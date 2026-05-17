【新店オープン】加古川の「COSAJI DINING 9BAN」が 小麦粉不使用と4つの厳選素材だけで焼き上げる「（自称）加古川で一番濃厚なガトーショコラ」を5月9日より提供開始！

合同会社エルエイト（10DOORSCONSULTING）

合同会社エルエイト（兵庫県加西市）が運営し、吉留真由子が店主を務める兵庫県加古川市の洋食ダイニング「COSAJI DINING 9BAN」は、2026年5月9日のグランドオープンに伴い、贅沢な素材と徹底した製法により生まれた「究極のガトーショコラ」の提供を開始いたしました。小麦粉を一切使せず、厳選された4つの材料のみで仕上げる、圧倒的な濃厚さと口溶けの良さを誇る「（自称）加古川で一番濃厚なガトーショコラ」を、地域の皆様にお届けいたします。

厳選したカカオ72%の高級チョコレート、無塩バター、新鮮な卵、グラニュー糖の「4つの材料」だけで構成

「COSAJI DINING 9BAN」は、加古川で多くのお客様に親しまれてきた「こさじ」が、装いも新たにリニューアルした洋食ダイニングです。オープン日である「5月9日」に合わせ、店舗の目玉となる極上のデザートとして、製法から徹底的にこだわり抜いた至高のガトーショコラを開発、導入いたしました。

■ 「加古川で一番濃厚」を冠する3つのこだわり

1 小麦粉一切不使用（グルテンフリー）であり極限まで高めたカカオの純度

当店のガトーショコラには、一般的な製菓で使われる小麦粉（薄力粉）やココアパウダーを一切使用していません。厳選したカカオ72%の高級チョコレート、無塩バター、新鮮な卵、グラニュー糖の「4つの材料」だけで構成されています。そのため、一口含んだ瞬間にカカオ本来の深く力強いアロマと、濃厚なコクがダイレクトに広がります。

2 緻密な温度管理と「高速の乳化（エマルジョン）」が生み出す滑らかな口溶け

シンプルな材料だからこそ、職人の高度な技術が求められます。チョコレートとバターの油分に、常温に戻した卵の水分を加え、絶妙な温度管理のもと超高速で攪拌することによって「完全な乳化（エマルジョン）」状態を創り出します。この乳化技術により、一切パサつくことなく、絹のように滑らかな舌触りを実現しました。

3 焼き時間13分の奇跡。温度で変わる「2つの顔」

180℃に予熱したオーブンで、わずか13分から15分という絶妙な時間で焼き上げます。表面はさっくりとひび割れ、中は驚くほどトロトロとした半熟状態のフォンダンショコラ風に仕上がります。さらに、冷蔵庫でしっかりと冷やすことで、今度は「極上生チョコ」のような、お皿に吸い付くほど高密度で重厚な食感へと変化。1つのケーキで2度美味しい、贅沢な体験をご提供します。

お持ち帰り用（1本）：3,500円（税込） 特製化粧箱入り

ご家庭や手土産の品としていかがですか？

【店主 吉留真由子よりメッセージ】

「加古川の皆様に、日常の中で本物の感動を味わえるスイーツをお届けしたいという想いから、担当パティシエと今回の開発に至りました。材料がシンプルな分、ごまかしが一切効かない職人技の世界です。一口食べれば、これまでのガトーショコラの概念が覆るほどの濃厚さを感じていただけるはずです。新しく生まれ変わったCOSAJI DINING 9BANで、特別なひとときをお過ごしください。」

■ 提供メニュー概要

メニュー名： 究極のガトーショコラ（自称 加古川で一番濃厚なガトーショコラ）

提供価格： 店内でのご提供（ガトーショコラプレート）：780円（税込） 自家製ホイップ添え

お持ち帰り用（1本）：3,500円（税込） 特製化粧箱入り

提供開始日： 2026年5月9日より提供中

特徴： 完全グルテンフリー（小麦粉不使用）、カカオ72%使用

■ 店舗情報

店舗名： COSAJI DINING 9BAN（コサジ ダイニング きゅうばん）

営業時間：11：00～15：00 18：00～23：00（月曜日はお昼のみ営業）

オープン日： 2026年5月9日

所在地： 兵庫県加古川市北在家2566番地

店主： 吉留真由子

■ 本件に関するお問い合わせ先

会社名および店舗名： 合同会社エルエイト ／ COSAJI DINING 9BAN

担当者： 吉留 健一（よしとめ けんいち）

住所： 兵庫県加西市北条町横尾1262番地

電話番号： 0790-35-9188（本社） 090-5972-0969（吉留）

メールアドレス： cosaji9ban@gmail.com

公式instagram： https://www.instagram.com/cosajidining9ban?