【滋賀・大津】森の隠れ家オーベルジュから、梅雨のおこもり「読書旅」プラン登場。1000冊の蔵書を揃えたライブラリー併設。6月限定。

【滋賀・大津】森の隠れ家オーベルジュから、梅雨のおこもり「読書旅」プラン登場。1000冊の蔵書を揃えたライブラリー併設。6月限定。