「にじさんじ Girls Idol Festival ～虹をつないで、未来を見つけて～」2026年12月19日(土)、12月20日(日)にインテックス大阪にて開催決定！

ANYCOLOR株式会社ANYCOLOR株式会社(本社：東京都港区 代表取締役：田角陸、以下「当社」)が運営するVTuber / バーチャルライバーグループ「にじさんじ」は、2026年12月19日(土)、12月20日(日)にインテックス大阪にて開催するリアルライブ「にじさんじ Girls Idol Festival ～虹をつないで、未来を見つけて～」の情報をお知らせします。

にじさんじ Girls Idol Festival ～虹をつないで、未来を見つけて～開催決定！

にじさんじフェス2026 閉会式にて発表の通り、この度、VTuber/バーチャルライバーグループ「にじさんじ」は、2026年12月19日(土)、12月20日(日)にインテックス大阪にてリアルライブ「にじさんじ Girls Idol Festival ～虹をつないで、未来を見つけて～」を開催することが決定しました！！



本イベントはにじさんじ初の「“ガールズアイドル“フェス」となり、2日間計16名のライバーが出演します！

特設サイトやチケット情報等の概要は、今後公開される続報をお待ちください。

開催情報

・公演名：にじさんじ Girls Idol Festival ～虹をつないで、未来を見つけて～

・開催日程：2026年12月19日(土) 12月20日(日)

・会場：インテックス大阪(大阪府大阪市住之江区南港北1-5-102)

・出演者：

2026年12月19日(土)Iris Stage

月ノ美兎、夜見れな、ラトナ・プティ、山神カルタ、石神のぞみ、倉持めると、栞葉るり、立伝都々



2026年12月20日(日)Prism Stage

リゼ・ヘルエスタ、鈴原るる、天宮こころ、五十嵐梨花、司賀りこ、雲母たまこ、早乙女ベリー、七瀬すず菜

新たな情報に関しては、下記の公式SNS等にて随時更新いたします。

・にじさんじ公式X：https://x.com/nijisanji_app

・ハッシュタグ：#虹をつないで未来を見つけて

【にじさんじプロジェクトについて】

「にじさんじプロジェクト」は多種多様なインフルエンサーが所属するVTuber/バーチャルライバープロジェクトであり、各種イベントやグッズ・デジタルコンテンツの販売、楽曲制作などを通じて次世代のエンタメを加速させていくことを目的としています。現在、約150名の所属ライバーが個性を存分に活かし、YouTube等の動画配信プラットフォームにて活動しています。



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【ANYCOLOR株式会社について】

NEXT ENTERTAINMENT FACTORYー「魔法のような、新体験を。」ー



ANYCOLOR株式会社は、2017年5月2日に設立されたエンターテイメント系スタートアップです。私達は「エンタメ経済圏」が加速する新時代の切り込み役として、世界の人々の日常に魔法をかけていきます。



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