ウェブ施策の前に、事業を読む　特性から考える集客　〜成果につなげる全体設計の考え方〜

2026年6月14日（日）10：00〜11：00【Flashセミナー】Vol.145 事業会社視点の実践マーケティング戦略

集客手段ありきのマーケティングになっていませんか？ 一般社団法人ウェブ解析士協会（WACA）は6月14日（日）、オンラインセミナー「事業会社視点の実践マーケティング戦略」を開催します。トランクルーム事業のマーケティング実務を題材に、事業特性から逆算した集客戦略の考え方について解説します。









































































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https://digitalpr.jp/table_img/2934/134484/134484_web_1.png■セミナー概要ウェブ広告、SEO、アクセス解析、LP改善……。デジタルマーケティングには多くの手法があります。しかし実務では、ウェブだけ見ていると成果につながらないことがあります。なぜなら成果を左右するのは「誰に、何を、どの手法で届けるか」というマーケティング全体の設計だからです。取り上げる題材はトランクルーム事業です。ウェブ広告だけでなく、業界専門媒体への掲載や展示会・イベントへの出展、さらには登記情報を活用した個別アプローチなど、複数の手法を組み合わせる必要があります。 本セミナーでは、こうした実例をもとにウェブに限らないマーケティングの全体設計と、事業理解を起点とした施策立案の重要性についてお伝えします。▼このような方におすすめウェブ広告やSEOだけでは成果が伸び悩んでいるマーケティング担当者ウェブ施策とオフライン施策を組み合わせた集客を考えたい方事業特性に合わせた集客戦略を設計したい方見込客の属性に応じたアプローチ方法を見直したい方ウェブ解析士として、実務での提案力を高めたい方■登壇者小佐野宇志（おさの・たかし）氏株式会社ランドピア 取締役マーケティング部長ウェブ解析士マスター事業会社において、商品開発から集客、社内システム開発まで幅広く携わり、事業全体の成長を推進。2000年から映像制作に従事し、2003年からウェブ業界へ。制作・ディレクション・コンサルを経て、現在は「売上に直結するマーケティング」を実践。ウェブ全般・SNS・リアルイベント・PRなどを横断した戦略設計と改善を行う。ウェブ解析士マスターとしてセミナーも開催し「現場で使えるマーケティング」をテーマに発信。 特に、事業全体から逆算した施策設計を得意とする。またシニア層に向けたデジタル技術普及のボランティア活動にも取り組むほか、一般社団法人弁護士業務デジタル化推進協会のオンラインセミナーへの登壇も多数。■その他・注意事項講座はZoomを利用します。当日までにご準備ください。受講者に起因する接続不良などについては中断せずに講座を進めます。コンピューターやソフトウェアなどの動作不良に関するサポートは行いません。■主催一般社団法人ウェブ解析士協会（WACA）ウェブマーケティングの知識・スキル習得の基盤となるウェブ解析。体系的に学べる環境、スキルの評価基準を設け、ウェブ解析に必要な知識や技術を身に付けられる資格が「ウェブ解析士」です。ウェブ解析やSNS、ウェブ広告などのデジタルマーケティングを学ぶ機会の創出、研究開発、関心を持つ人たちの交流促進、就業及びビジネスマッチング機会の創造、情報流通促進により、産業振興や社会教育を推進します。本件に関するお問合わせ先一般社団法人ウェブ解析士協会seminar@waca.or.jp関連リンクセミナー申し込みhttps://web-mining.doorkeeper.jp/events/196969WACA会員登録https://membership.waca.or.jp/course/register/54636/WACAとはhttps://www.waca.or.jp/association/