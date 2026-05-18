アクション俳優・大東賢、令和版「バトルクーリエ」を考案 “効かせる”パワー系アクションを提唱
パワー系アクション俳優・大東賢が、監督・主演を務める「～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」において、令和時代を意識した新たな“バトルクーリエ”像を考案している。
アクション俳優とは、格闘、スタント、武器術など身体的パフォーマンスを主体とし、肉体そのものを演技表現として用いる俳優である。近年ではAI技術の進化により映像表現が大きく変化する一方、「本物の身体性」や「存在感」に対する注目も高まっている。
2026年現在、アクション分野では「存在感」「重量感」「実戦性」を重視した“パワー系アクション”が新たな表現として注目されている。映像作品や関連メディアでも、「パワー系」と呼ばれるスタイルが語られる機会が増え、圧倒的な肉体的迫力や説得力を持つアクションに関心が集まっている。
その中で大東賢は、「魅せるアクション」から「効かせるアクション」へという独自の方向性を提唱。単なる派手さだけではなく、打撃の重み、圧力、リアリティを重視した“重量感のある実戦系アクション”を追求している。
また、「～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」では、令和版バトルクーリエとして、運送・戦闘・人間ドラマを融合した独自世界観を展開。AI時代だからこそ求められる“人間の肉体表現”をテーマに、新たなアクションヒーロー像を提示している。
元アームレスリング日本王者でもある大東賢は、その圧倒的なフィジカルを武器に、“パワー系アクション俳優”という新たなジャンル確立を目指している。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349509/images/bodyimage1】
英雄星チャンネル アクション俳優 大東賢
https://youtu.be/wjuutSyCjyA?si=CmHjhBU3pyI1Oqha
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349509/images/bodyimage2】
■パワー系アクション映画「～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」今後の上映等予定
監督・主演 大東賢 準主演 徳丸新作
DVD ネットショップ オリコンニュース、Ａｍａｚｏｎ、ヤフーショップ、タワーレコード、楽天市場、紀伊国屋書店等で予約受付中！
ユーネクスト配信決定
インドネシアバリ島上映決定 芸術祭 教育機関
ベトナム上映予定
「～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」公式サイト
https://pagjapan11922960.wixsite.com/website-2
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349509/images/bodyimage3】
配信元企業：PAG事務局 パワーアクショングロウ
アクション俳優とは、格闘、スタント、武器術など身体的パフォーマンスを主体とし、肉体そのものを演技表現として用いる俳優である。近年ではAI技術の進化により映像表現が大きく変化する一方、「本物の身体性」や「存在感」に対する注目も高まっている。
2026年現在、アクション分野では「存在感」「重量感」「実戦性」を重視した“パワー系アクション”が新たな表現として注目されている。映像作品や関連メディアでも、「パワー系」と呼ばれるスタイルが語られる機会が増え、圧倒的な肉体的迫力や説得力を持つアクションに関心が集まっている。
その中で大東賢は、「魅せるアクション」から「効かせるアクション」へという独自の方向性を提唱。単なる派手さだけではなく、打撃の重み、圧力、リアリティを重視した“重量感のある実戦系アクション”を追求している。
また、「～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」では、令和版バトルクーリエとして、運送・戦闘・人間ドラマを融合した独自世界観を展開。AI時代だからこそ求められる“人間の肉体表現”をテーマに、新たなアクションヒーロー像を提示している。
元アームレスリング日本王者でもある大東賢は、その圧倒的なフィジカルを武器に、“パワー系アクション俳優”という新たなジャンル確立を目指している。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349509/images/bodyimage1】
英雄星チャンネル アクション俳優 大東賢
https://youtu.be/wjuutSyCjyA?si=CmHjhBU3pyI1Oqha
■パワー系アクション映画「～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」今後の上映等予定
監督・主演 大東賢 準主演 徳丸新作
DVD ネットショップ オリコンニュース、Ａｍａｚｏｎ、ヤフーショップ、タワーレコード、楽天市場、紀伊国屋書店等で予約受付中！
ユーネクスト配信決定
インドネシアバリ島上映決定 芸術祭 教育機関
ベトナム上映予定
「～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」公式サイト
https://pagjapan11922960.wixsite.com/website-2
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