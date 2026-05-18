北海道オモシロ仕事が勢ぞろい！吉村崇の「ナニソレ！？のぞき見カンパニー」第２弾　2026年5月24日(日)午前11：00～放送！

北海道テレビ放送株式会社北海道オモシロ仕事が勢ぞろい！吉村崇の「ナニソレ！？のぞき見カンパニー」(C)HTB

HTB北海道テレビでは、2026年5月24日(日)午前11：00から、北海道オモシロ仕事が勢ぞろい！吉村崇の「ナニソレ！？のぞき見カンパニー」を放送します。

「あの会社、実は裏でとんでもないことをしていた…！？」

待望の第2弾！吉村崇が贈る、驚愕の企業潜入バラエティが5月24日(日)午前11時から放送決定！

2025年に放送され、大きな反響を呼んだ特番が、視聴者の熱い期待に応えて待望の第2弾として復活します。今回も、北海道を代表する“働き者”・吉村崇（平成ノブシコブシ）が、道内企業の知られざる裏側を徹底的にのぞき見します。

番組では、道内屈指の個性派企業5社が、普段は見ることができない舞台裏をさらけ出します。しかし、その実態は想像を絶するドラマの連続でした。

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「第2弾の喜びを爆発させたい」と意気込む吉村崇も、次々と飛び出す規格外の事実に驚きを隠せません。

北海道の元気な企業の裏側をのぞき見れば、明日からの仕事がもっと楽しくなるはず。驚きと発見が詰まった50分、ぜひその目でお確かめください！

【出演者・番組情報】

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注目の新キャストとして、札幌を拠点に活動するアイドルグループ「タイトル未定」の阿部葉菜・多田萌加、さらに「NORD（ノール）」から安保卓城が参戦！北海道愛あふれるメンバーが、スタジオをさらにエネルギッシュに盛り上げます。

北海道オモシロ仕事が勢ぞろい！吉村崇の「ナニソレ！？のぞき見カンパニー」(C)HTB

■番 組 名 ：北海道オモシロ仕事が勢ぞろい！吉村崇の「ナニソレ！？のぞき見カンパニー」

■放送日時：2026年5月24日(日) 午前11時00分～11時50分（北海道ローカル）

TVer見逃し配信・・・ 2026年5月24日(日)午前11:49～

■出 演 者 ：吉村崇（平成ノブシコブシ）

阿部葉菜・多田萌加（タイトル未定）

安保卓城（NORD）

満島てる子（女装家）

ジャンゴ・武蔵（秘蔵 札幌よしもと所属）

土屋まり（HTBアナウンサー）

■参加企業：北海道コカ・コーラボトリング 北洋銀行 ＳＯＣ メディカルシステムネットワーク クレタ

■スタッフ：プロデューサー 大畑隼介 辻洋周

ディレクター 宍戸友貴子