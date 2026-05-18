累計6万件の実績が生んだ、リフォームの″見えない不安″をゼロにする新基準。株式会社ルクア、全施工邸に「責任施工システム」を導入開始。

株式会社ルクア

「感動企業」を理念に掲げ、外壁塗装や建物再生（ビルドリファクタリング）を手掛ける株式会社ルクア（本社：神奈川県横浜市、代表取締役：松本 憲二）は、内装・外装・屋根工事・エクステリア・各種防水工事などのあらゆる住宅メンテナンスや再生において、全施工邸に「責任施工システム」を導入いたしました。

本システムは、リフォーム業界で課題とされがちな「見えない部分での手抜き工事」や「契約後の不透明な追加請求」といったお客様の不安を根本から解消するものです。「塗料の現場使い切り」や「足場解体前のお客さま同行検査」など、透明性の高い価格設定と徹底した品質管理により、お客様に真の安心をお約束します。先に導入したSMSで不安を解消する「お客様ご安心システム」と合わせ、「誠実」「信用」「品質重視」に真心を添え、お客様に心からご納得いただける住まいづくりを実現します。

■「責任施工システム」導入の背景

昨今のリフォーム業界においては、施工品質や価格に対するお客様の不安が少なからず存在しています。ルクアではこうした業界全体の課題に真摯に向き合い、地域で末長く頼られる担当工務店でありたいという強い思いから、仕入れからアフターケアに至る全工程を自社で責任を持って管理運営する「責任施工システム」の導入を決定いたしました。

■「責任施工システム」によるお客様の7つのメリット

本システムの導入により、お客様には以下の確かなメリットと安心をご提供いたします。

1. ご納得いくまで完工しない「お客様最優先」の竣工検査体制

ルクアではお客様のご希望・ご要望を第一に考え、二人三脚で施工を進めてまいります。完工時にはお客様同行での竣工検査を実施し、仕上がりにご納得いただいた後にはじめて足場を解体いたします。これにより、「もう少しココを手直ししたいのに既に足場が外れてしまっている」といった不合理がなくなります。清掃・後片付けに至るまで、全てにおいてご納得をいただいた上での完工をお約束します。

2. 追加料金一切なしの明朗会計

お引き受けしたご契約工事に関し、後からの不当な追加料金は一切いただきません。お客様からご希望のある追加工事や、契約要項にない工事については別途のお見積り・ご契約とするため、予算面でも安心してお任せいただけます。

3. 偽りのない品質管理（塗料のメーカー直送・現場使い切り）

主材塗料は大手メーカーからお客様宅へ直送し、材料の透明性を確保します。さらに塗料はひと現場にて使い切り、他現場での使いまわしは一切いたしません。これにより、塗料への異物混入や劣化を防ぎます。職人としてのプライドを持ち、見えない下地処理などの工程こそ、正しい「施工方法と施工工程」を厳守し責任を持って施工いたします。

4. 迅速で徹底したアフターケア（施工エリア巡回サービスカー）

現場にこだわるルクアでは、施工エリアに対応サービスカーが常時巡回しております。これにより完工後のちょっとしたお困りごとや保守点検、アフターケアにも出張料金等なしで迅速に対応ができる安心の体制を整えています。些細なことでも遠慮なくご相談いただけます。

5. 業界最大級！最長10年間のロング保証を提供

施工後も長く安心してお住まいいただけますよう、最長10年間の長期保証をお付けしております。

6. 万が一に備えた工事賠償責任保険加入済

不測の事態に備え、工事賠償責任保険に継続的に加入しています。天災等による施工中の万が一の時にもお客様にご迷惑をおかけいたしません。

7. 仕入れから施工、完工までの一貫した品質管理（TQC）

これらの1～6の取り組みを包括するルクア独自のTQC（Total Quality Control）により、全てのプロセスに責任を持ち、お客様本位の「ルクア品質」を徹底追求いたします。いつでもお気軽に声をかけていただけるような、誠実で温かな人間関係づくりを大切にしてまいります。

■株式会社ルクアについて

株式会社ルクアは、「感動企業」を理念に掲げ、2006年8月の創業以来20年間に渡り、神奈川・東京・埼玉・千葉エリアを中心に累計6万件を超えるビルドリファクタリング（※1）実績を誇る外壁塗装専門のリフォーム会社です。単なる工事の提供にとどまらず、お客様に心から喜んでいただけるような愛のある接客サービスを追求し続けています。

その豊富な実績に裏打ちされた確かな技術と誠実な対応により、Google口コミでは4.6（※2）という高評価をいただいております。完工後のお客様からは「ルクアさんで本当に良かった！」「ルクアの皆さんは来る人来る人みんなイイ人だね！」「職人さんのマナーやお人柄がとてもイイね！」といったお喜びの声を多数頂戴しています。今後も、6万件の信頼を糧に、お客様の事前期待を超える「感動」と「安心」をお届けできるよう、サービスの向上に努めてまいります。

（※1）ビルドリファクタリング：見えない内部構造から見直し、新築時のように建物を美しく安全に蘇らせる建物再生のこと。

（※2）2026年5月時点 当社調べ

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株式会社ルクア「お客様ご安心システム」

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000002.000177261.html

【会社概要】

会社名：株式会社ルクア

代表者：代表取締役 松本 憲二

本社所在地：神奈川県横浜市西区浅間町1-6-11

建設業許可番号 国土交通大臣 許可(般一8) 第29887号

創業：2006年8月

事業内容：ビルドリファクト(再生)事業・外壁塗装・屋根塗装・ベランダ防水・屋根葺き替え工事・各種外構エクステリア工事・内装工事・家屋修繕メンテナンス工事

対応エリア：神奈川県・東京都・埼玉県・千葉県

ホームページ：http://www.lucua.co.jp/

感動の竣工式おまとめブログ：https://lucua.hatenablog.com/

公式Instagram：https://www.instagram.com/lucua_co._ltd/

営業日：355日真心を込めて営業中

【お問い合わせ先】

フリーダイヤル：0120-387-148 (サワヤカナ-カイシャ)

メールアドレス：info@lucua.co.jp

■本件に関する報道関係者様からのお問い合わせ先

株式会社ルクア 広報担当：鍋田 和之

TEL：0120-387-148 Email：info@lucua.co.jp

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株式会社ルクアの「責任施工システム」！

全てのお客様に「ご安心」と「ご納得」を提供します。

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・主材塗料をメーカーから直送する安心。

・塗料をひと現場にて使いきる安心。

・追加料金一切なしの安心。

・最長10年間のロング保証と工事賠償責任保険継続加入での安心。

・施工エリア巡回サービスカー呼び出し無料による安心。

株式会社ルクア「責任施工システム」お客様本位の「ルクア品質」を徹底追求いたします

お客様と二人三脚で施工を進めます。

完工時にはお客様同行での竣工検査を実施。

仕上がりに「ご納得」いただいた後にはじめて足場を解体。

「ワクワク感」と「夢」の溢れた毎日を創り上げます

株式会社ルクア「責任施工システム」株式会社ルクア「責任施工システム」株式会社ルクア「責任施工システム」株式会社ルクア「責任施工システム」