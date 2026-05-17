【にじさんじ】今後の大型プロジェクトを一挙解禁する最新映像「明日からのにじさんじ！2026」を公開！

ANYCOLOR株式会社ANYCOLOR株式会社(本社：東京都港区、代表取締役：田角陸、以下「当社」)は、幕張メッセ 国際展示場 展示ホール1~8にて開催された「にじさんじフェス2026」の閉会式において、今後予定されているイベントや新プロジェクトをまとめた最新映像「明日からのにじさんじ！2026」を公開いたしました。

「明日からのにじさんじ！2026」公開！

「にじさんじフェス2026」のフィナーレを飾る閉会式。会場が大きな熱狂と感動に包まれる中、サプライズとして「明日からのにじさんじ！2026」の映像が公開されました。本映像では、2026年夏から2027年にかけて、にじさんじが仕掛ける壮大なプロジェクトカレンダーを一挙に解禁しております。

映像内では、既に発表されていた東京国際フォーラムやKアリーナ横浜での3日間連続となるソロライブ情報に加え、リアルとバーチャルが交差する新たな体験型プロジェクト「PARALLEL CASE: 2434」、にじさんじ ぬいストアの大阪新店舗出店決定、「にじさんじ甲子園2026」の開催決定など、初出しを含む多数の情報を収録。また、NIJISANJI EN初となる全体曲プロジェクトの始動など、国内外を問わず加速し続けるにじさんじの「次の一手」をご覧いただける内容となっています。

「にじさんじフェス2026」という大きな節目を越え、明日からまた新たな物語が始まります。本映像にあるもの以外にも、たくさんのイベントや催しをファンの皆様にお届けする準備をすすめています。

ファンの皆さまと共に歩み、日常にさらなる彩りと驚きを届けるにじさんじ・NIJISANJI ENの今後の展開に、ぜひご注目ください。

「明日からのにじさんじ！2026」は、現在各SNSおよびにじさんじ公式YouTubeチャンネルにて公開しております。

▼「明日からのにじさんじ！2026」はこちら

https://youtu.be/3hdgG-Cl2JA

発表イベント・プロジェクト一覧

「明日からのにじさんじ！2026」にて発表された主な情報は以下の通りです。

【2026年 夏：ライブ・物販・体験型イベント】

にじさんじ ぬいストア とらべる！

開催期間：2026年7月4日(土)～2026年8月27日(木)

開催予定エリア：札幌、名古屋、仙台、博多、大阪

甲斐田晴 1st One-Man Live -足跡-

開催日：2026年7月29日(水)

会場：東京国際フォーラム ホールA

特設サイト：https://www.nijisanji.jp/events/kaida_sokuseki/

ローレン・イロアス 1st LIVE “FACE”

開催日：2026年7月30日(木)

会場：東京国際フォーラム ホールA

特設サイト：https://www.nijisanji.jp/events/Lauren_FACE/

叶 2nd LIVE 孤独 -solitude-

開催日：2026年7月31日(金)

会場：東京国際フォーラム ホールA

特設サイト：https://www.nijisanji.jp/events/kanae_2ndlive/

第四境界×にじさんじ「PARALLEL CASE: 2434」

「にじさんじ」と、現実と仮想の間の曖昧な領域に物語を紡ぎ出すクリエイター集団「第四境界」がコラボレーションするコンテンツ『PARALLEL CASE: 2434』の製作が決定！

2026年夏 始動予定！

ティザーサイト：https://parallelcase-2434.net/

にじさんじ甲子園2026

今年もにじさんじ甲子園が開催決定！ドラフト会議や育成配信、本戦配信をお楽しみに！

詳細は後日発表いたします。

【2026年 秋～冬：ライブ・新プロジェクト】

3SKM 1st LIVE “One-Off”

開催日：2026年8月23日(日)

会場：横浜BUNTAI

特設サイト：https://www.nijisanji.jp/events/3skm_1stlive/

MECHATU-A 1st LIVE “Over Drive!”

開催日：2026年10月10日(土)

会場：Kアリーナ横浜

特設サイト：https://www.nijisanji.jp/events/mechatu-a_1stlive/

剣持刀也リアルソロライブ【虚空狂宴】

開催日：2026年10月11日(日)

会場：Kアリーナ横浜

特設サイト：https://www.nijisanji.jp/events/kenmochi_fes/

Kuzuha One-Man Live “Bloody Alexandrite”

開催日：2026年10月12日(月)

会場：Kアリーナ横浜

特設サイト：https://www.nijisanji.jp/events/kuzuha_bloodyalexandrite/

NIJISANJI EN 「全体曲」制作決定！

NIJISANJI ENメンバーが集結する初の全体楽曲プロジェクト

2026年秋に詳細情報解禁予定！

NIJISANJI 7 Colors Card Game

にじさんじ × タカラトミーによる、にじさんじオリジナルカードゲームのタイトルが、ついに発表！2026年秋に詳細情報解禁予定！

ティザー映像：https://youtu.be/mDBDfHi6yGc

にじさんじ Girls Idol Festival ～虹をつないで、未来を見つけて～

開催日：2026年12月19日(土)、20日(日)

会場：インテックス大阪

【2027年：新展開】

にじさんじ ぬいストア 大阪新店舗オープン

2025年4月に横浜ビブレにてグランドオープンしたリアル常設店舗の「にじさんじ ぬいストア」。

ついに2027年春、大阪にて新店舗のオープンが決定！

カフェレストラン「Speciale」系列レストラン 期間限定オープン

七瀬すず菜、早乙女ベリー、雲母たまこ、酒寄颯馬、渚トラウトのユニット「Speciale」

系列レストランが、期間限定でオープン決定！

2027年春をお楽しみに！

新たな情報に関しては、下記の公式SNS等にて随時更新いたします。

・にじさんじ公式X：https://x.com/nijisanji_app

・NIJISANJI EN公式X：https://x.com/NIJISANJI_World

【にじさんじプロジェクトについて】

「にじさんじプロジェクト」は多種多様なインフルエンサーが所属するVTuber/バーチャルライバープロジェクトであり、各種イベントやグッズ・デジタルコンテンツの販売、楽曲制作などを通じて次世代のエンタメを加速させていくことを目的としています。現在、約150名の所属ライバーが個性を存分に活かし、YouTube等の動画配信プラットフォームにて活動しています。



＜リンク一覧(にじさんじプロジェクト)＞

公式サイト：https://www.nijisanji.jp

X：https://x.com/nijisanji_app

YouTube：https://www.youtube.com/c/nijisanji

Instagram：https://www.instagram.com/nijisanji_official

TikTok：https://www.tiktok.com/@nijisanji_official

bilibili：https://space.bilibili.com/410484677

にじさんじオフィシャルストア：https://shop.nijisanji.jp

にじさんじ FAN CLUB：https://www.nijisanji.jp/fanclubs

【「NIJISANJI EN」について】

2021年5月にデビューした主に英語を用いて活動するVTuberプロジェクト「NIJISANJI EN」は、YouTube等の動画配信プラットフォームや各SNS等にてインフルエンサー活動を行っています。



＜リンク一覧（NIJISANJI EN）＞

YouTube：https://www.youtube.com/c/nijisanji_en

Twitch：https://www.twitch.tv/nijisanji_en

X：https://x.com/NIJISANJI_World

Website：https://www.nijisanji.jp/en

Reddit：https://www.reddit.com/r/Nijisanji/

Instagram：https://instagram.com/nijisanji_en

TikTok：https://www.tiktok.com/@nijisanji_en?lang=en

Douyin：https://v.douyin.com/ijrDquL/

Facebook：https://www.facebook.com/nijisanji.official/

【ANYCOLOR株式会社について】

NEXT ENTERTAINMENT FACTORYー「魔法のような、新体験を。」ー



ANYCOLOR株式会社は、2017年5月2日に設立されたエンターテイメント系スタートアップです。私達は「エンタメ経済圏」が加速する新時代の切り込み役として、世界の人々の日常に魔法をかけていきます。



＜リンク一覧(ANYCOLOR株式会社)＞

コーポレートサイト：https://www.anycolor.co.jp

最新情報：https://www.anycolor.co.jp/news

採用情報：https://www.anycolor.co.jp/recruit

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■ 会社概要

会社名：ANYCOLOR株式会社

本社：東京都港区赤坂9-7-2 ミッドタウン・イースト11F

代表者：代表取締役CEO 田角 陸