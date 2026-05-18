うるおいを与えながら汚れを落とす！『熟酵 ザ クレンジングスペシャルパック』が9代目にリニューアル！

株式会社まごころ総合美容

2017年の発売開始以来、熟酵シリーズの中でも圧倒的な人気を誇る『熟酵 ザ クレンジングスペシャルパック』は、1本で【クレンジング】【洗顔】【毛穴ケア・角質ケア】【美容パック】を同時に実現。美容で一番大切なお顔洗いを簡単！時短！で叶え、ご自宅にいながらエステ級の洗いあがりをお届けいたします。

今回のリニューアルでは、美容成分数が熟酵クレンジング史上最多の290種類（※1）とさらに進化しました。

製品特徴

【熟酵 ザ クレンジングスペシャルパック】

内容量：150ml

メーカー希望小売価格：7,700円（税込）

■美容成分数290種類（※1）

■うるおいにこだわった独自処方の美容洗浄成分配合

■『乾燥による小じわを目立たなくする』※効能評価試験済み

■泡立て不要、W洗顔不要

（ご使用方法）

1～2プッシュを手にとり、お顔全体をマッサージするようになじませてください。

メイク汚れが浮き上がったら、水またはぬるま湯で洗い流してください。

～毛穴の汚れが気になる方～

洗い流す前に、もう1プッシュを手にとり、気になる部分にマッサージするようになじませることをおすすめいたします。その後、水またはぬるま湯で洗い流してください。

2026年6月12日（金）発売予定

＊まごころ総合美容の公式オンラインショップと、ショップチャンネル（ジュピターショップチャンネル株式会社）のみでの販売となります。

※1 水と洗浄成分を含む／内23種類が発酵成分

ショップチャンネル特別販売

放送予定時間

2026年6月12日（金）

0時 2時 7時 10時 14時 22時

※ショップチャンネル限定のお買い得価格で販売します。

※放送時間や内容は予告なく変更になる場合があります。

TVのCSチャンネル055ch他、ショップチャンネルのインターネットサイト・公式アプリ・公式YouTubeからもご覧いただけます。

ショップチャンネル公式HP

https://www.shopch.jp/

『熟酵』について

株式会社まごころ総合美容（代表取締役：長嶋まさこ）が販売する『熟酵』は、2017年よりショップチャンネルと自社公式オンラインショップで販売している基礎化粧品です。

カリスマエステティシャンとして1万人以上の様々なお肌をケアしてきた長嶋まさこが「エステの感動を届けたい！」との想いから、特別に国内海外で研究をした「熟成発酵」の独自開発原料配合の化粧品を開発。

多くのお客様からご支持をいただき、まもなく9周年を迎えます。

熟酵シリーズ公式HP

https://magokoro39.jp/jukukou/

～公式オンラインショップ～

株式会社まごころ総合美容｜ご注文フォーム

https://organic.magokoro39.jp/shop_form.html

※企業様からのお問い合わせは、HPのお問い合わせフォームよりお願いいたします。

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