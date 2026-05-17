『ピクロス(TM)　儒烏風亭らでんがご案内！ピクセルミュージアム』追加ダウンロードコンテンツ、配信決定！

写真拡大 (全6枚)

株式会社ジュピター


■追加ダウンロードコンテンツ『箱根探訪編』


らでん館長が愛する『箱根』をテーマとしたイベント展示を開催！


名所や美術品など、箱根の魅力をピクセルパズルで堪能できるパックとなります。



▼コンテンツ内容


・箱根に関するピクセルパズル：30問（美術館・企業様ご協力による特別な題材あり！）


・館長のおもいでピクセルパズル：3問


・思い出の楽曲BGMを追加


・全作品分の解説ボイスを新規収録



【ご協力】


箱根ガラスの森美術館


公益財団法人ポーラ美術振興財団　ポーラ美術館


株式会社小田急箱根



パズル画面

解説画面（イラスト完成）


解説画面

おもいでパズル選択画面

▼『箱根探訪編』ティザー映像


[動画: https://www.youtube.com/watch?v=iSZfNJc0BDs ]


▼商品情報


追加ダウンロードコンテンツ


儒烏風亭らでんがご案内！ピクセルミュージアム ―箱根探訪編―



対応機種：Nintendo Switch(TM) / PlayStation(R)4 / Xbox Series X|S, Xbox One, Windows / Steam(R)


対応言語：日本語、英語（音声は日本語のみ）


配信日　：2026年12月（予定）


価格　　：770円（税込）



詳細・最新情報は 公式サイト(https://www.jupiter.co.jp/game/pixelmuseum/) 、および ジュピター公式X(https://x.com/Jupiter_JP1) にてお知らせいたします。



■『BitSummit PUNCH』にピクロスシリーズを出展！


2026年5月22日～24日に京都で開催される『BitSummit PUNCH(https://bitsummit.org/)』に、ピクロスシリーズを出展いたします。



『ピクロス　儒烏風亭らでんがご案内！ピクセルミュージアム』の他、ジュピターおすすめのピクロスシリーズを試遊していただけます。


※追加DLC『箱根探訪編』の試遊実施の予定はございません。



らでピクの缶バッジやポストカードの配布も予定しております。


ぜひ、遊びにいらしてください！



詳細・最新情報は ジュピター公式X(https://x.com/Jupiter_JP1) にてお知らせいたします。



■『儒烏風亭らでんがご案内！ピクセルミュージアム』とは


― パズルを解いて、アートを完成！ ―


本作は、「ホロライブプロダクション」傘下のVTuberグループ「hololive DEV_IS」所属ユニット「ReGLOSS」の「儒烏風亭らでん」さん監修の、芸術や文化に触れられる「ピクセルパズル」です。



▼商品情報


＜Nintendo Switch(TM)＞


ピクロス(TM)　儒烏風亭らでんがご案内！ピクセルミュージアム


＜PlayStation(R)4 / Xbox Series X|S, Xbox One, Windows / Steam(R)＞


儒烏風亭らでんがご案内！ピクセルミュージアム



ジャンル：ピクチャークロスワードパズル


対応言語：日本語、英語（音声は日本語のみ）



好評発売中！



詳細は公式サイトをご覧ください。



『儒烏風亭らでんがご案内！ピクセルミュージアム』公式サイト


https://www.jupiter.co.jp/game/pixelmuseum/


ジュピター公式X（@Jupiter_JP1）


https://x.com/Jupiter_JP1



■hololive DEV_ISについて




hololive DEV_ISは、従来のVTuberの枠組みを超えた「成長」「挑戦」をテーマに精力的なユニット活動を行っていくVTuberグループです。



・hololive DEV_IS公式ページ：https://hololive.hololivepro.com/special/9491/


・hololive DEV_IS公式YouTube：https://www.youtube.com/@hololiveDEV_IS



(C)2025 Jupiter / (C) COVER


※本リリース内容は発表時点の情報です。記載の内容は予告なく変更となる場合があります。


※ピクロスは任天堂の登録商標です。



※Nintendo Switchのロゴ・Nintendo Switchは任天堂の商標です。


※(C)2025 Sony Interactive Entertainment Inc."プレイステーション ファミリーマーク"、 "PlayStation"、 "プレイステーション"、 "PS4ロゴ"、"PS4"、 "プレイステーション シェイプスロゴ"および"Play Has No Limits"は、株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標または商標です。


※Microsoft、Windows, Xbox, Xbox Series X|S, Xbox Oneおよび Xbox 関連ロゴは、米国 Microsoft Corporation および/またはその関連会社の商標です。


※(C)2025 Valve Corporation. Steam及びSteamロゴは、米国及びまたはその他の国のValve Corporationの商標及びまたは登録商標です。