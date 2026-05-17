ノジマＴリーグ 2026-2027シーズン 開幕戦現地台湾にてメディア交流会が開催

一般社団法人Ｔリーグ

ノジマＴリーグ 2026-2027シーズンの男女開幕戦について、5月13日現地台湾にて、30名ほどの現地メディアが集まってのメディア交流会が開催されました。



メディア交流会には、特別協賛となるthe eggの陳社長にご来場いただいた他、開催地となる台湾運動部や新竹県政府からもご列席いただきました。

日本台湾交流協会からもコメントをいただくなど、台日の友好を深め、開催に向け、現地の盛り上がりが感じられる一日となりました。

【開催概要】



◆ノジマTリーグ 2026-2027シーズン 開幕戦 the egg presents 台湾開催

7/25（土) 会場：台湾新竹県立体育館 12:00開場



14:00試合開始 （現地時間）

女子 木下アビエル神奈川 vs トップおとめピンポンズ名古屋



19:00試合開始 （現地時間）

男子 木下マイスター東京 vs T.T彩たま



※同日２試合開催となります。チケットは1枚で２試合を観戦いただけます。

※日本との時差は－1時間（日本の正午が台湾の午前11時）になります。



【チケット販売概要】

https://tleague.jp/news/detail.php?id=4318