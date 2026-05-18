LOVE UNLIMITEDメンバーが カンヌ国際映画祭へ参加 世界最高峰の映画文化と国際交流を体感
LOVE UNLIMITED（ラブアンリミテッド）は、2026年5月にフランス・カンヌで開催される世界的映画祭「カンヌ国際映画祭」への参加に向け、昨年より準備を進めてまいりました。
現地では、映画祭期間中の上映作品鑑賞や、レッドカーペットセレモニーを含む映画祭関連プログラムへの参加を予定しており、世界最高峰の映画文化と国際交流を体感する特別な機会となります。
今回の参加は、長年にわたり海外映画祭や国際文化交流に携わってきたLOVE UNLIMITED代表・高森隆盛氏の活動と国際的なネットワークを背景に実現したものです。
高森氏はこれまで継続的に海外映画祭へ参加し、映画・芸術・文化を通じた国際交流活動を行ってきました。
その活動の延長線上として、今回LOVE UNLIMITEDメンバーも、世界最高峰の映画文化を体感する貴重な機会を得ることとなりました。
映画祭期間中は、世界的な映画監督や俳優陣が集う上映作品への参加を予定しており、映画・芸術・ファッション・国際文化が融合する特別な空間を体験します。
また、国際映画祭ならではの熱気と芸術文化に触れることで、単なる映画鑑賞にとどまらない、世界の感性や価値観に出会う国際交流の機会となることが期待されています。
世界最高峰の舞台で得た経験や感性を、日本国内での活動やコミュニティづくりへ還元していくことも、LOVE UNLIMITEDが大切にしているテーマの一つです。
LOVE UNLIMITEDでは、今後も国内外の文化・芸術・表現活動との交流を通じて、新しい価値観や感性を共有できるコミュニティづくりを目指してまいります。
【LOVE UNLIMITEDについて】
LOVE UNLIMITEDは、人と人とのつながりや感性の共有を大切にしながら、文化・芸術・表現活動を通じた交流を行っているコミュニティです。
国内外での体験や学びを通じて、一人ひとりが持つ可能性や感性を広げることを目的として活動しています。
文：国際記者・パリス美保
配信元企業：LOVE UNLIMITED
現地では、映画祭期間中の上映作品鑑賞や、レッドカーペットセレモニーを含む映画祭関連プログラムへの参加を予定しており、世界最高峰の映画文化と国際交流を体感する特別な機会となります。
今回の参加は、長年にわたり海外映画祭や国際文化交流に携わってきたLOVE UNLIMITED代表・高森隆盛氏の活動と国際的なネットワークを背景に実現したものです。
高森氏はこれまで継続的に海外映画祭へ参加し、映画・芸術・文化を通じた国際交流活動を行ってきました。
その活動の延長線上として、今回LOVE UNLIMITEDメンバーも、世界最高峰の映画文化を体感する貴重な機会を得ることとなりました。
映画祭期間中は、世界的な映画監督や俳優陣が集う上映作品への参加を予定しており、映画・芸術・ファッション・国際文化が融合する特別な空間を体験します。
また、国際映画祭ならではの熱気と芸術文化に触れることで、単なる映画鑑賞にとどまらない、世界の感性や価値観に出会う国際交流の機会となることが期待されています。
世界最高峰の舞台で得た経験や感性を、日本国内での活動やコミュニティづくりへ還元していくことも、LOVE UNLIMITEDが大切にしているテーマの一つです。
LOVE UNLIMITEDでは、今後も国内外の文化・芸術・表現活動との交流を通じて、新しい価値観や感性を共有できるコミュニティづくりを目指してまいります。
【LOVE UNLIMITEDについて】
LOVE UNLIMITEDは、人と人とのつながりや感性の共有を大切にしながら、文化・芸術・表現活動を通じた交流を行っているコミュニティです。
国内外での体験や学びを通じて、一人ひとりが持つ可能性や感性を広げることを目的として活動しています。
文：国際記者・パリス美保
配信元企業：LOVE UNLIMITED
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