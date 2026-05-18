八村 塁選手が主宰する「BLACK SAMURAI 2026」へトップパートナーとして協賛

株式会社第一ライフグループ

株式会社第一ライフグループ

株式会社第一ライフグループ（代表取締役社長 グループCEO：菊田 徹也、以下「当社」）は、プロバスケットボールプレイヤーの八村 塁選手が主宰する次世代アスリート育成プロジェクト「BLACK SAMURAI 2026」に協賛することを決定しました。

当社は、2026年8月4日(火)から8月5日(水)にGLION ARENA KOBE（兵庫県神戸市）で開催される「BLACK SAMURAI KOBE CAMP」のプレゼンティングパートナー、および2026年8月6日(木)から8月8日(土)にIGアリーナ（愛知県名古屋市）で開催される「BLACK SAMURAI SUMMIT 2026」のダイヤモンドパートナーとして、本プロジェクトを支援します。

本プロジェクトは、八村選手が直面した日本バスケットボール業界の最大の課題である「世界基準の練習環境」の創出を通じて、次世代の選手たちに大きな夢へ挑戦する機会や世界に向かって踏み出すきっかけを提供します。

当社は、2026年4月、第一生命ホールディングス株式会社から社名変更を行うとともにDaiichi Lifeグループ（以下「当社グループ」）へとグループブランドの変更を行いました。当社グループは、生命保険領域に留まらず、多様な「人生の可能性をひらく」企業となることを目指し、その意思を新しい社名に込めています。本プロジェクトは、次世代リーダーに大きな夢へ挑戦する機会を提供し、世界に向かって挑むきっかけを生み出す取組みであり、当社グループの目指す方向と合致しています。当社は本プロジェクトへの協賛を通じて、挑戦する次世代を応援してまいります。

【「BLACK SAMURAI 2026」開催概要】

1. Daiichi Life Group Presents BLACK SAMURAI KOBE CAMP

・開催期間：2026年8月4日(火) ～ 8月5日(水)

・会場：GLION ARENA KOBE（兵庫県神戸市中央区新港町2-1）

・概要：全国から応募を募り、選抜された中高生男女約100名を対象に、世界基準の指導を通じ、「未知に触れ可能性が広がる」機会を提供する育成キャンプ。KOBE CAMP 2日目には八村選手と選抜選手らによるファンイベント「THE SHOWCASE」を同アリーナ内で開催。

・公式サイト：https://blacksamurai.jp/2026/kobecamp/

2. BLACK SAMURAI SUMMIT 2026

・開催期間：2026年8月6日(木) ～ 8月8日(土)

・会場：IGアリーナ（愛知県名古屋市北区名城1-2-22）

・概要：全国から選抜された少人数の選手を対象に、八村選手自身が海外で経験した「世界基準の環境」を日本国内に再現し、若き才能に「夢が目標に変わる」挑戦の機会を提供する次世代アスリート育成プロジェクト

・公式サイト：https://blacksamurai.jp/2026/summit/

株式会社第一ライフグループ

所在地 ：東京都千代田区有楽町1-13-1 第一生命日比谷ファースト

設立 ：1902年9月15日

代表者 ：菊田 徹也

URL ：https://www.daiichilife-group.com/

Purpose（グループの社会における存在意義）：

共に歩み、未来をひらく 多様な幸せと希望に満ちた世界へ

Partnering with you to build a brighter and more secure future