紀田基邦1st写真集『Love Yourself』発売決定！SNS総フォロワー約30万人*のイケメン医師が白衣を脱ぎ捨て大胆カットに挑戦！鍛え上げた肉体美、人生の歴史、整形全箇所まで丸裸に？！

THE BEAUTE CLINIC

THE BEAUTE CLINIC（ザ・ボーテクリニック／所在地：東京都渋谷区）は、この度、同院院長であり“ヒアルロン酸の魔術師”としても知られる美容外科医・紀田基邦の1st写真集『Love Yourself』を、2026年7月17日(金)に発売することをお知らせします。

本写真集の予約購入受付は、本日5月18日(月)10時より開始します。さらに発売を記念し、蔦屋書店オンラインにて特典チケット付き写真集をご予約・ご購入いただいた方を対象に、紀田基邦にとって初となるファンイベント「刊行記念トークショー＆お渡し会」を東京・大阪にて開催することが決定しました。

また本日5月18日(月)の情報解禁に合わせ、5月11日(月)より東京・大阪・名古屋エリアのJR主要駅で展開していたティザー映像および特設サイトも、紀田基邦1st写真集『Love Yourself』の告知内容へと切り替わりました。

▼紀田基邦1st写真集『Love Yourself』特設サイト

https://love-yourself.jp/(https://love-yourself.jp/)

※紀田基邦のInstagram・TikTok・YouTube・Xのフォロワー数・チャンネル登録者数の合計（2026年5月時点／自社調べ）

紀田基邦コメント

まさか自分が写真集を出すなんて、夢にも思っていなかったです。写真集のお話をいただいた時はお断りしようかと迷っていました。医者である自分が写真集なんて、きっと調子に乗っているとか思われるんじゃないかって。でも、喜んでもらえる人がいるなら挑戦してみよう、自分にしかできないことをやりたいと思い、思い切ってお受けしました。

タイトルの"Love Yourself " この一冊には、「自分を好きになれない人に、もっと自分を愛してほしい」という想いを込めました。かつての僕も自分のことが嫌いでした。容姿にも自信がなくずっと好きになれなかった。そこで美容整形を通じて、すこし前向きになれた自分がいました。でも本当の意味では満たされない自分がいました。

今回この写真集を通じて自分と向き合い、食事管理やトレーニングを重ねて自分を磨くことの大切さを知り、初めて本当の自分を好きになることができました。僕の今までの歴史だったり、プライベートな内容や美容法まで全てこの写真集に記しています。(なんと僕自身の"整形レシピ"も初公開！！)

そしてこの写真集では、ありのままの自分を表現したいと思い、スタイリストさんにお願いせず、自分で"私服"で挑みました。思い切ってかなり大胆な撮影にも挑戦しています。

"Love Yourself" 自分を愛することが美しさの本質

この写真集があなたにとって、少しでも自分を好きになるきっかけになりますように。

紀田基邦1st写真集『Love Yourself』

紀田基邦1st写真集『Love Yourself』は、THE BEAUTE CLINIC院長であり、“ヒアルロン酸の魔術師”としても知られる美容外科医・紀田基邦の初となる写真集です。

タイトルの『Love Yourself』には、紀田が日頃から大切にしている「自分を愛することが美しさの本質」という思いを込めました。

本作には、美容医療との出会いをきっかけに前向きに変わっていった経験と、外見の変化はあくまで手段であり、本当の目的は“心が前向きになること”だという美容外科医としての実感も込められています。

撮影では、普段の医師としての象徴でもある白衣を脱ぎ捨て、ALL私服での撮影に挑戦。美容外科医としての顔だけでなく、日常の延長線上にある自然体の姿、そして鍛え上げた肉体美を披露する大胆カットまで、これまでSNSでは見せてこなかった表情を収録しています。

さらに写真集内では、SNSでも話題となった昔の姿から“イケメン医師”と呼ばれる現在に至るまでの変化、整形全箇所やメンテナンスについての初公開情報まで赤裸々に告白。「これってクリニックのカウンセリングよりもコスパいい？」と思わずツッコミたくなるほど、紀田基邦の魅力と思想、そして変化の裏側を詰め込んだ、前代未聞の“告白写真集”です。

自己否定から自己愛へ。

ビジュアルだけでなく、価値観や生き方まで深く知ることができる本作は、ページをめくるたびに、読者自身の“自分との向き合い方”にも問いを投げかけます。

読み終えたあと、自分自身との向き合い方が少し変わるかもしれません。

■写真集概要

書名：紀田 基邦 1st写真集『Love Yourself』

著者：紀田 基邦

定価：3,850円（税込）

発売日：2026年7月17日（金）

体裁：96ページ／B5判

出版社：主婦と生活社

※本写真集は全国の書店・ネット書店等で販売予定です。お取り扱い状況につきましては、お近くの書店または各販売サイトにてご確認ください。

※発売日は地域・店舗により異なる場合がございます。予めご了承ください。

JRビジョン・特設サイトも展開

本写真集の発売に先がけ、2026年5月11日(月)より、東京・大阪・名古屋エリアのJR主要駅にて、今回の写真集に関するティザー映像を掲出していました。5月18日(月)の情報解禁に合わせて、同ビジョンは写真集発売告知の内容へと切り替わり、これまで明かされていなかったプロジェクトの全貌を公開しています。

また、5月11日(月)より公開していた特設サイトも、当初は詳細を明かさないティザー仕様で展開していましたが、5月18日(月)の情報解禁に合わせて、紀田基邦1st写真集『Love Yourself』の特設サイトへと切り替わり、写真集情報や購入ページへのリンクを公開しています。

5月17日(日)まで駅ビジョンで掲出されていたティザー映像は、特設サイト内でも引き続き公開中です。

さらに、サイネージ連動企画として、今回の写真集発売を記念したSNSキャンペーンも実施しています。詳細は、SNSキャンペーン詳細動画よりご覧いただけます。

特設サイトはこちら :https://love-yourself.jp/

▼SNSキャンペーン詳細動画

https://www.instagram.com/reel/DYMflseB-tW/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==(https://www.instagram.com/reel/DYMflseB-tW/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==)

発売記念イベント開催決定

紀田基邦1st写真集『Love Yourself』の発売を記念し、東京・大阪にて刊行記念トークショー＆お渡し会を開催します。イベントでは、写真集の撮影秘話や本作に込めた想いについて紀田本人が語るほか、参加者への写真集お渡し会も予定しています。

イベントへのご参加は、蔦屋書店オンラインにて特典チケット付き写真集をご予約・ご購入いただいた方が対象となります。詳細は、各イベントページをご確認ください。

開催概要

■東京開催

日時：2026年7月17日(金)13:00～

会場：六本木 蔦屋書店 2階SHARE LOUNGE内イベントスペース

お申込み期間：2026年5月18日(月)10:00～6月30日(火)23:59

イベントページ：https://store.tsite.jp/roppongi/event/shop/54415-1131490513.html

※本ページは、購入受付開始日時となる2026年5月18日(月)10:00よりご覧いただけます。

■大阪開催

日時：2026年7月18日(土)12:00～

会場：梅田 蔦屋書店 SHARE LOUNGE＜スカイエリア＞

お申込み期間：2026年5月18日(月)10:00～7月5日(日)23:59

イベントページ：https://store.tsite.jp/umeda/event/magazine/54393-1428550511.html

※本ページは、購入受付開始日時となる2026年5月18日(月)10:00よりご覧いただけます。

※先着での受付となるため、お申込み期間内に関わらず、予定枚数に達し次第販売を終了させていただきます。予めご了承ください。

※イベント参加方法・注意事項等の詳細は、各イベントページをご確認ください。

※通常販売分には、イベント参加特典は含まれません。

＜プロフィール＞

紀田 基邦（きだ もとくに）

THE BEAUTE CLINIC院長。

ヒアルロン酸注入を軸に、患者さま一人ひとりの骨格や表情筋の動きまで見極めながら、お顔全体のバランスを整える「カスタマイズヒアル」を得意とする。

SNS発信にも力を入れており、Instagramフォロワー数は美容外科医の中で日本一* を誇る。美容医療の正しい知識発信に加え、「自分を愛することが美しさの本質」という思想のもと、多くの支持を集めている。また、オンラインサロン「KIDALAB」も運営している。

・公式SNS

Instagram https://www.instagram.com/dr.kida/

TikTok https://www.tiktok.com/@dr_kida

YouTube https://youtube.com/channel/UCGZSzW70qBDmbtTk_2fJITQ?si=wqcHlTHWDk4j8HJ9

* 2026年5月時点、国内美容外科医のInstagramフォロワー数を自社調査により比較

■THE BEAUTE CLINIC

所在地：〒150-0031東京都渋谷区桜丘町3番地4号渋谷サクラステージSAKURAテラス402

代表者：院長 紀田 基邦

診療科目：美容外科、美容皮膚科

休診日：不定休

診療時間：10:00～19:00（完全予約制） ※当院の施術は自由診療です

設立：2025年7月

公式サイト https://thebeauteclinic.jp/

オンラインサロン「KIDALAB」 https://lounge.dmm.com/detail/8843/

公式Instagram https://www.instagram.com/the_beauteclinic/