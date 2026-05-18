1930年創業の老舗文具店「文具クワウチ」が父の日ギフト特集を公開。“書く時間”を贈る文具ギフトを提案

桑内株式会社▶セーラー万年筆 21金万年筆「アンカー」(https://shop.kuwauchi.co.jp/collections/fathersgift/products/101-4901680166800)

1930年創業、大阪・高槻の老舗文具専門店「文具クワウチ」(https://kuwauchi.co.jp/)を運営する桑内株式会社は、2026年の父の日（6月21日）に向けたギフト特集を公開しました。近年、“実用性”と“趣味性”を兼ね備えた父の日ギフトへの関心が高まる中、万年筆や高級ボールペン、トラベラーズノート、革小物など、「書く時間」を豊かにする文具を提案しています。

なかでも、姫路タンニン鞣しレザーを使用したオリジナルペンケース(https://shop.kuwauchi.co.jp/products/kwc-001)は、「お気に入りの一本を大切に持ち歩いてほしい」という想いから生まれた人気アイテム。使い込むほどに風合いが深まり、日々の筆記時間に寄り添う“育てる文具”として支持を集めています。

デジタル化が進む今だからこそ、“使うたびに想いが伝わるギフト”として、毎日に寄り添う文房具の魅力を発信。父の日に向け、「ありがとう」を形にする特別な一本との出会いを提案しています。

また、文具クワウチオンラインショップ(https://shop.kuwauchi.co.jp/)では、2026年5月18日（月）11:00から6月17日（水）まで、父の日ギフトをより気軽に楽しめる送料無料キャンペーンを実施します。キャンペーンにはクーポンコードが必要となります。詳細は下記をご確認ください。

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/146193/table/7_1_de596e809157bf2b13dea109ba44ef89.jpg?v=202605180951 ]

近年の父の日ギフト市場では、定番のお酒や食品に加え、「日常で長く使える実用品」や「趣味性を感じられるギフト」への関心が高まっています。

父の日情報メディア「父の日.jp」(https://chichinohi.jp/survey090/)が実施した調査では、“実用性”や“相手らしさ”を重視してギフトを選ぶ傾向が見られ、オンワード樫山(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000181.000098805.html?utm_source=chatgpt.com)による調査でも、「毎年似たような贈り物になってしまう」「何を贈れば喜ばれるかわからない」と悩む人が多いことが明らかになっています。

そのような中で、毎日の仕事や暮らしの中で自然に使うことができ、長く愛用できる文房具にも注目が集まっています。万年筆や高級ボールペン、ノートなどは、単なる実用品ではなく、“使う時間そのものを楽しめるギフト”として選ばれるケースが増えています。

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/146193/table/7_2_8aeada1440ed790047dede68fb13f338.jpg?v=202605180951 ]画像はイメージです

デジタル化が進む現代だからこそ、「書く時間」の価値が改めて見直されています。

仕事で使う一本のペンや、手帳に予定を書き込むひととき、旅先で思いを書き留めるノートなど、文房具は日々の暮らしや仕事の中で繰り返し使われる道具です。

だからこそ父の日に、ただ贈って終わるものではなく、“使うたびに贈った人を思い出せるギフト”として選ばれるケースが増えています。毎日の中に自然と溶け込みながら、長く寄り添うことができる点も、文房具ならではの魅力です。

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/146193/table/7_3_cf88ec2ee711ee7a964f3b1f6433f06a.jpg?v=202605180951 ]

今回の父の日特集では、書き心地やデザイン性、そして長く使い続けられる品質にこだわったアイテムを中心にセレクトしています。

なかでも、文具クワウチが特におすすめしているのが、オリジナルのレザーペンケースです。

「お気に入りの一本を、大切に持ち歩いてほしい」という想いから生まれたこのペンケースは、万年筆や高級筆記具を日常の中で気軽に持ち運べるよう、使いやすさと素材感にこだわって製作しました。

▸使うほど育つ、大人のためのヴィンテージレザーペンケース（文具クワウチオリジナルデザイン）(https://shop.kuwauchi.co.jp/collections/popular/products/kwc-001)

▸左から：ダークブラウン、ブラウン、レッド（経年変化を楽しめる本革レザー）こだわりポイント：大切な筆記具を守れる内ポケット

内部には、大切な筆記具を保護する収納ポケット付き。移動時も安心して持ち運べるため、「仕事で使うペンを大切にしてほしい」「趣味の時間を楽しんでほしい」という想いを込めた父の日ギフトとして、多くのお客様に選ばれています。

装飾を抑えたミニマルなデザインと、上品なゴールドジップが手元にさりげない品格を添える、“長く愛着を持って使える”特別なアイテムです。

▸本体価格：16,500円（税込）

商品ページはこちら :https://shop.kuwauchi.co.jp/products/kwc-001

また、万年筆(https://shop.kuwauchi.co.jp/collections/fountain_pen)や多機能ボールペン(https://shop.kuwauchi.co.jp/collections/multi-functionpen)、ノート(https://shop.kuwauchi.co.jp/collections/note-letter)、日本製の筆記具なども人気が高く、感性を大切にする大人世代への贈り物として支持されています。

▸セーラー万年筆 プロフェッショナルギア「アンカー」 シルバートリム 万年筆(https://shop.kuwauchi.co.jp/collections/fathersgift/products/101-4901680608455)

父の日に、「これからも頑張って」の想いを込めて贈りたい、特別な一本。

セーラー万年筆 プロフェッショナルギア「アンカー」 シルバートリム 万年筆 は、21金ペン先ならではのしなやかで滑らかな書き味と、真鍮パーツによる上質な重量感が魅力です。手にした瞬間に伝わる高級感は、日々仕事や趣味に向き合うお父さんの時間を、より豊かに彩ってくれます。ビジネスシーンにも映える洗練されたデザインは、“長く愛用できる一本”を探している方にもおすすめ。使うたびに贈られた想いを感じられる、父の日にふさわしい特別なギフトです。

▸\88,000（税込）

商品ページはこちら :https://shop.kuwauchi.co.jp/collections/fathersgift/products/101-4901680608455

店頭では、「仕事を頑張る父へ贈りたい」「長く愛用してもらえるものを選びたい」といった声も多く、実用性だけでなく、“自分ではなかなか買わない上質なもの”として選ばれる傾向があります。

[表4: https://prtimes.jp/data/corp/146193/table/7_4_0057ce55878737e5fee46a7b7bf61d9b.jpg?v=202605180951 ]文具クワウチ店舗：大阪府高槻市高槻町15-24(https://maps.app.goo.gl/NeGDPVAy7diHfieUA) TEL：072-681-1213

文具クワウチ(https://kuwauchi.co.jp/)は、大阪府高槻市・高槻センター街で、地域に根ざした文具専門店として営業してまいりました。

近年は、文房具を単なる消耗品としてではなく、暮らしを豊かにする道具として選ばれるお客様が増えています。父の日シーズンになると、「何を贈れば喜ばれるかわからない」「せっかくなら長く使ってもらえるものを選びたい」といったご相談も多く寄せられます。

私たちは、文房具を通じて“書く楽しさ”や“使う喜び”を届けたいと考えています。毎日手に取る道具だからこそ、使うたびに気持ちが少し豊かになる、そんな父の日ギフトを提案していきたいと考えています。

[表5: https://prtimes.jp/data/corp/146193/table/7_5_c6efe35a4e2f2bc79ae14f2b9c93a76b.jpg?v=202605180951 ]▸写真：パイロット キャップレス万年筆(https://shop.kuwauchi.co.jp/collections/capless_foutainpen)

文具クワウチでは現在、父の日ギフト特集ページを公開しています。万年筆やボールペン、ノート、革小物など、感性を大切にする大人世代に向けたアイテムを中心に紹介しており、「毎日使える上質なギフト」をテーマにセレクトしています。仕事の時間を豊かにする筆記具や、趣味や旅先で使いたくなるノートなど、“使う時間そのものを楽しめる文房具”を取り揃え、長く愛用できる父の日ギフトを提案しています。

特集ページを見る :https://shop.kuwauchi.co.jp/collections/fathersgift[表6: https://prtimes.jp/data/corp/146193/table/7_6_49cde86f1dd379c6a953bed0d009fe99.jpg?v=202605180951 ][表7: https://prtimes.jp/data/corp/146193/table/7_7_0f1f5689cf48e73424af8d871797ff09.jpg?v=202605180951 ]桑内株式会社・ECサイト :https://shop.kuwauchi.co.jp/[表8: https://prtimes.jp/data/corp/146193/table/7_8_0efe953f61b7bb2fcce81c5587c25ed9.jpg?v=202605180951 ]

高槻センター街で創業以来、文房具・事務用品・OAサプライ、OA機器を販売し、主に文具事業を展開しています。近年では、カフェ事業、教室事業など、地域に根付いたサービスを多岐に渡って提供しています。

[表9: https://prtimes.jp/data/corp/146193/table/7_9_159f075ac35177dfbe70cadb44427a97.jpg?v=202605180951 ]

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