宮城県・仙台市で「仏壇・仏具買取強化」を開始　『出張買取はなまる』が共同販売ルート構築で買取体制を拡充

APEXIA合同会社

宮城県仙台市青葉区に拠点を構える総合リユースサービス

「出張買取はなまる仙台店」（所在地：宮城県仙台市青葉区堤町1丁目6－36 桂弐番館1階）(https://hanamarukaitori-shuccho.jp/)は、2026年5月より、仏壇・仏具の買取強化施策を開始いたしました。

近年、宮城県では、

「大型仏壇を処分できない」「仏具の価値が分からない」という相談が増加しています。

特に、

- 唐木仏壇- 金仏壇- 現代仏壇

などは、

- サイズが大きい- 搬出難易度が高い- 専門知識が必要

という特徴があり、価値があるまま処分されるケースも少なくありません。

当店では今回、仏壇・仏具専門査定体制を強化し、宮城県内で増加する「仏壇じまい」「大型仏壇搬出」ニーズへ対応する体制を整備いたしました。

また、一部対象商品については、10,000円～の買取保証（※条件あり）

を実施いたします。

※最低保証価格となります。材質・年代・装飾・状態によってはさらに高価買取となる場合があります。

※状態・搬出状況によっては、搬出作業費が上回る場合があります。

出張買取はなまる仙台店の店舗情報 (https://hanamarukaitori-shuccho.jp/)

[表: https://prtimes.jp/data/corp/171804/table/67_1_21bb0d7b2713d8a1c48b91cbee530294.jpg?v=202605180951 ]出張買取はなまるの詳細を見る :https://hanamarukaitori-shuccho.jp/

宮城県で増加する「仏壇・仏具処分・売却」相談

高齢化による「仏壇じまい」増加

宮城県では近年、高齢化に伴い、

- 高齢者施設入居- 空き家整理- 実家売却

による「仏壇じまい」相談が増加しています。

特に大型仏壇は、

- 重量が重い- 解体困難- 搬出経路が狭い

などの問題から、

「どう処分すればいいか分からない」

という相談が増えています。

遺品整理で大量の仏具が出てくるケース

遺品整理では、

- 仏像- 位牌 香- 炉

など大量の仏具が出てくるケースもあります。

しかし、

「価値があるか分からず処分してしまう」

ケースも少なくありません。

マンション住み替えによる小型化需要

近年は、

- 現代仏壇への買い替え- 小型仏壇への変更

も増えており、従来型大型仏壇の整理需要が高まっています。

仏壇・仏具とは｜なぜ中古市場でも需要があるのか

伝統工芸・高級木工品としての価値

仏壇は単なる宗教用品ではなく、

- 木工技術- 漆工芸- 蒔絵- 金箔加工

など、日本伝統工芸技術が詰まった工芸品でもあります。

高級材使用モデルは中古需要がある

特に、

- 黒檀- 紫檀- 屋久杉

など高級木材使用モデルは、中古市場でも一定の需要があります。

現代仏壇需要の拡大

近年は、

- モダン仏壇- コンパクト仏壇

需要も増えており、現代仏壇市場も拡大しています。

重点買取対象ジャンル

唐木仏壇

「唐木（からき）仏壇」は、黒檀（こくたん）や紫檀（したん）、ケヤキといった美しい木目の高級天然木や銘木を用いて作られる伝統的なお仏壇です。 素材が持つ自然の風合いや深みのある色合いを活かし、職人の繊細な彫刻技術によって仕上げられます。堅牢で耐久性に優れており、金仏壇のような派手さはなく、落ち着いた重厚感と温かみで日本の和室や暮らしに調和する、世代を超えて受け継がれる一品です。

金仏壇

「金仏壇（かなぶつだん）」は、全体に黒の漆塗りが施され、内部に眩いばかりの金箔や金粉が美しくあしらわれた伝統的なお仏壇です。 主に浄土真宗で用いられ、極楽浄土のきらびやかな世界を表現しています。木彫り、蒔絵、錺（かざり）金具といった日本の伝統工芸技術が凝縮された、芸術品とも言える華やかさと重厚感が特徴です。

仏具・仏像

「仏像」は信仰の対象として尊崇される仏様の姿を現した彫像であり、「仏具」は香炉や花立、灯篭などお仏壇で供養を行うために欠かせない道具全般を指します。 どちらも故人を偲び、仏様を敬う空間を構成する重要な要素です。伝統的な職人技による木彫や真鍮製のものから、現代の住空間に合うモダンなデザインまで幅広く存在します。

「仏壇・仏具10,000円保証」施策について

一部対象仏壇は10,000円～保証

以下対象商品については、10,000円～の買取保証を実施いたします。

- 唐木仏壇- 金仏壇

など。

保証対象条件- 再販可能状態- 著しい破損がない- 搬出可能状態保証対象外となるケース

以下の場合は対象外となる場合があります。

SELUNOとの共同販売ルート構築

- 虫食い- 強い臭い- 大きな破損- カビ- 搬出不可工芸価値ある商品の再流通を強化

ブランド家具専門事業者「SELUNO」と共同販売ルートを構築しています。

買取可能範囲を拡大

販路を持つことで、

- 高価査定- 廃棄削減- 買取可能範囲拡大

を実現しています。

買取・搬出相談の流れ

１. LINE事前相談

写真を送るだけで概算査定が可能です。

２.出張査定

スタッフが訪問し現地確認を行います。

３. 金額提示・買取成立

その場で査定金額をご提示いたします。

４. 搬出・運搬

大型ベッドでもスタッフが搬出対応いたします。

５. 共同販売ルートへ流通

買取後はSELUNOとの共同販売ルートへ流通します。

対応エリア（宮城県全域）

仙台市全域

青葉区

宮城野区

若林区

太白区

泉区

名取市

富谷市

多賀城市

利府町

石巻市

大崎市

など対応可能です。

今後の展望

「捨てる前に相談」の文化づくり

仏壇・仏具の適正評価を広めてまいります。

宮城県での伝統工芸循環促進

仏壇・仏具の再流通を通じ、地域循環型社会へ貢献してまいります。