【滋賀・大津】森の隠れ家オーベルジュから、梅雨のおこもり「読書旅」プラン登場。1000冊の蔵書を揃えたライブラリー併設。6月限定。
～梅雨の季節に「本を読むためだけ」の旅をご提案。1日6組限定で、四季折々の自然とともに静かな時間を楽しめる宿。地元の鹿肉や野菜を使用した里山イタリアンを満喫。～
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349447/images/bodyimage1】
琵琶湖の西側、比良山麓に佇む美食の『オーベルジュメソン』を経営する有限会社森の生活（滋賀県大津市、代表：島田風香）は、梅雨のおこもり「読書旅」プランの販売を開始しました。
オーベルジュメソンは、「何もしない贅沢を味わう籠れる宿」をコンセプトに、森の静謐を堪能できる宿泊施設です。
当館の特徴でもある「ライブラリー」を含む滞在をより深めていただくために、鹿のレザーを使用したオリジナル栞や、レイトチェックアウトなど、とことん読書をお楽しみいただける内容をご用意しています。
▼「オーベルジュメソン」公式サイト：https://www.meson-box.com/
■雨の季節だからこそ、外に出ない旅へ
観光ではなく、「本を読むこと」だけを目的とした旅。
それが私たちののご提案する「読書旅」です。
梅雨の時期はだれでも外出が少し億劫になるもの。
それならのんびりとお部屋に籠って、読書に没頭する滞在が最適です。
実際にご宿泊いただいたお客様からは、
「普段はあまり本を読まないけれど、ここではつい夢中になって読んでしまった」
というお声をいただくこともあります。
本プランでは、読書に集中するための時間と環境をご用意しました。
鹿革のしおり、オーナー選書の本たち、レイトチェックアウトなど、滞在そのものが”読書のための時間”となるよう設計されています。
「梅雨のおこもり「読書旅」プラン」
価格：1名様 26,950円（税込）～
内容：
・イタリアン「TheONE」コースディナー
・近江の滋味あふれる和朝食
・里山レザーisatoさんの鹿革の栞
・オーナーが独断と偏見で選ぶおすすめ本
・レイトチェックアウト2時間（12時まで）※月曜泊は適用外
森の美しい雨模様を眺めながら、本の世界に浸る時間を愉しんでいただければと思います。
里山レザーisatoさんについて
畑の作物を守るために捕らえられる鹿を、何かの形で暮らしに活かしたい。
そんな思いから、滋賀県高島市でレザーの小物を制作されている作家さんです。
今回の栞は、制作の過程でどうしても出てしまう、端切れを生かしたアイテム。
いただく命を、余すところなく使い切りたいという、isatoさんの思いを受け継いでお届けしたいと思います。
https://isato.theshop.jp/
オーナーセレクトの本について
ライブラリーの蔵書の中から、
オーナーが独断と偏見で、あなたのために数冊を選書いたします。
どんな本が置かれているかは、お部屋に入ってからのお楽しみ。
ご自身で選ぶ本と合わせて、思いがけない一冊との出会いもお楽しみください。
■ 滋賀・比良山麓に佇む、1日6組限定のオーベルジュ
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349447/images/bodyimage2】
オーベルジュメソンは、「何もしない贅沢を味わう籠もれる宿」として、森の四季折々の自然とともに静かな時間を楽しめる宿です。
夕食には、滋賀県でとれた鹿肉や地元農家の野菜を使用した里山イタリアンコース全8品をご用意。本の余韻に浸りながら、静かに食事を味わうひとときも、この滞在の楽しみのひとつです。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349447/images/bodyimage3】
■ 「読みたい」本を集めたライブラリー
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349447/images/bodyimage4】
館内には約1,000冊の蔵書と300枚のCDを揃えたライブラリー。
メソンで過ごす「何もしない贅沢」をより充実させるために作られました。
ふかふかの座り心地の良いソファに身を沈め、コーヒーを飲みながら、ゆったりと流れる「森の時間」を存分に味わっていただけます。
本は、「世界へ出かけよう」「元気に老いる」「美しいとは何か？」といった、独自のカテゴリーごとに並べられています。これらは、オーナー家族が「読みたい」と純粋に手に取った本を、分類したものです。
CDは、Bill EvansやKeith Jarrettをはじめとしたジャズやクラシックを多く取り揃えており、各部屋に配置したCDプレイヤーで音楽と共に森の時間をお楽しみいただけます。
今後は、森の邸宅での読書会を定期的に開催予定。本と共にある宿として、「本を読む時間を取り戻す」取り組みを続けていきます。
■その他の主な宿泊プラン
・「The ONE」フルコースプラン
里山の恵みを堪能できる、季節の全8品フルコース付き。
プランURL：https://www3.yadosys.com/Reserve/ja/plan/detail/147/epheglengnedeldieeegghdn/all/00039
・記念日お祝いプラン
ホールケーキ・記念写真・ドリンク付き。大切な日にもおすすめです。
プランURL：https://www3.yadosys.com/Reserve/ja/plan/detail/147/epheglengnedeldieeegghdn/all/00040
■ 宿情報・アクセス
名称：オーベルジュメソン
所在地：滋賀県大津市北比良1039-45
アクセス：京都東ICより車で約30分／JR湖西線「近江舞子駅」より送迎あり（要予約）
URL：https://www.meson-box.com/
Instagram：https://www.instagram.com/mesonbox/
■会社概要
名 称：有限会社森の生活
住 所：滋賀県大津市北比良1039-45
設 立：2002年11月19日
資本金：3,000,000円
代表者：取締役 島田風香
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349447/images/bodyimage5】
配信元企業：有限会社森の生活
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349447/images/bodyimage1】
琵琶湖の西側、比良山麓に佇む美食の『オーベルジュメソン』を経営する有限会社森の生活（滋賀県大津市、代表：島田風香）は、梅雨のおこもり「読書旅」プランの販売を開始しました。
オーベルジュメソンは、「何もしない贅沢を味わう籠れる宿」をコンセプトに、森の静謐を堪能できる宿泊施設です。
当館の特徴でもある「ライブラリー」を含む滞在をより深めていただくために、鹿のレザーを使用したオリジナル栞や、レイトチェックアウトなど、とことん読書をお楽しみいただける内容をご用意しています。
▼「オーベルジュメソン」公式サイト：https://www.meson-box.com/
観光ではなく、「本を読むこと」だけを目的とした旅。
それが私たちののご提案する「読書旅」です。
梅雨の時期はだれでも外出が少し億劫になるもの。
それならのんびりとお部屋に籠って、読書に没頭する滞在が最適です。
実際にご宿泊いただいたお客様からは、
「普段はあまり本を読まないけれど、ここではつい夢中になって読んでしまった」
というお声をいただくこともあります。
本プランでは、読書に集中するための時間と環境をご用意しました。
鹿革のしおり、オーナー選書の本たち、レイトチェックアウトなど、滞在そのものが”読書のための時間”となるよう設計されています。
「梅雨のおこもり「読書旅」プラン」
価格：1名様 26,950円（税込）～
内容：
・イタリアン「TheONE」コースディナー
・近江の滋味あふれる和朝食
・里山レザーisatoさんの鹿革の栞
・オーナーが独断と偏見で選ぶおすすめ本
・レイトチェックアウト2時間（12時まで）※月曜泊は適用外
森の美しい雨模様を眺めながら、本の世界に浸る時間を愉しんでいただければと思います。
里山レザーisatoさんについて
畑の作物を守るために捕らえられる鹿を、何かの形で暮らしに活かしたい。
そんな思いから、滋賀県高島市でレザーの小物を制作されている作家さんです。
今回の栞は、制作の過程でどうしても出てしまう、端切れを生かしたアイテム。
いただく命を、余すところなく使い切りたいという、isatoさんの思いを受け継いでお届けしたいと思います。
https://isato.theshop.jp/
オーナーセレクトの本について
ライブラリーの蔵書の中から、
オーナーが独断と偏見で、あなたのために数冊を選書いたします。
どんな本が置かれているかは、お部屋に入ってからのお楽しみ。
ご自身で選ぶ本と合わせて、思いがけない一冊との出会いもお楽しみください。
■ 滋賀・比良山麓に佇む、1日6組限定のオーベルジュ
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349447/images/bodyimage2】
オーベルジュメソンは、「何もしない贅沢を味わう籠もれる宿」として、森の四季折々の自然とともに静かな時間を楽しめる宿です。
夕食には、滋賀県でとれた鹿肉や地元農家の野菜を使用した里山イタリアンコース全8品をご用意。本の余韻に浸りながら、静かに食事を味わうひとときも、この滞在の楽しみのひとつです。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349447/images/bodyimage3】
■ 「読みたい」本を集めたライブラリー
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349447/images/bodyimage4】
館内には約1,000冊の蔵書と300枚のCDを揃えたライブラリー。
メソンで過ごす「何もしない贅沢」をより充実させるために作られました。
ふかふかの座り心地の良いソファに身を沈め、コーヒーを飲みながら、ゆったりと流れる「森の時間」を存分に味わっていただけます。
本は、「世界へ出かけよう」「元気に老いる」「美しいとは何か？」といった、独自のカテゴリーごとに並べられています。これらは、オーナー家族が「読みたい」と純粋に手に取った本を、分類したものです。
CDは、Bill EvansやKeith Jarrettをはじめとしたジャズやクラシックを多く取り揃えており、各部屋に配置したCDプレイヤーで音楽と共に森の時間をお楽しみいただけます。
今後は、森の邸宅での読書会を定期的に開催予定。本と共にある宿として、「本を読む時間を取り戻す」取り組みを続けていきます。
■その他の主な宿泊プラン
・「The ONE」フルコースプラン
里山の恵みを堪能できる、季節の全8品フルコース付き。
プランURL：https://www3.yadosys.com/Reserve/ja/plan/detail/147/epheglengnedeldieeegghdn/all/00039
・記念日お祝いプラン
ホールケーキ・記念写真・ドリンク付き。大切な日にもおすすめです。
プランURL：https://www3.yadosys.com/Reserve/ja/plan/detail/147/epheglengnedeldieeegghdn/all/00040
■ 宿情報・アクセス
名称：オーベルジュメソン
所在地：滋賀県大津市北比良1039-45
アクセス：京都東ICより車で約30分／JR湖西線「近江舞子駅」より送迎あり（要予約）
URL：https://www.meson-box.com/
Instagram：https://www.instagram.com/mesonbox/
■会社概要
名 称：有限会社森の生活
住 所：滋賀県大津市北比良1039-45
設 立：2002年11月19日
資本金：3,000,000円
代表者：取締役 島田風香
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349447/images/bodyimage5】
配信元企業：有限会社森の生活
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