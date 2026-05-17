にじさんじ×第四境界コラボレーションコンテンツ『PARALLEL CASE: 2434』の製作が決定！ティザーサイトも公開！

ANYCOLOR株式会社ANYCOLOR株式会社(本社：東京都港区 代表取締役：田角陸、以下「当社」)が運営するVTuber / バーチャルライバーグループ「にじさんじ」と、現実と仮想の間の曖昧な領域に物語を紡ぎ出すクリエイター集団「第四境界」がコラボレーションするコンテンツ『PARALLEL CASE: 2434』の製作を決定いたしました。また、本プロジェクトの始動に合わせ、本日より物語の入り口となるティザーサイトを公開したことをお知らせいたします。

「第四境界」とのコラボが実施決定！

VTuberグループ「にじさんじ」と現実と仮想の間の曖昧な領域に物語を紡ぎ出すクリエイター集団「第四境界」がコラボレーションしたコンテンツ『PARALLEL CASE: 2434』の製作が決定！

2026年夏、にじさんじライバーたちが紡ぐ四者四様の物語が、現実と仮想の境界を曖昧にしていきます。

また、物語の入り口となる『PARALLEL CASE: 2434』のティザーサイトも公開いたしました。

▼『PARALLEL CASE: 2434』ティザーサイト

https://parallelcase-2434.net/

※掲載内容やリリース時期は予告なく変更になる場合がございます。予めご了承ください。

新たな情報に関しては、にじさんじ公式Xおよび第四境界公式Xにて順次公開を予定しております。ぜひフォローして、続報をお待ちください。

・にじさんじ公式X：https://x.com/nijisanji_app

・第四境界公式X ：https://x.com/daiyonkyokai

・X公式ハッシュタグ：#パラレルケース2434

「第四境界」とは

第四境界とは、現実と仮想の間の曖昧な領域に物語を紡ぎ出すクリエイター集団です。

2024年3月に活動を開始した第四境界は、『人の財布』『かがみの特殊少年更生施設』など、現実世界の中に物語を立ち上げる体験で注目を集めており、近年の日本におけるARG市場を開拓した圧倒的なパイオニアです。

公式X：https://x.com/daiyonkyokai

公式サイト：https://www.daiyonkyokai.net/

【にじさんじプロジェクトについて】

「にじさんじプロジェクト」は多種多様なインフルエンサーが所属するVTuber/バーチャルライバープロジェクトであり、各種イベントやグッズ・デジタルコンテンツの販売、楽曲制作などを通じて次世代のエンタメを加速させていくことを目的としています。現在、約150名の所属ライバーが個性を存分に活かし、YouTube等の動画配信プラットフォームにて活動しています。



＜リンク一覧(にじさんじプロジェクト)＞

公式サイト：https://www.nijisanji.jp

X：https://x.com/nijisanji_app

YouTube：https://www.youtube.com/c/nijisanji

Instagram：https://www.instagram.com/nijisanji_official

TikTok：https://www.tiktok.com/@nijisanji_official

bilibili：https://space.bilibili.com/410484677

にじさんじオフィシャルストア：https://shop.nijisanji.jp

にじさんじ FAN CLUB：https://www.nijisanji.jp/fanclubs

【ANYCOLOR株式会社について】

NEXT ENTERTAINMENT FACTORYー「魔法のような、新体験を。」ー



ANYCOLOR株式会社は、2017年5月2日に設立されたエンターテイメント系スタートアップです。私達は「エンタメ経済圏」が加速する新時代の切り込み役として、世界の人々の日常に魔法をかけていきます。



＜リンク一覧(ANYCOLOR株式会社)＞

コーポレートサイト：https://www.anycolor.co.jp

最新情報：https://www.anycolor.co.jp/news

採用情報：https://www.anycolor.co.jp/recruit

Webマガジン：https://magazine.anycolor.co.jp

X：https://x.com/ANYCOLOR_Inc

YouTube：https://www.youtube.com/c/anycolor_inc



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ANYCOLOR株式会社 広報担当

Email：pr@anycolor.co.jp



■ 会社概要

会社名：ANYCOLOR株式会社

本社：東京都港区赤坂9-7-2 ミッドタウン・イースト11F

代表者：代表取締役CEO 田角 陸