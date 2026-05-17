『ピクロス(TM) 儒烏風亭らでんがご案内！ピクセルミュージアム』追加ダウンロードコンテンツ、配信決定！
■追加ダウンロードコンテンツ『箱根探訪編』
らでん館長が愛する『箱根』をテーマとしたイベント展示を開催！
名所や美術品など、箱根の魅力をピクセルパズルで堪能できるパックとなります。
▼コンテンツ内容
・箱根に関するピクセルパズル：30問（美術館・企業様ご協力による特別な題材あり！）
・館長のおもいでピクセルパズル：3問
・思い出の楽曲BGMを追加
・全作品分の解説ボイスを新規収録
【ご協力】
箱根ガラスの森美術館
公益財団法人ポーラ美術振興財団 ポーラ美術館
株式会社小田急箱根
パズル画面
解説画面（イラスト完成）
解説画面
おもいでパズル選択画面
▼『箱根探訪編』ティザー映像
[動画: https://www.youtube.com/watch?v=iSZfNJc0BDs ]
▼商品情報
追加ダウンロードコンテンツ
儒烏風亭らでんがご案内！ピクセルミュージアム ―箱根探訪編―
対応機種：Nintendo Switch(TM) / PlayStation(R)4 / Xbox Series X|S, Xbox One, Windows / Steam(R)
対応言語：日本語、英語（音声は日本語のみ）
配信日 ：2026年12月（予定）
価格 ：770円（税込）
詳細・最新情報は 公式サイト(https://www.jupiter.co.jp/game/pixelmuseum/) 、および ジュピター公式X(https://x.com/Jupiter_JP1) にてお知らせいたします。
■『BitSummit PUNCH』にピクロスシリーズを出展！
2026年5月22日～24日に京都で開催される『BitSummit PUNCH(https://bitsummit.org/)』に、ピクロスシリーズを出展いたします。
『ピクロス 儒烏風亭らでんがご案内！ピクセルミュージアム』の他、ジュピターおすすめのピクロスシリーズを試遊していただけます。
※追加DLC『箱根探訪編』の試遊実施の予定はございません。
らでピクの缶バッジやポストカードの配布も予定しております。
ぜひ、遊びにいらしてください！
詳細・最新情報は ジュピター公式X(https://x.com/Jupiter_JP1) にてお知らせいたします。
■『儒烏風亭らでんがご案内！ピクセルミュージアム』とは
― パズルを解いて、アートを完成！ ―
本作は、「ホロライブプロダクション」傘下のVTuberグループ「hololive DEV_IS」所属ユニット「ReGLOSS」の「儒烏風亭らでん」さん監修の、芸術や文化に触れられる「ピクセルパズル」です。
▼商品情報
＜Nintendo Switch(TM)＞
ピクロス(TM) 儒烏風亭らでんがご案内！ピクセルミュージアム
＜PlayStation(R)4 / Xbox Series X|S, Xbox One, Windows / Steam(R)＞
儒烏風亭らでんがご案内！ピクセルミュージアム
ジャンル：ピクチャークロスワードパズル
対応言語：日本語、英語（音声は日本語のみ）
好評発売中！
詳細は公式サイトをご覧ください。
『儒烏風亭らでんがご案内！ピクセルミュージアム』公式サイト
https://www.jupiter.co.jp/game/pixelmuseum/
ジュピター公式X（@Jupiter_JP1）
https://x.com/Jupiter_JP1
■hololive DEV_ISについて
hololive DEV_ISは、従来のVTuberの枠組みを超えた「成長」「挑戦」をテーマに精力的なユニット活動を行っていくVTuberグループです。
・hololive DEV_IS公式ページ：https://hololive.hololivepro.com/special/9491/
・hololive DEV_IS公式YouTube：https://www.youtube.com/@hololiveDEV_IS
(C)2025 Jupiter / (C) COVER
※本リリース内容は発表時点の情報です。記載の内容は予告なく変更となる場合があります。
※ピクロスは任天堂の登録商標です。
※Nintendo Switchのロゴ・Nintendo Switchは任天堂の商標です。
※(C)2025 Sony Interactive Entertainment Inc."プレイステーション ファミリーマーク"、 "PlayStation"、 "プレイステーション"、 "PS4ロゴ"、"PS4"、 "プレイステーション シェイプスロゴ"および"Play Has No Limits"は、株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標または商標です。
※Microsoft、Windows, Xbox, Xbox Series X|S, Xbox Oneおよび Xbox 関連ロゴは、米国 Microsoft Corporation および/またはその関連会社の商標です。
※(C)2025 Valve Corporation. Steam及びSteamロゴは、米国及びまたはその他の国のValve Corporationの商標及びまたは登録商標です。