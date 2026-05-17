「学生×起業家」が″1年後の自分″を語り合うピッチイベントを開催します！

一般社団法人広島イノベーションベース

2026年6月3日(水)18時より、HIB6月月例会「グッとカンパニー2026」を開催します。

学生3組・起業家3組が登壇し、それぞれが「1年後の自分」をプレゼンします。単なる事業のピッチではなく、これから挑戦したいこと・目指す姿を語る場です。

本イベントの特徴は「バディ制」。登壇者ひとりに対し、学生には起業家が、起業家には学生がバディとしてつき、事前の打合せから当日のフィードバックまで伴走します。

立場の異なる二人が組むことで、本人だけでは引き出せない魅力や可能性が見えてきます。未来を描く熱量とともに、共に語れる仲間との出会いの場をお楽しみください。

【起業家登壇者】

三島 進氏｜株式会社サード 代表取締役

権藤 悠氏｜株式会社キーメッセージ 代表取締役

入江 智史氏｜株式会社広大研 Founder／取締役

【学生登壇者】

及川 陽香氏｜近畿大学大学院システム工学研究科 システム工学専攻（博士前期課程）

冨岡 雅浩氏｜広島大学 工学部第三類

前野 晃汰氏｜学生団体Ligare 代表／広島大学大学院 先進理工系科学研究科 修士1年

【開催概要】広島イノベーションベース(HIB) 6月月例会「グッとカンパニー2026」

◆日時 2026年6月3日（水）18:00~21:00 受付：17:30~

・18:00～19:30 ピッチセッション

・19:30～20:15 パネルディスカッション

・20:15～21:00 交流会・懇親会

◆会場 Hiromalab

広島市中区銀山町3番1号 ひろしまハイビル21 17階アクセス：広島電鉄「銀山町駅」から徒歩2分

【主催】

一般社団法人広島イノベーションベース（HIB）

https://h-ib.org/