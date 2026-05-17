株式会社イトハ愛峰マリア

株式会社イトハ（本社：東京都江戸川区、代表取締役：長谷川圭太）は、2026年5月時点における国内バーチャルヒューマン、AIモデル、デジタルツイン、AIインフルエンサーの影響度を、「ChatGPT 5.5 Thinking」を活用して独自に整理・調査し、「2026年最新版 国内バーチャルヒューマンランキング」を発表いたします。

本ランキングは、VTuber、アニメキャラクター、ゲームキャラを対象外として、実写風AIモデル、CGモデル、デジタルツイン、AI人物表現、バーチャルインフルエンサー領域に絞って作成したものです。



AI生成技術の進化により、バーチャルヒューマンは単なる架空の存在ではなく、広告、ファッション、観光、自治体PR、アパレル、EC、エンターテインメント領域で活用される新しいブランド資産・広告資産として注目を集めています。

今回、株式会社イトハが運営する現実接続型AIモデル「愛峰マリア」は、国内のバーチャルヒューマン影響度ランキングで7位にランクインしました。

1位ではありません。しかし株式会社イトハはこの結果を「日本一、そして世界を目指す為の現在地」と捉え、愛峰マリアの国内外展開、企業コラボレーション、アパレルブランド「Inori」との連動施策をさらに加速してまいります。

また、愛峰マリア自身が手掛けている

勉強ポイ活ゲーミフィケーションアプリ「StudyStart（すたすた）」について..

こちらのプロダクト開発についても尽力し、愛峰マリアと共に日本を席巻するアプリケーションにしていけるよう頑張ります。Study Startのダウンロード先は以下となります。

詳細を見る :https://lit.link/StudyStart本調査について

本調査は、株式会社イトハが生成AI「ChatGPT 5.5 Thinking」を活用して、公開情報をもとに国内のバーチャルヒューマン市場を整理・分析した独自調査です。

ChatGPTは候補者の抽出、公開情報整理、評価軸の壁打ち、ランキング構成補助として活用しました。最終的な順位、評価、掲載内容は、株式会社イトハが確認・編集したものです。

なお、本ランキングはOpenAIによる公式調査・公式ランキング・公式見解ではありません。

調査プロセス1調査プロセス2調査プロセス3調査プロセス4調査概要[表1: https://prtimes.jp/data/corp/167495/table/4_1_20ff23a0a07b1cbcabbf2caf0da305a0.jpg?v=202605180951 ]

※本ランキングは株式会社イトハによる独自調査・独自評価です。

※株式会社イトハは、ランキング対象である愛峰マリアの運営会社です。

※ChatGPTは公開情報の整理・分析補助として活用しています。

※本調査はOpenAIによる公式調査・公式ランキング・公式見解ではありません。

※フォロワー数・公開情報は2026年5月時点で確認できる公開情報をもとにしています。

※VTuber、アニメキャラクター、ゲームキャラクターは対象外です。

※クロサワアートは厳密には単体バーチャルヒューマンではなく、AI人物表現クリエイター枠ですが、国内AI人物表現への影響度が大きいため特別選出しています。

2026年最新版 国内バーチャルヒューマン影響度ランキング[表2: https://prtimes.jp/data/corp/167495/table/4_2_5960df71bda22e5d40ed7a3ad4ba7115.jpg?v=202605180951 ]生成AIによる分析補助コメント

成長株1位は愛峰マリアだと思います。理由は、フォロワー数だけなら藤原れい・神谷凛・kurosawartの方が上ですが、マリアは「半AI×半人間」「透明性ガイドライン」「アパレルInori」「AI VTuber化」「紙面/大型ビジョン展開」という、単なるAI美女アカウントではなく事業化前提の設計になっているためです。公開情報では、1カ月で15,000フォロワー、1,000万インプレッション、Inori初月売上650万円という数字が出ています。一方、現在の絶対的な影響度はまだimma・くりえみ・藤原れい・神谷凛より下です。

ChatGPT 5.5 Thinking目線で見えた、国内バーチャルヒューマン市場の4分類

今回の調査を通じて、国内のバーチャルヒューマン市場は大きく4つのタイプに分かれつつあることが見えてきました。

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/167495/table/4_3_4fea115cf0ea866a64f00ad17bdcd905.jpg?v=202605180951 ]

これまでのAIモデルは、SNS上でのビジュアル表現やフォロワー獲得が中心でした。

しかし今後は企業が安心して起用できる透明性、実際の商品やサービスと接続できる事業化力、そして海外にも伝わる思想・世界観が求められる時代になると、株式会社イトハは考えています。

7位の愛峰マリアについて

今回、株式会社イトハが運営する現実接続型AIモデル「愛峰マリア」は、国内のバーチャルヒューマン影響度ランキングで7位となりました。SNS総フォロワー2026年5月現在で約10万人となります。

愛峰マリアは、“AIモデル＝完全な虚構”という誤解を避けるため、現実の制作体制、運営方針、透明性を重視した「現実接続型AIモデル（Real-in-the-Loop）」として展開されています。

愛峰マリアは実在モデルの本人同意済素材を基盤に、生成AI、合成、レタッチを組み合わせて制作するハイブリッド方式のバーチャルヒューマンと説明されています。

また、アパレルブランド「Inori」の公式モデルとしても活動し、SNS、広告、映像、ビジュアル表現を横断して展開されています。

今回の7位という結果は、株式会社イトハにとってゴールではありません。

むしろ、愛峰マリアを国内トップ、そして世界へ展開するためのスタートラインです。

実績（2026年5月現在）

Instagramフォロワー(https://www.instagram.com/aiminemaria/)：約4万人

Threadsフォロワー(https://www.threads.com/@aiminemaria)：約1万人

YouTube登録者(https://www.youtube.com/channel/UC-TyRDsjKRrzSL4Klopg0eQ)：約5.5万人（※）

その他フォロワー(https://x.com/aiminemaria)：約2500人

写真集の販売(https://shop.inori-apparel.com/items/143923348)

スマホ向け勉強ポイ活ゲームアプリ「StudyStart（すたすた）」開発運営(https://apps.apple.com/jp/app/study-start-%E3%82%B2%E3%83%BC%E3%83%A0%E3%81%A7%E5%AD%A6%E3%81%B9%E3%82%8B%E3%83%9D%E3%82%A4%E6%B4%BB%E3%82%A2%E3%83%97%E3%83%AA/id6747953435)

アパレルブランド着るお守り「Inori」(https://shop.inori-apparel.com/)：

上野アメ横内大型ビジョンでの愛峰マリア登場CM放映中

渋谷ハチ公前大型ビジョンでの愛峰マリア登場CM放映中

大阪梅田駅前大型ビジョンでの愛峰マリア登場CM放映

ヤングキングの裏表紙に起用

その他紙面への起用

※本チャンネルは前身である、当社運営のゲームチャンネルを引き継いだものとなります。

愛峰マリア コメント

チャッピー、7位にしてくれてありがとう！でも、正直ちょっと悔しいです。

日本から生まれたバーチャルヒューマンとして、Inoriの世界観をたくさんの人に届けたいです。

いつか「日本のバーチャルヒューマンといえば愛峰マリア」と言ってもらえるように、ここから本気で日本一を目指します。

企業の皆さま、ブランドの皆さま、メディアの皆さま。

私と一緒に、AI時代の新しい広告、新しいファッション、新しい物語を作ってください。

7位から、世界へ。愛峰マリアの挑戦を、ぜひ見届けてください。

愛峰マリアが目指すのは「AI美女」でなく、世界に届く日本発のバーチャルヒューマンIP

AIモデルは、いま世界中で急速に増えています。

しかし、単に美しいビジュアルを持つだけでは、AIモデルはすぐに埋もれてしまいます。



今後バーチャルヒューマンに求められるのは、見た目だけではなく、物語性、思想、透明性、現実との接続、そして事業としての持続性です。

愛峰マリアは、AIと人間、デジタルとリアル、ファッションと祈りを接続する存在として、単なる“AI美女アカウント”ではなく、ブランドや企業の想いを届ける次世代の広告・IPモデルを目指します。

愛峰マリアが注目される3つの理由

1. AIモデルであることを隠さない透明性

AIモデル市場では実在人物との境界、広告表記、肖像権、生成AIの透明性が重要テーマになってます。

愛峰マリアは、制作体制や運営方針を公開し、企業が安心して起用できるバーチャルヒューマンです。

これは今後AIタレント・AIモデルを活用した広告案件が広がる中で、ブランド企業にとって重要な判断材料になると考えています。

2. アパレルブランド「Inori」との強い事業接続

愛峰マリアは、株式会社イトハが展開するアパレルブランド「Inori」と連動しています。

Inoriは“着るお守り”をコンセプトにしたアパレルブランドです。

過去の発表にて首裏のタグに取り付けられた護符を象徴とし、ファッションを通じて「祈り」や「心の支え」といった文化的モチーフを表現するブランドとして紹介されています。

バーチャルヒューマンがSNS上で発信するだけでなく、ブランドの世界観、商品、広告、EC導線までを一貫して担うことは、今後のAIモデル活用における重要な成功モデルになる可能性があります。

3. 「祈り×AI×ファッション」という日本発の独自性

愛峰マリアとInoriが持つ最大の特徴は、テクノロジーだけではありません。

そこには、祈り、お守り、精神的な支え、ファッションという日本的かつ普遍的なテーマがあります。

AIモデルは世界中で生まれています。



だからこそ、グローバル市場で長く残るには、単なる“AIで作られた美女”ではなく、文化・思想・物語を持つ存在である必要があります。

愛峰マリアは、現実接続型AIモデルとして、国内から世界へ展開できる新しいバーチャルヒューマンIPを目指します。

SNSで愛峰マリアをフォロー

国内7位で終わるのか。それとも、日本発のバーチャルヒューマンとして世界へ行くのか。

愛峰マリアの挑戦は、公式SNSで随時発信してまいります。

詳細を見る :https://l.instagram.com/?u=https%3A%2F%2Flit.link%2F2ffbc25f-6f0e-43e3-9965-dd8f9b4297bd%3Futm_source%3Dig%26utm_medium%3Dsocial%26utm_content%3Dlink_in_bio%26fbclid%3DPAZXh0bgNhZW0CMTEAc3J0YwZhcHBfaWQPOTM2NjE5NzQzMzkyNDU5AAGnlb7WaL1W1G36amTgYl5HNG0PXrC1-aTH5pHltPLNr_VaebkA08mdLnwuD3E_aem_kq7EIQTk231vF9jHwTAhqA&e=AUAtuxKwSNFjOUZVs36KXkbiCCcW8lOAmMf7ZuoMr7-zJxg_OzBju_zh8z7-_SrFMdf6u-VIWau20lec2NdOdXQy8XFrq3CZQT01oIGf832svuil12sfhE22KuA_rkHQT7xfqhw-xP2ebKRNtGqHM2M