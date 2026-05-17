ファーストフェイスは櫻井優衣(FRUITS ZIPPER)！希空や本田紗来など、Z世代のアイコンが魅せる最旬SSコーデに注目の第24回開催『アップティー サツコレ2026SS』公式レポートVol.1

株式会社DONUTS

北海道最大級のファッションイベント『UP-T Presents SAPPORO COLLECTION 2026 SPRING/SUMMER』(略称:アップティー サツコレ2026SS)が5月17日(日)に札幌市白石区の札幌コンベンションセンターで開催され、全国から会場に集まったのべ約2,430名の観客を前に大盛況のうちに幕を閉じました。

24回目の開催となった今回は、2026年6月20日(土)に沖縄サントリーアリーナで開催される『OKINAWA COLLECTION 2026』(略称:『オキコレ2026』)との共通テーマとして「STARLIGHT」を掲げ、多様な個性と価値観が共鳴することで生まれる“新たな創造”をファッションで表現。多彩な演出とともに、140名以上の豪華出演者による約5時間におよぶ充実のステージを展開しました。

また、当日の様子は株式会社DONUTS(東京都渋谷区、代表取締役:西村啓成)が開発・運営するライブ配信＆動画アプリ「ミクチャ」で無料配信されたほか、X、Instagram、TikTokといったサツコレ公式SNSでもステージの様子をお届けし、リアルとオンラインのハイブリッドで多くの方にお楽しみいただきました。SNSには本日以降も順次、ステージの様子や出演者からのコメント等も投稿される予定ですので、「#アップティーサツコレ26SS」でぜひ検索してください。

X : https://x.com/satsucolle

Instagram : https://www.instagram.com/sapporo.collection/

TikTok : https://www.tiktok.com/@satsucolle_official

ステージの最後には、2026年11月22日(日)に『SAPPORO COLLECTION 2026 AUTUMN/WINTER』(略称:『サツコレ2026AW』)が札幌コンベンションセンター(札幌市白石区)で開催されることが発表され、次回への期待に膨らんだ大歓声と共にイベントは締め括られました。

『サツコレ2026AW』のチケットは、サツコレ公式LINEを友だち登録いただいた方限定で、本日より超速先行販売を開始いたしました。詳細は以下よりご確認ください。

『SAPPORO COLLECTION』公式LINE: https://lin.ee/zyMTqFTR

【OPENING ACT】

『アップティー サツコレ2026SS』のメインステージとなる札幌コンベンションセンター大ホールが開場し、多くの観客が華やかなステージの幕開けを今か今かと待ちわびる中、オープニングアクトとしてTeganが登場！会場を包み込む柔らかな歌声でVaundyの「踊り子」をカバーし、自身のオリジナル曲「I choose me」を歌い上げました。続いて登場した7人組ダンス＆ボーカルグループのSE7ENTH SENSEは観客と一体になって楽しめる「ミッドナイト・プリンセス」「ROCK UR BODY」「ANTi-HERO」の3曲を披露し、8人組ダンス＆ボーカルグループALL INにバトンを渡しました。ALL INは、なんと今回で4回連続のサツコレ出演！「罵罵罵」「ALL IN」の2曲による力強いパフォーマンスで会場を魅了しました。

そして、オープニングアクトのラストを飾ったのは、2026年3月26日(木)に開催されたネクストブレイクアイドルの頂点を決める大型アイドルコンテスト『NEXT IDOL GRANDPRIX 2026』で見事グランプリに輝いた7人組アイドルグループのコングラッチェ！。「ぱっかーん」「ビビビっとビート」の2曲を披露した彼女たちは、フレッシュで勢いのある全力のパフォーマンスで会場を沸かせ、これから始まるステージへの期待を高めました。

※メンバーの花森りほは体調不良のため欠席。

■『アップティー サツコレ2026SS』開幕！彩る最新トレンドが彩る1st STAGE

【FASHION STAGE】

例年より暖かな気候の中、札幌ではすでに葉桜が街を彩る季節に。そんな春の空気に包まれながら、人気モデルやインフルエンサー、アーティストらが続々と登場し、華やかなファッションステージを展開しました。

ファーストフェイスを務めたのは、「RESEXXY STAGE」に登場した櫻井優衣(FRUITS ZIPPER)！軽やかな小花柄のチュニック＆ショートパンツのセットアップでランウェイに登場すると、会場からは大きな歓声が上がりました。

さらに中野恵那、水戸由菜、runa、denise、加藤ナナ、さくら、miku、平美乃理、yurie、marimo、花山瑞貴も肌見せがヘルシーな夏の装いで登場。フラワーアートブランド「memorif.」とのコラボレーションによるオリジナルの小花柄アイテムをはじめ、レースやフリルなどを取り入れた華やかなコーディネートで観客を魅了しました。

「Kemari87 KISHISPO(ケマリ87・キシスポ) ステージ supported by アディダス」には、なごみ、長浜広奈、希空、南波那美、すずきここな、本田紗来、景井ひな、とうあが登場！アディダスが手がけるFIFA ワールドカップ 2026 ホーム＆アウェイユニフォームをコーディネートに取り入れ、スポーティかつ存在感あふれるスタイルで着こなしました。

そして「アベイル STAGE」には、アベイルオリジナルブランドであるCHIP CLIP、SUREVE、RagOutのアイテムが集結！実熊瑠琉、米澤りあ、高橋かの、久保田海羽、lisa、yurara、大西陽羽、中川紅葉がそれぞれのブランドの魅力を活かした多彩なスタイリングでランウェイを彩りました。

【OPENING TALK】

今回のMCを務めたのは、北海道出身のお笑い芸人・バービーと、バラエティ番組『水曜日のダウンタウン』(TBS系)への出演で大きな注目を集めた俳優・タレントの森山未唯。2人は軽快なトークで会場を盛り上げながら、『アップティー サツコレ2026SS』の開幕を宣言しました。

さらに、「RESEXXY STAGE」に出演した櫻井優衣(FRUITS ZIPPER)が再びステージに登場。「トップバッターを任せていただきすごく光栄です。登場するときに足元がスモークであまり見えない演出だったこともあり緊張していたのですが、楽しく歩けました。ありがとうございました！」と、ファーストフェイスの大役を務めた感想を笑顔で語りました。

また、オープニングトークでは、株式会社DONUTS(東京都渋谷区、代表取締役:西村啓成)が2026年4月に提供開始したイベント写真販売サービス「Favo(ファボ)」の紹介も行われました。あわせて『アップティー サツコレ2026SS』で撮影された写真が購入できることも発表され、ここでしか手に入らない貴重な写真を入手できる新たな取り組みとして注目を集めました。

「Favo」特設サイト: https://favo.ec/sapporo2026ss

【MODEL AUDITION】

続いて開催されたのは、北海道から“Z世代のニューヒロイン”を発掘することを目的に開催されたモデルオーディション「STARLIGHT AUDITION ～ UP-T Presents SAPPORO COLLECTION 2026 SPRING/SUMMER ～」の公開最終審査。

本オーディションでは、書類選考による一次審査、ライブ配信＆動画アプリ「ミクチャ」でのライブ配信・動画投稿による獲得ポイント審査、もしくはオフライン面接による二次審査を経て選出されたファイナリスト11名がステージに登場。オーディションアンバサダーを務める北海道札幌市出身の女優・阿部凜が見守る中、それぞれウォーキングとともに意気込みを披露しました。

さらに、審査員による審査を経て選ばれるグランプリ受賞者には、当日のファッションブランドステージへの出演権も用意されており、受賞者がこれから世界へ羽ばたくための第一歩となる場を提供します。

＜ファイナリスト＞

前美桜 / 後藤陽向 / 藤森春香 / バーンズ二心 / 土手維知夏 / 松坂絆歩 / 田中茉緒 / 竹原愛奈 / 福井亜里 / 板倉未昊 / 大川愛奈

【PARTNER STAGE】

“みんなが違うから世界は楽しい”をコンセプトに、Tシャツをはじめパーカー、スマホケース、ネイル、のぼり旗など1,500種類以上のアイテムを取りそろえたオリジナルグッズを作成できるオンデマンドサービス「UP-T(アップティー)」のステージでは、このステージのために制作された特別デザインのTシャツをお披露目！今回のサツコレのテーマ「STARLIGHT」のエッセンスを取り入れた個性豊かなアイテムがランウェイを彩りました。

ステージのトリを務めたのは、元広島県安芸高田市市長の石丸伸二と、「UP-T」のテレビCMにも出演している実業家・ひろゆきのパートナーである西村ゆか。まさかの人物の登場に会場から驚きの声が上がるなか、2人はランウェイを歩いた感想を語りました。さらに、その後のトークパートには野村実代(SKE48)と小林夢叶(Gran☆Ciel)も登場し、それぞれが着用したTシャツのこだわりポイントやデザインについて紹介したほか、出演者が着用したアイテムが特設サイトで購入できることをアピールしました。

＜出演者＞

すみぽん(高倉菫)、もえぴ(MilMoon)、MIU、はるか【FR2PON!】、小林夢叶(Gran✩Ciel)、優木ゆうな(Ange☆Reve)、野村実代(SKE48)、西村ゆか、石丸伸二

【SHOOTING ACT】

YouTube登録者数は420万人を超え、カリスマ的な人気を誇るクリエイターグループ・コムドットから、ソロアーティストとしても精力的に活動する悠馬とAMUGIRIがステージに降臨！客席から大きな歓声が上がるなか、悠馬が自身のメジャーデビュー曲である「カーテン」を歌い上げました。そして2人のコラボレーションが光る「凡人マイウェイ」、コムドットとしての活動に対する覚悟が込められたAMUGIRIの「ラブレター」を続けて披露し、それぞれの個性が光る歌声とパフォーマンスで観客を惹きつけました。

【MEDIA TIE-UP】

ABEMA「今日、好きになりました。」ステージには、現役高校生たちのリアルで等身大な、本気の“恋”と“青春”を追いかける恋愛リアリティーショー『今日、好きになりました。』より、“かいとあ”(田代魁音＆金沢十亜)カップルや“ゆうゆう”(今野優誠＆岩間夕陽)カップル、米澤りあ、長浜広奈、“しゅんゆま”(倉澤俊＆谷村優真)カップルが登場！ステージ上で視線を交わし、照れくさそうに微笑む初々しい姿に、会場中から黄色い歓声が飛び交いました。

ステージではサツコレ初出演の“しゅんゆま”カップルがランウェイの感想を語ったほか、2026年4月6日(月)から5月4日(月)にかけて放送されたクライストチャーチ編で成立したばかりの“かいとあ”カップルと“ゆうゆう”カップルがMCのバービーに促され、「毎日想いを伝えてくれたり、十亜のために尽くしてくれてるところに感謝してます。(金沢十亜)」「いつも想いを伝えると好きだよと返してくれたり、ちょっとしたことでも気遣いが感じられて嬉しいなと思います。(田代魁音)」「一緒にいて落ち着くし、お互いを高め合えてる気がしています。(岩間夕陽)」「メッセージのやりとりなどで気持ちを伝えてくれると嬉しくなります。(今野優誠)」とお互いの好きなところや日常のやりとりを赤裸々に語りました。

【ARTIST LIVE】

様々なランウェイやステージが披露され会場の熱気が高まる中、ステージに登場したのは5人組アイドルユニットの超ときめき(ハート)宣伝部！世界的なバイラルヒットを記録した「すきっ！～超ver～」をはじめとし、「どりーむじゃんぼ！」「最上級にかわいいの！」「超最強」といった、彼女たちらしいハッピーでポップな楽曲を次々と披露しました。息の合ったキュートかつキレのあるダンスと、観客の心を惹きつける愛らしくも力強い歌声で魅了し、会場全体がポジティブなエネルギーで包み込まれました。

【BOOTH TIME】

そして1回目のブレイクタイムでは、小俣彩織がリポーターとして出展ブースの紹介を行いました。

ユニリーバ・ジャパン・カスタマーマーケティング株式会社によるブースでは、2026年4月より新たに販売開始した「ダヴ パールシャイン」シリーズの展示を実施。真珠に発想を得た12種類のアミノ酸*1を配合した処方で汚れを落とし、透明つや肌を叶える同シリーズの魅力を紹介しました。さらに、先着1,000名にサンプルがもらえるクイズ企画や、さくらによる会場限定のトークショーでも来場者の関心を集めました。

*1 真珠の構成要素と同種類の12の非動物性由来のアミノ酸(アスパラギン酸、トレオニン、セリン、グルタミン酸、グリシン、アラニン、バリン、イソロイシン、ロイシン、フェニルアラニン、ヒスチジン、アルギニン):保湿成分

フェムケアブランド「P&H」を展開する株式会社JRSのブースでは、ブランドの紹介とともに、日本ではまだ馴染みが薄いものの、近年注目を集めている“フェムケア”の重要性について発信。ファッションだけでなく、心と体の健康にも高い関心を持つサツコレの来場者にとって、自分自身の体と改めて向き合い、新たな習慣を取り入れるためのきっかけを提供しました。

そして、株式会社伊藤園のブースでは、「1日分の野菜」と「1日分の鉄分」が果実で手軽に摂れるにんじんミックスジュース「鉄分野菜」の試飲が行われました。忙しい毎日の生活に野菜を無理なく取り入れられる商品が試せるとあって、多くの来場者がブースに足を運んでいる様子が見られました。

Kemari 87 KISHISPO(ケマリ87・キシスポ)ブース supported by アディダスでは、FIFA ワールドカップ 2026 ホーム＆アウェイユニフォームが展示されました。日本、アルゼンチン、ドイツ、スペインの各国代表モデルが来場者の目を引いたほか、サッカー&フットサル専門店であるKISHISPOが行っているユニフォームの名入れサービスについても紹介。また、とうあによる会場限定のトークショーも大きな賑わいを見せました。

STARLIGHT Beauty Lab. powerd by Seongsu Japanのブースには、若者に人気の韓国発ブランド19ブランドが参加！韓国で話題となっている最新のスキンケアアイテムやコスメはもちろん、日本の店舗ではまだ手に入らない注目ブランドをいち早くチェックし、その魅力を直接体験できるとあって、多くの来場者が熱心に商品を手に取りながら最旬商品との出会いを楽しんでいました。

JAさっぽろ×donkmodelによるブースでは、札幌近郊の農畜産物の品質・生産者の想い・地域の豊かさを若い世代に“体験を通して”伝えるプロジェクト「SATSU(ハート)VEGE」の第3弾を実施。札幌市北区に店舗を構えるカフェ「北海道おにぎりスタイル 回」の及川氏と、ブースリポーターも務める小俣沙織、モデルで管理栄養士でもある大野ユリエが共同開発を行った3種類のメニューを数量限定で販売し、ブース周辺に漂う食欲をそそる美味しい香りに誘われた多くの来場者が足を運びました。

便利な付箋アイテムとして幅広いシーンで活用されているポスト・イット(R) 強粘着ノートのブースでは、来場者一人ひとりの手でひとつのアートを作り上げる、参加型のウォールデコレーション企画を実施！7色のポスト・イット(R) 強粘着ノートが大きなハート型のデザインを形づくり、絶好のフォトスポットとしても注目を集めました。会場では、多くの来場者が撮影を楽しむ姿が見られました。

ブレイクタイムでは協賛企業の紹介VTRに加えて、株式会社DONUTSが開発・運営する縦型ショートドラマアプリ「タテドラ」のスペシャル映像が放映されました。現在独占配信されている人気オリジナルドラマの魅力がたっぷりと詰まった紹介映像に加え、本編の一部や出演者からサツコレ来場者のためだけに用意されたコメント映像も！スクリーンに目を向けて特別な映像を楽しむ観客の姿が多く見られました。

■IS:SUEのパフォーマンスにも注目のサツコレ後半戦！

エネルギッシュなオープニングアクトから幕を開け、これから始まる暖かな季節を楽しくおしゃれに過ごすためのアイテムを多数お届けしたサツコレ前半戦。見どころ盛りだくさんの後半戦の模様はVol.2のレポートでお届けします。

公式レポートVol.2: https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001901.000004237.html

■『札幌コレクション/SAPPORO COLLECTION』について

◆イベント概要

イベントタイトル : [正式名称]UP-T Presents SAPPORO COLLECTION 2026 SPRING/SUMMER

UP-T Presents 札幌コレクション 2026 SPRING/SUMMER

[正式略称]アップティー サツコレ2026SS

開催日 : 2026年5月17日(日)13:00開場 14:00開演

会場 : 札幌コンベンションセンター

所在地 : 北海道札幌市白石区東札幌6条1丁目1-1 ( https://www.sora-scc.jp/ )

公式サイト : https://sapporo-collection.jp/

※愛来とコングラッチェ！の花森りほは、体調不良のため出演を見送りました。