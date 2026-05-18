DE・MON（デーモン）、“実際に寝て試せる”マットレス体験ブースを『ミリオンフェス3 in 博多どんたくアイドル祭』に出展

ULIFE株式会社

ULIFE株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役：杉山貴史）が展開する寝具ブランド「DE・MON（デーモン）」は、2026年5月5日（火）に福岡・ベイサイドプレイス博多で開催された、WASH HOUSE主催ライブイベント『ミリオンフェス3 in 博多どんたくアイドル祭』に出展いたしました。

会場では、DE・MONマットレス（10cmモデル）の無料体験ブースを展開。来場者がその場で実際に横になり、““悪魔的に眠れる”というコンセプトを体感できる場場を提供しました。

■ “オンラインでは伝わりにくい寝具”を、リアルな場で体験

近年、寝具市場ではEC化が進む一方で、“実際に寝て試せる体験価値”へのニーズは依然として高まっています。

・ 「実際に寝てみないと分からない」

・ 「硬さや寝返りの感覚を試したい」

といった声も多く、購入前の体験ニーズは依然として高い状況が続いています。

DE・MONでは、こうした背景を踏まえ、オンライン広告だけではなく、“実際に体験できる場”を重視した取り組みを継続しています。

今回のイベントでは、シングルサイズ・ダブルサイズのベッドを設置し、DE・MONマットレス（10cm）を自由にお試しいただける形で展示しました。

会場内では、

・ 実際に横になって寝心地を確かめる来場者

・ 家族や友人同士で感想を共有する様子

・ アイドル出演者がブースを訪れ、SNS投稿を行う場面

なども見られ、ライブイベントならではの自然なコミュニケーションが生まれました。

■ SNS投稿を通じ、体験の感想を来場者自身の言葉で発信

ブースでは、体験後にXやInstagramへ投稿いただいた方へ、オリジナルアイマスクをプレゼントするSNS連動企画も実施しました。

投稿内容には、

・ 実際に寝転がっている様子

・ マットレス体験の感想

・ イベント会場の空気感

などが含まれ、来場者自身の言葉による発信が行われました。

DE・MONでは、「広告として作られた言葉」ではなく、実際に触れた体験そのものが、ブランドを知っていただくきっかけになると考えています。

■ 実際の購入者からは、睡眠時の快適さに関する声も寄せられています

DE・MONマットレスをご使用いただいているお客様からは、以下のような声も寄せられています。

※感想は個人の使用感によるものであり、感じ方には個人差があります。



60代男性：寝た瞬間、ふっと体が沈む感じが心地よく、翌朝の体の軽さに驚きました。

40代女性：子どもが隣で寝返りしても寝姿勢が崩れません。家族みんなで使っています。

50代男性：このマットレスに変えてから、朝までぐっすり眠れるようになりました。体圧分散性の高さを実感しています。

40代女性：10cm厚なのにしっかり支えてくれます。床置きでも底付き感がなく、寝心地が良かったです。

■ WASH HOUSE主催イベントへの参加は2回目

DE・MONがWASH HOUSE主催イベントへ参加するのは、2025年11月開催『ミリオンフェス2 in アイランドアイ』に続き2回目となります。

継続的にリアルイベントへ参加することで、“オンラインだけのブランド”ではなく、「実際に試せる寝具ブランド」として、ブランドを知っていただく機会の拡大を進めています。

■ DE・MONについて

DE・MONは、「眠りは、休息ではなく、再生の時間。」をコンセプトに展開する寝具ブランドです。マットレス構造の研究・開発には、松崎元氏「千葉工業大学教授・博士（工学）/2022年イグ・ノーベル賞 工学賞受賞」が参画。独自の「くの字カット構造」により、“寝返りを前提にした設計”を目指しています。

■ 会社概要

・ 会社名：ULIFE株式会社

・ 所在地：東京都中央区日本橋横山町6丁目1 NBアネックスビル 3F

・ 代表者：代表取締役 杉山 貴史

・ 設立：2021年7月

・ 事業内容：寝具製品の企画・開発・製造・販売



■ DE・MON公式サイト：https://www.de-mon.jp

広報・PRに関するお問い合わせ：r_huang@yourlife.co.jp

お客様サポートセンター：home@yourlife.co.jp（TEL：0120-541-898）

Instagram：https://instagram.com/demon_sleep_official

Facebook：https://facebook.com/demon.sleep.official

X (旧Twitter)：https://x.com/DE_MON_Japan

TikTok：https://tiktok.com/@demon_sleep_official

LINE：https://line.me/R/ti/p/@719zbeuz

YouTube：https://youtube.com/@DEMON_Sleep_Official

お問い合わせフォーム：https://de-mon.jp/pages/contact