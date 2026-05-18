老舗調査会社のデータリソース、ヒューマノイドロボット市場の包括調査レポートを発売

CROSS Business Producers株式会社

CROSS Business Producers株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長 三木言葉、以下「CBP」）(https://crossproducers.com/)の子会社である株式会社データリソース(https://www.dri.co.jp/)（本社：東京都千代田区、代表取締役社長 三木言葉、以下「DRI」）は、ヒューマノイドロボット市場を多角的に分析した市場調査レポート『2050年ヒューマノイドロボット市場：億ドル市場の扉を開くヒューマノイドの商機』を、2026年5月11日に発売致しました。

■ エグゼクティブサマリー

本レポートは、ヒューマノイドロボット市場の現状を2025年（実績）から2050年までの発展シナリオを包括的に分析しました。主要な収録内容は市場規模とトレンド予測、主要技術動向、部品別主要サプライヤー、ユースケース、主要ロボットメーカー22社の分析（会社概要、商品概要、ユースケース、顧客ターゲットと想定価格、開発動向と商品投入時期、提携・M&A）及び各国の法規制・倫理指針を体系的に整理し、投資家・経営幹部・政策立案者に対して戦略的意思決定の根拠を提供します。

■ レポート企画背景

近年、AI、ロボティクス、センサ技術の進化により、ヒューマノイドロボットは研究開発段階から産業活用・商用化の検討段階へと移行しつつあります。日本でも、少子高齢化に伴う労働力不足への対応策として、製造業、物流、医療・介護、インフラ保守などで注目が高まっています。一方で、企業が戦略的な意思決定を行うために必要な、市場規模、技術動向、部品サプライヤー、ユースケース、法規制などを体系的に整理した情報は限られていました。本レポートは、そうした情報ギャップを埋め、日本企業の事業機会を可視化することを目的に企画しました。

■ レポート企画背景

■ 今後の展開

- レポート名：2050年ヒューマノイドロボット市場：億ドル市場の扉を開くヒューマノイドの商機- 発売日：2026年5月11日（月）- 販売価格：200,000円（税抜）／220,000円（税込）- ページ数：264ページ- 提供形式：PDF版/冊子体（オンデマンド印刷）- レポートサマリー(https://www.dri.co.jp/auto/report/dri/humanoid-robot-202605.html#toc)- レポート目次(https://www.dri.co.jp/auto/report/dri/humanoid-robot-202605.html#toc)

ヒューマノイドロボット市場は、単なる技術トレンドではなく、今後の産業構造や労働のあり方を左右するとても重要なテーマの一つです。DRIでは、本レポートを通じて得られる市場・技術・サプライチェーン・規制に関する知見を、CBPの未来予測AIプラットフォーム「CROSS Graph(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000019.000005874.html)」とも連携させながら、企業の中長期的な意思決定支援へとつなげてまいります。

詳細情報は、下記よりお問合せ下さい

お申込・お問い合わせはこちら :https://www.dri.co.jp/contact/inquiry.php

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【株式会社データリソースの概要】

CROSS Business Producers株式会社(https://crossproducers.com/)を親会社にもち、「CROSS Graph(https://cross-graph.com/)」と連動する世界約200社の調査データを提供する老舗のグローバル調査会社です。調査情報・データ・分析などを提供。媒体「調査レポート、年間サブスクリプションサービス、委託調査」を通じ、世界の電気通信・コンピュータ・エレクトロニクス・環境・エネルギー・自動車（自動運転・EV）関連・半導体・医薬医療 等の、最新の市場情報をはじめ、競合他社の戦略、新技術やサービスの開発、法規制、知的財産分野など、事業戦略立案に直結する価値のある情報・分析データを提供しております。

会社名：株式会社 データリソース

住 所：〒100-0005 東京都千代田区丸の内3-3-1新東京ビル4階

代 表：三木言葉

設 立：1995年6月1日

U R L ：https://www.dri.co.jp/

本件に関するお問い合わせ先

株式会社データリソース 小椋（おぐら）

MAIL： office@dri.co.jp