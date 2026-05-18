松浦陽春が自遊空間バーチャル店長就任イベントにて見事入賞！｜Vライバー事務所REALISER
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349507/images/bodyimage1】
株式会社ファンスターが運営する、REALITYで活動するVライバー事務所REALISER -レアリゼ- 所属の松浦陽春が、REALITY内で実施された「自遊空間バーチャル店長就任イベント」にて、見事2位を獲得いたしました。
8月下旬ごろに自遊空間の店内のポスターにアバターとユーザー名が掲載されるほか、店頭にてオリジナルカプセルトイが発売されます。
自遊空間をご利用された際にはぜひ探してみてください。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349507/images/bodyimage2】
配信元企業：株式会社ファンスター
株式会社ファンスターが運営する、REALITYで活動するVライバー事務所REALISER -レアリゼ- 所属の松浦陽春が、REALITY内で実施された「自遊空間バーチャル店長就任イベント」にて、見事2位を獲得いたしました。
8月下旬ごろに自遊空間の店内のポスターにアバターとユーザー名が掲載されるほか、店頭にてオリジナルカプセルトイが発売されます。
自遊空間をご利用された際にはぜひ探してみてください。
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配信元企業：株式会社ファンスター
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