北海道オモシロ仕事が勢ぞろい！吉村崇の「ナニソレ！？のぞき見カンパニー」第２弾　2026年5月24日(日)午前11：00～放送！

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北海道テレビ放送株式会社

北海道オモシロ仕事が勢ぞろい！吉村崇の「ナニソレ！？のぞき見カンパニー」(C)HTB

　HTB北海道テレビでは、2026年5月24日(日)午前11：00から、北海道オモシロ仕事が勢ぞろい！吉村崇の「ナニソレ！？のぞき見カンパニー」を放送します。


「あの会社、実は裏でとんでもないことをしていた…！？」


待望の第2弾！吉村崇が贈る、驚愕の企業潜入バラエティが5月24日(日)午前11時から放送決定！



2025年に放送され、大きな反響を呼んだ特番が、視聴者の熱い期待に応えて待望の第2弾として復活します。今回も、北海道を代表する“働き者”・吉村崇（平成ノブシコブシ）が、道内企業の知られざる裏側を徹底的にのぞき見します。



番組では、道内屈指の個性派企業5社が、普段は見ることができない舞台裏をさらけ出します。しかし、その実態は想像を絶するドラマの連続でした。



銀行の元支店長が、なぜかスーツを脱いでヘルメット姿に！？エリート銀行員たちが挑む、街の伝統を守るための「本気の極秘プロジェクト」とは一体何なのか？



若手を圧倒する「82歳の伝説の先輩」！3世代にわたる顧客に愛され、力仕事も機敏にこなす営業マン……。その驚きの仕事術と、生涯現役を貫く情熱の秘密とは？



薬局の“黄色い妖精”が、あの世界的なDJと衝撃のコラボ！まさかのダンス共演！？北海道を元気に、そして健康に導くための驚きの新プロジェクトとは？



「第2弾の喜びを爆発させたい」と意気込む吉村崇も、次々と飛び出す規格外の事実に驚きを隠せません。


北海道の元気な企業の裏側をのぞき見れば、明日からの仕事がもっと楽しくなるはず。驚きと発見が詰まった50分、ぜひその目でお確かめください！



北海道オモシロ仕事が勢ぞろい！吉村崇の「ナニソレ！？のぞき見カンパニー」(C)HTB

北海道オモシロ仕事が勢ぞろい！吉村崇の「ナニソレ！？のぞき見カンパニー」(C)HTB


北海道オモシロ仕事が勢ぞろい！吉村崇の「ナニソレ！？のぞき見カンパニー」(C)HTB

【出演者・番組情報】

注目の新キャストとして、札幌を拠点に活動するアイドルグループ「タイトル未定」の阿部葉菜・多田萌加、さらに「NORD（ノール）」から安保卓城が参戦！北海道愛あふれるメンバーが、スタジオをさらにエネルギッシュに盛り上げます。



北海道オモシロ仕事が勢ぞろい！吉村崇の「ナニソレ！？のぞき見カンパニー」(C)HTB

■番 組 名 ：北海道オモシロ仕事が勢ぞろい！吉村崇の「ナニソレ！？のぞき見カンパニー」


■放送日時：2026年5月24日(日)　午前11時00分～11時50分（北海道ローカル）


　　　　　　TVer見逃し配信・・・ 2026年5月24日(日)午前11:49～


■出 演 者 ：吉村崇（平成ノブシコブシ）


　　　　　　阿部葉菜・多田萌加（タイトル未定）


　　　　　　安保卓城（NORD）


　　　　　　満島てる子（女装家）


　　　　　　ジャンゴ・武蔵（秘蔵　札幌よしもと所属）


　　　　　　土屋まり（HTBアナウンサー）


■参加企業：北海道コカ・コーラボトリング　北洋銀行　ＳＯＣ　メディカルシステムネットワーク　クレタ


■スタッフ：プロデューサー　大畑隼介　辻洋周


　　　　　　ディレクター　　宍戸友貴子