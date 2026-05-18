美麗な船の写真をカラーで楽しめる口絵付き！最新情報の更新はもちろん、新しいテーマも大幅追加された船の定番書『図解入門よくわかる 最新 船舶の基本と仕組み[第5版]』5/25（月）刊行

株式会社秀和システム新社

株式会社秀和システム新社（東京都千代田区・代表取締役 津島憲豪）は、2026年5月25日、新刊『図解入門よくわかる 最新 船舶の基本と仕組み[第5版]』を発刊します。

脱炭素への取り組みや自動運航などのトレンドをアップデート

本書は、船の仕組み、原理、造船、航海、海運まで広く網羅した内容です。

さらに、図解も豊富で分かりやすく読み進めることができ、船に関わる方から船が好きな方まで多くの方におすすめできる内容です。

そんな本書は、今回の改訂にあたって、既存の情報やデータの更新に加え、「船の自動運航」や「船の通信」などの新しいテーマの追加も行いました。

現在までもご好評を頂いていた本シリーズですが、今回の改訂でさらに充実した内容となり、船に関わる全ての方にお届けしたいものとなっております。

前回の第4版から、本書が刊行されるまでのおよそ5年で、船の技術や脱炭素計画、海運には大きな変化がありました。

古い歴史を持ちつつも、今なお変化し続ける船の「現在」を丸ごと学べる一冊となっております。

クルーズ船やコンテナ船をカラーで掲載！

今回の改訂で、本書の冒頭にカラーの口絵が追加されました。

クルーズ船の外観や設備、コンテナ船、造船中の写真など、様々な写真をカラーで見ることができます。

クルーズ船の絢爛な装飾、ド派手なコンテナ船の写真をぜひお手にとってご覧ください。

目次

第1章 船の基本

第2章 航海

第3章 海運

第4章 造船の仕組み

第5章 船の理論

+コラムが満載

■著者紹介

川崎 豊彦（かわさき とよひこ）

造船所勤務の伯父の影響を受け、子供のころから船に興味を持ち、伯父と同じ大阪大学工学部造船学科に進む。

昭和49年、大阪大学卒業と同時に、世界でも屈指の海運会社である大阪商船三井船舶株式会社（現 株式会社 商船三井）に入社。

主として工務部に勤務し、一般貨物船、コンテナ船、自動車専用船、撒積船など大型外航船の基本計画、建造に携わる。この間、船舶の新造・修繕の現場監督も経験。

企画部在籍中 経営企画に携わり、船隊整備の理論構築に参加。戦後の日本初のクルーズ客船『ふじ丸』建造計画では、経営面から推進した。

平成19年から令和4年まで独立行政法人 鉄道・運輸機構に勤務。共有船舶建造支援部に在籍して、内航船の基本計画、建造、監督に携わる。

■書籍概要

書名 図解入門よくわかる 最新 船舶の基本と仕組み[第5版]

著者 川崎 豊彦

定価 1980円（税込）

発売日 2026年 5月 25日

Amazon https://www.amazon.co.jp/dp/4798076740/

楽天ブックス https://books.rakuten.co.jp/rb/18521899/

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