

アガルート法律会計事務所：https://agaroot-lawacc.com/