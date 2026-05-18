カラーは全5色！あなたの好きな色のマグカップを選んで応募しよう！「午後の紅茶 ティーマグカップ プレゼントキャンペーン」を5月18日（月）より開始

キリンビバレッジ株式会社

キリンビバレッジ株式会社（社長 井上一弘）の紅茶飲料売上本数No.1 ブランド※1「キリン 午後の紅茶」は、発売から40 周年を迎えます。40 周年を記念して、抽選で3,000 名様にオリジナルティーマグカップが当たる「午後の紅茶 ティーマグカップ プレゼントキャンペーン」を5 月18 日（月）より開始します。

本キャンペーンでは、対象となる午後の紅茶のペットボトル商品をご購入でポイントを貯めることができ※2、貯まったポイント数に応じて、5 色の中からお好きな色のマグカップを選択、または5 色すべてをコンプリートできる、2 つのコースをご提供いたします。

※1 インテージ SRI+ 紅茶飲料市場 2025 年 1 月~12 月 累計販売本数

※2 対象商品の購入金額 80 円（税込み）ごとに1 ポイント貯まります。

「午後の紅茶 オリジナルティーマグカップ」は、新CM「はじまりの午後」篇の舞台となった“紅茶文化の聖地”イギリスにおいて、日常に欠かせないマグカップに、午後の紅茶オリジナルデザインを施しています。午後の紅茶の象徴である「アンナ・マリア夫人」※3 のロゴを大きく描いたデザインが特長です。

オリジナルティーマグカップは、毎日使いたくなる自分らしいアイテムとしてほしい思いを込め、好みの色が選べる5 色展開です。どの色も“紅茶文化の聖地”イギリスの雰囲気を感じられる色となっています。420ml が入る少し大きめのサイズとなっており、毎日1 回以上、多いときには1 日5～6 杯ほど紅茶を飲むというイギリスの紅茶習慣のように、紅茶を毎日楽しみやすいサイズ感です。

日常のどんなシーンにも馴染む、シンプルなデザインです。あなたの好きな色のティーマグカップを選んで頂き、使うシーンや気分に合わせて、氷を入れたり、ミルクをいれたりアレンジを加えながら、ぜひ好きな楽しみ方で、毎日の紅茶をお楽しみください。

※3 アフタヌーン・ティーの習慣を始めたとされる、イギリスの7 代目ベッドフォード侯爵夫人。日本にも紅茶文化を根付かせたいと思いを込めて、午後の紅茶商品の象徴となっています。

「午後の紅茶 ティーマグカップ プレゼントキャンペーン」 概要

1.名称：午後の紅茶 ティーマグカップ プレゼントキャンペーン

2.期間：2026年5月18日（月）11:00～6月30日（火）23:59まで

※レシート有効期間：2026年5月18日（月）~6月23日（火）

3.内容：抽選で合計3,000名様に「午後の紅茶 オリジナルティーマグカップ」をプレゼント。

対象商品の購入で、80円（税込み）ごとに1ポイント貯めることができ、貯まったポイント数に応じて抽選にご参加いただくことができます。

●選べるティーマグカップコース：5ポイント

5色のティーマグカップから、1つ選択して応募いただけます。

（抽選 各550名様×5種 合計2,750名様）

●コンプリートコース：24ポイント

5色のティーマグカップコンプリートセットに、応募いただけます。 （抽選250名様）

4.賞品：午後の紅茶 オリジナルティーマグカップ

サイズ：約φ8.5×H10.5cm

容量：420ml

材質：陶磁器

5.対象商品：キリン 午後の紅茶 ペットボトル商品各種

※缶、紙パックの一部商品を除く。

6.対象店舗：全国のコンビニエンスストア・スーパーマーケット・ドラッグストア・ディスカウントストア等

※ECサイトやネットスーパー、宅配サービス等の領収書・納品書の画像等でご応募いただく場合は、

お買い上げ情報や購入明細が分かる画像が対象となり、手書きのレシートや領収書は原則対象外。

※自販機でのご応募は対象外。

7.キャンペーン参加方法：

対象商品を購入したレシートを撮影し、キャンペーンサイト（https://cp.kirin.jp/story/37080）からポイントを登録。各コースの条件を満たすポイント数が貯まったら、応募が可能。

8.応募について：

１.レシート有効期間内に対象商品を購入したレシートを撮影してください。

※レシートは1枚ずつ撮影してください。

※ご購入レシートは、事務局閉局の8月31日（月）まで保管ください。

２.キャンペーンサイト（https://cp.kirin.jp/story/37080）にアクセスして下さい。

３.「ポイントを登録する」ボタンから、メールアドレス/LINEいずれかのアカウントを選択しログインしてください。

※メールアドレスもしくは、ログインIDをいずれもお持ちでない場合は、新規のご登録をお願いいたします。

※LINEのポイントを登録するボタンはスマートフォンのみに表示されます。

４.画面の案内に従ってレシートをご登録いただくと、応募ポイントが貯まります。

※対象商品の購入金額80円（税込み）ごとに応募ポイントが1ポイントが貯まります。

５.各コースの「応募する」ボタンから、必要事項をご入力の上、貯めたポイントを使用しますと応募完了になります。

9.注意事項：

・応募期間中、お一人様何回でもご応募いただけます。

・当選はお一人様1回限りとさせていただきます。

・キャンペーンの応募に際しては日本国内在住の場合のみ可能となります。

・ご応募は、PC/スマートフォンからのみ可能です。

「キリン 午後の紅茶 レギュラーシリーズ/40TH BLEND 3 種の香るフルーツ＆ストレートティー」について

中味について

●「キリン 午後の紅茶 ストレートティー」

ストレートティーと相性が良く、華やかな香りが特長のセイロンティーの女王「ディンブラ茶葉」を全茶葉のうち20％使用。クリアアイスティー製法を用いた、紅茶葉の華やかな香りと心地よい渋みを楽しめる本格ストレートティー。

●「キリン 午後の紅茶 ミルクティー」

ミルクと相性が良く、コクのある香りが特長の「キャンディ茶葉」を全茶葉のうち20％使用。ミルクティーに求められる生乳感を強化し、紅茶の豊かな香りとミルクの濃厚な味わいを楽しめる本格ミルクティー。

●「キリン 午後の紅茶 レモンティー」

レモンティーと相性が良く、フルーティーな香りが特長の「ヌワラエリア茶葉」を全茶葉のうち15％使用。クリアアイスティー製法を用いた、紅茶の香りとレモンの甘酸っぱさを楽しめる本格レモンティー。※果汁0.1％

●「キリン 午後の紅茶 40TH BLEND 3種の香るフルーツ＆ストレートティー」

午後の紅茶の定番品であるストレートティーと同じ、スリランカ産ディンブラ茶葉を全茶葉のうち20%使用。ディンブラ茶葉のおいしさが引き立つフルーツエキスをブレンドした、複層的な香りで、甘すぎず大人でもすっきりと飲みやすい味わい。※無果汁

（左から）「キリン 午後の紅茶 ストレートティー」「キリン 午後の紅茶 ミルクティー」「キリン 午後の紅茶 レモンティー」「キリン 午後の紅茶 40TH BLEND 3種の香るフルーツ＆ストレートティー」

パッケージデザインについて

●「キリン 午後の紅茶 ストレートティー/ミルクティー/レモンティー」

40年愛されてきた「午後の紅茶」のイメージを大切にしながら、よりシンプルで軽やかに。

日常でも手に取りやすい、現代的でちょっと気分の上がるデザイン。

●「キリン 午後の紅茶 40TH BLEND 3種の香るフルーツ&ストレートティー」

ブランド誕生40周年への期待感と、紅茶文化の楽しさを大切にしながら、

調和のとれた複層的で華やかなフルーツの香りをイメ―ジしてデザインしたパッケージ。

【商品概要】

HP：https://www.kirin.co.jp/softdrink/gogo/