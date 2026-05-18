【完売御礼】TikTokライブコマース「燕チャンネル」、韓国発の脂肪ケア美容液「PINE SHOT」が販売開始約10分で完売

株式会社Sホールディングス

ライブコマース事業、ブランド事業、AI事業などを展開し、日常と未来を彩る最高の体験を創造する株式会社Sホールディングス(本社：東京都品川区、代表取締役CEO： 燕 咏靖)は、当社運営のアパレルブランドABITOKYOが企画・配信するTikTokライブコマース「燕チャンネル」において、株式会社TRYANGLE＆CO.(本社：大阪府大阪市、代表取締役：黒木 謙太)が展開する韓国発の脂肪ケア美容液「PINE SHOT(パインショット)」を2026年4月20日(月)に販売し、約10分で完売しました。販売数は940点、売上700万円以上を記録し、韓国美容への高い注目度と、「燕チャンネル」が持つ圧倒的な集客力・販売力を改めて示す結果となりました。

■実績概要

- 販売数量：900点以上- 売上高：700万円以上- 配信日：2026年4月20日（月）- 完売スピード：約10分

■韓国発・サロン専売美容液「PINE SHOT(パインショット)」について

「PINE SHOT」は、株式会社TRYANGLE＆CO.( トライアングルアンドコー)が展開する、韓国のサロンケア理論に基づいて開発された脂肪ケア特化型の美容液です。ホームケアで肌のコンディションを整え、フェイスラインや二の腕、お腹など、気になる部位をすっきりとした印象へ導くボディケアアイテムとして注目を集めています。

- 特徴成分

パイナップル由来の天然酵素「ブロメライン(整肌成分)」を配合。

- アプローチ

フェイスライン、二の腕、お腹など、気になる部位に塗布。マッサージと併用することで、効率的な引き締めケアと、すっきりとした理想の肌印象をサポートします。

- 利便性

本格的なサロンクオリティのケアを、自宅で手軽に取り入れられる次世代のボディエッセンスとして注目を集めています。

■今後の展望

ABITOKYOは、今回の「PINE SHOT」の成功を受け、今後も「燕チャンネル」を軸としたライブコマース事業を一層強化してまいります。 韓国をはじめとする世界各国の最新美容トレンドをいち早く取り入れた商品展開を通じて、新たな購買体験の創出を目指してまいります。

■「燕チャンネル」について

TikTokライブコマースにおいて国内トップクラスの販売実績を誇るライブ配信チャンネル。ライブコマース専門プロダクション「S-LIVE JAPAN」に所属し、企画力・演出力・販売導線設計を強みに、数々のヒット配信を生み出しています。TikTok Shopの毎月のスターランキングでは6カ月連続で第1位を獲得するなど、高い販売力と影響力を継続的に発揮しています。美容・韓国コスメ・健康食品から、自社アパレルブランド「ABITOKYO」まで幅広いジャンルを展開。また、TikTok Shopを活用した「地方再生プロジェクト」を推進し、宮城県、三重県、北海道など全国各地の自治体や地元企業と連携し、2日間で売上4,000万円超を記録するなど、地域活性化にも取り組んでいます。近年は韓国メーカーとの連携を強化し、韓国現地からのライブ配信やメーカーとの直接提携により、日本国内のライブコマース市場における独占販売を実現。注目商品の先行展開にも積極的に取り組んでいます。

URL：https://www.tiktok.com/@enyonjin

■ライブコマース専門プロダクション「S-LIVE JAPAN」について

S-LIVE JAPANは、TikTokを中心に活躍するライブコマーサーが所属し、「燕チャンネル」をはじめとした複数のライブコマースチャンネルを運営する、ライブコマース専門プロダクションです。TikTok公式クリエイターエージェンシーパートナー(CAP)に認定されており、クリエイターと企業の架け橋として、TikTok上でのプロモーションおよびコラボレーション施策を支援しています。

代表的なライブコマースチャンネルである「燕チャンネル」は、2025年11月から2026年4月までの6ヶ月連続で、TikTok Shop月間GMVランキング1位を獲得しており、データ分析に基づく配信設計やブランド連携施策により高い販売成果を創出しています。

【チャンネル概要】

チャンネル名：S-LIVE JAPAN

URL：https://www.tiktok.com/@slive.japan

TikTok公式エージェンシーであるS Holdingsの運営のもと、自社ブランド「ABITOKYO」をはじめ、全国約1万社の提携企業の商品をライブ配信で紹介。ライブコマーサー(配信者)の育成から販促支援まで一気通貫で行い、「見る」「話す」「買う」が一体となる新しい購買体験を提供しています。

【会社概要】

社名：株式会社Sホールディングス

本店所在地：東京都品川区上大崎3-5-11 MEGURO VILLA GARDEN 4階

代表者：代表取締役CEO 燕 咏靖

設立：2012年5月14日

資本金：5,000万円

事業内容：ライブコマース事業、ライブコマーサー育成事業、ライブコマース事務所、ブランド事業、アパレル事業、AI事業・ITシステム事業

URL：https://www.s-hldgs.co.jp/

※インタビュー取材、ならびにライブコマース現場への密着取材が可能です。

取材をご希望のメディア様は、広報担当までお気軽にお問い合わせください。

【TikTok】

燕チャンネル：https://www.tiktok.com/@enyonjin

ABITOKYOチャンネル：https://www.tiktok.com/@abitokyoen

みぽりんチャンネル：https://www.tiktok.com/@mihoabitokyo

7号ななチャンネル：https://www.tiktok.com/@abitokyo_nana