春鳥永久がカプセルトイになってREALITY CON 2026 in 幕張メッセに登場！｜Vライバー事務所REALISER
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349519/images/bodyimage1】
株式会社ファンスターが運営する、REALITYで活動するVライバー事務所REALISER -レアリゼ- 所属の春鳥永久が、REALITY内で実施された「モザイクアートイベント」にて、見事160万ポイントを獲得いたしました。
既定のポイント数を超えたため、2026年10月17日（土）に開催される『REALITY CON 2026 in 幕張メッセ』のゲームセンターエリアにて、春鳥永久の缶バッジがカプセルトイになって登場します。
当日REALITY CONに参加される方は是非お求めください。
春鳥永久
REALITYアカウント
https://reality.app/profile/d1c5ef44?adj_t=8ogcewh_z9yhix5
Xアカウント
https://x.com/Towa_Harudori
株式会社ファンスターでは、REALITYと17LIVEで活動するVライバーを募集しております。
まずはファンスターの公式LINEを登録して、お気軽にご相談ください！
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配信元企業：株式会社ファンスター
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