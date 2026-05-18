「amood」にファッション通販サイト「R lab store」が新登場 - 韓国No.1アプリ「ABLY」でも同時販売スタート

ABLY Corporation., Inc.

ガーリー＆ラブリーなスタイルを得意とするファッション通販サイト「R lab store」が展開する「ROJITA」「couture BY ROJITA」が、今月初旬よりamoodおよび韓国女性ファッション第1位のABLY（エイブリー）にてお買い求めいただけるようになりました。

「かわいい」をとことん追求したデザインと手に取りやすいプライスラインで、幅広いファンを持つR lab store。トレンドを押さえながらも誰もが親しみやすいガーリーテイストのアイテムは、日常のコーディネートに甘さとときめきをプラスしてくれます。amoodオープンと同時に、月間アクティブユーザー数1,000万人を擁するABLYでも販売がスタートし、「R lab store」の世界観がいよいよ韓国のファッションファンへも届けられます。

■ オープン記念プロモーション：amood・ABLY同時開催

amood・ABLY両プラットフォームにて、期間限定のオープン記念プロモーションを実施します。この機会にぜひお気に入りの一着を見つけてください。

実施期間： 2026年5月18日（月）～5月24日（日）

対象： R lab store 全商品

内容： 20%OFFクーポン配布

▶︎ amoodイベントページ：https://www.amood.jp/external?from=campaign_home&uri=https%3A%2F%2Fevent.pastelco.jp%2Fevent%2F20730(https://www.amood.jp/external?from=campaign_home&uri=https%3A%2F%2Fevent.pastelco.jp%2Fevent%2F20730)

▶︎ABLYイベントページ：https://m.a-bly.com/events/05cbf390

■ amoodとABLYの連携について

amoodは日本向けのファッションアプリであり、韓国国内で月間アクティブユーザー数（MAU）1,000万人を記録し、圧倒的な第1位を誇るファッションアプリ「ABLY（エイブリー）」と同一企業が運営しています。両プラットフォームのシステム連携により、amoodへ商品を登録するだけで自動的にABLYでも販売が開始されます。R lab storeは韓国語へ

の翻訳対応や海外向け配送インフラの整備といった障壁を乗り越えることなく、日本向けの通常オープンフローのみで1,000万人規模の韓国市場へリアルタイムにアクセスすることが可能となりました。

■ R lab storeについて

「ROJITA」「couture BY ROJITA」の2ブランドを擁するファッション通販サイト。ガーリー・ラブリーテイストを軸に、トレンドを取り入れた着回しやすいアイテムを幅広く展開し、「かわいい」を日常に取り入れたい女性たちから熱い支持を集めています。

▶︎ R lab store ショップページ：https://www.amood.jp/market/85931?filter=%5Bobject%20Object%5D

▶︎ ROJITA Instagram：https://www.instagram.com/rojita_official/

■ 会社概要

amoodは、韓国No.1ファッションショッピングモールアプリ「ABLY（エイブリー）」 が運営するグローバルファッションプラットフォームです。センスあふれるファッションブランドを厳選し、日本の消費者の皆さまにご紹介しています。