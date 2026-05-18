SEOAI、AIO Studioに「検索ボリューム・キーワード難易度・SERP分析」機能を追加
AI検索時代のプロンプト戦略を、勘ではなく“実検索データ”で設計可能に
AI検索対策は、プロンプトを作るだけでは終わらない。
SEOAIは、AIに聞かれる質問と、実際に検索されているキーワードをつなぎ、LLMO・AIO時代のコンテンツ戦略をデータで支援します。
blocksky株式会社は、AI検索・LLMO・AIO対策プラットフォーム「SEOAI」において、AIO StudioのKeyword Research機能を大幅にアップデートし、DataForSEOとの連携により、各キーワードの月間検索数・キーワード難易度・Google検索上位10件のSERPデータを確認できる新機能を追加しました。
これにより、企業や代理店は、AIが生成した質問文や検索意図に基づくプロンプト候補について、実際にどの程度検索ニーズがあるのか、競合性はどの程度か、現在どのサイトが上位表示されているのかを、SEOAI上で直接確認できるようになります。
従来のAI検索対策では、AIに引用されやすいコンテンツやプロンプトを考えることはできても、そのテーマに実際の検索需要があるかどうかを判断するには、別途SEOツールを使う必要がありました。今回のアップデートにより、SEOAIは「AIに選ばれるためのコンテンツ設計」と「実際に検索されているキーワードデータ」を一つの画面で接続します。
AI検索対策は、“プロンプトを作る”だけでは不十分に
ChatGPT、Google AI Overviews、Perplexity、Geminiなどの普及により、ユーザーの情報探索行動は大きく変化しています。
これまでのSEOでは、ユーザーが検索窓に入力する「キーワード」を中心にコンテンツ戦略が設計されてきました。しかし、AI検索の時代では、ユーザーは単語ではなく、より自然な質問文で情報を探すようになっています。
例えば、従来の検索では、
「金沢市 インプラント 歯科」
「渋谷 おすすめ レストラン」
「BtoB SaaS 比較」
といったキーワードが中心でした。
一方で、AI検索では、
「金沢市でインプラント治療を受けたいです。信頼できる歯科医院を選ぶポイントと、候補になりそうな医院を教えてください」
のような、より具体的な質問文が使われます。
SEOAIのAIO Studioは、これまでもこのようなAI検索時代の自然文プロンプトを生成し、企業がどのような質問に対してAIに引用・推薦されるべきかを分析してきました。
しかし、そこには一つの課題がありました。
それは、AIが作ったプロンプトや関連キーワードに、実際の検索需要があるかどうかが分からないという点です。
今回のアップデートにより、SEOAIはこの課題を解消します。
新機能で確認できる3つのデータ
今回追加されたKeyword Research機能では、主に以下の3つのデータを確認できます。
1. 月間検索数
各キーワードが日本国内で毎月どの程度検索されているかを確認できます。
これにより、企業は「AIが提案したキーワードやプロンプトが、実際にユーザーから求められているテーマなのか」を判断できます。
検索数のあるテーマは、コンテンツ化・LP改善・FAQ追加・サービスページ強化などの優先候補になります。一方で、検索数がほとんどないテーマは、リソースを割くべきか再検討できます。
2. キーワード難易度
各キーワードについて、上位表示を狙う難易度を0～100のスコアで確認できます。
検索ボリュームが大きいキーワードでも、競合が非常に強い場合、すぐに上位表示を狙うことは現実的ではありません。
一方で、検索ボリュームが一定数あり、難易度が比較的低いキーワードは、早期に成果を出しやすい可能性があります。
SEOAIでは、AI検索対策においても、単に「検索数が多いキーワード」を狙うのではなく、検索需要・競合性・AIに引用されやすい文脈を組み合わせて、現実的な施策判断を支援します。
3. Google検索上位10件のSERPデータ
対象キーワードで現在Google上位に表示されている10件のサイトを確認できます。
これにより、企業や代理店は、
どの競合が上位表示されているのか
どのようなページが評価されているのか
どの情報構造がAIに引用されやすい可能性があるのか
自社ページに何が不足しているのか
を分析できます。
AI検索対策においても、Google検索上位の情報は重要です。なぜなら、AIはWeb上の信頼性・構造化された情報・第三者評価・検索上の権威性などを参考に回答を生成するためです。
SEOAIは、SERP分析とAI Citation分析を組み合わせることで、従来型SEOとAI検索対策をつなぐ新しい分析環境を提供します。
AIO Studioから、AI検索時代のコンテンツ戦略を一気通貫で設計
今回の新機能は、SEOAIのダッシュボード内にある「AIO Studio → Keyword Research」から利用できます。
AIO Studioでは、企業サイトやサービス情報をもとに、ユーザーがAIに質問しそうなプロンプトを生成し、それに対してChatGPT、Gemini、Claude、Perplexity、Google AI OverviewなどのAI検索・LLM環境でどのように表示・引用されるかを分析できます。
今回、そこに検索ボリュームとキーワード難易度、SERP上位情報が加わったことで、SEOAIは以下のような判断を一つの流れで可能にします。
どのテーマに検索需要があるのか
どの質問文がAI検索で使われそうか
どのキーワードなら現実的に狙えるのか
競合はどのようなページで上位表示されているのか
自社サイトはAIに引用される準備ができているのか
どのコンテンツを優先的に改善すべきか
これにより、企業や代理店は、従来のSEO施策とAI検索対策を分断せず、同じ戦略の中で設計できるようになります。
「検索されるキーワード」と「AIに聞かれる質問」をつなぐ
SEOAIが目指すのは、単なるSEOツールではありません。
従来のSEOは、検索エンジンで上位表示されることを目的としてきました。しかし、AI検索の時代では、ユーザーは検索結果の一覧を見る前に、AIが生成した回答を読むようになります。
つまり、これからの企業に必要なのは、検索順位だけではありません。
AIに正しく理解されること
AIに引用されること
AIに候補として推薦されること
ユーザーの質問文の中に、自社が登場すること
が重要になります。
しかし、AI検索対策だけを見ていても、実際の市場ニーズを見失う可能性があります。
そこでSEOAIは、AIが生成する自然文プロンプトと、Google検索上の実データを接続します。
これにより、企業は「AIに聞かれそうな質問」と「実際に検索されているキーワード」の両方を見ながら、より実効性のあるLLMO・AIO対策を進めることができます。
無料診断ツールにも一部反映
今回のDataForSEO連携によるキーワードデータは、SEOAIのダッシュボードだけでなく、公開されている無料診断ツールにも一部反映されます。
これにより、SEOAIを初めて利用する企業や代理店も、自社サイトやクライアントサイトに関連するキーワードの検索需要や競合状況を確認しやすくなります。
特に、広告代理店、SEO会社、Web制作会社、MEO支援会社にとっては、クライアントへの提案時に、
「このキーワードには検索需要があります」
「このテーマは競合が強すぎます」
「この質問文に対してAIに引用される可能性を高めるべきです」
といった説明を、より具体的なデータに基づいて行えるようになります。
blocksky株式会社 コメント
AI検索時代において、企業は単に検索順位を上げるだけでなく、AIに正しく理解され、引用され、推薦される存在になる必要があります。
これまでSEOAIは、AI検索における可視性や引用可能性を分析する機能を強化してきました。一方で、AIが提案するプロンプトやキーワードに、実際の検索ニーズがあるのかを判断するには、外部のSEOツールを併用する必要がありました。
今回のDataForSEO連携により、SEOAI上で月間検索数、キーワード難易度、SERP上位情報を確認できるようになりました。
これにより、AI検索対策はより実務的になります。
今後もSEOAIは、従来のSEO、LLMO、AIO、AI Citation分析を統合し、企業がAI検索時代において「見つけられる」「選ばれる」「引用される」ためのプラットフォームを目指してまいります。
SEOAIについて
SEOAIは、AI検索・LLMO・AIO時代に対応したWebサイト分析プラットフォームです。
企業サイトがChatGPT、Gemini、Claude、Perplexity、Google AI OverviewなどのAI検索環境において、どのように認識・引用・推薦される可能性があるかを分析し、AIに選ばれるための改善ポイントを可視化します。
主な機能として、AI Score診断、Web Score診断、AIO Studio、AI Checker、SEOAI Pages、AI Crawler Activity分析などを提供しています。
SEOAIは、従来のSEO指標だけでなく、構造化データ、エンティティの明確性、AIに読み取られやすい情報設計、AI引用状況などを分析し、企業のAI検索対応を支援します。
URL：
https://seoai.space/
新機能概要
機能名：Keyword Research / DataForSEO連携
提供場所：AIO Studio → Keyword Research、公開診断ツール
主な機能：
月間検索数の表示
キーワード難易度の表示
Google検索上位10件のSERP表示
AIプロンプト設計と検索データの連携
対象：企業、広告代理店、SEO会社、Web制作会社、MEO支援会社、マーケティング担当者
■ 会社概要
blocksky Inc.（blocksky株式会社）は、AIとブロックチェーン技術を融合し、次世代のマーケティングインフラを構築するWeb3アドテック企業です。
「広告・データ・ユーザー体験の再設計」をミッションに掲げ、従来の広告モデルが抱える非効率性や不透明性といった課題に対し、オンチェーンデータとAIを活用した新たな価値創出に取り組んでいます。
主力プロダクトには、
・AI時代の検索・発見を最適化する（AIO/GEO/LLMO）ツール「SEOAI」(https://seoai.space/)
・Web3時代の広告基盤となる「W3AP（Web3 Advertising Platform）」(https://w3ap.org/)
・ユーザーが広告視聴によって報酬を得られるアプリ「ViewFi」(https://viewfi.live/)
・Web3イベントスポンサーシップを効率化するプラットフォーム「EventoChain」(https://eventochain.io/)
などを展開しています。
単なる広告配信にとどまらず、「ユーザー行動」「広告効果」「AI上の可視性」を統合的に捉え、企業の成長を支援する新しいマーケティングエコシステムを提供しています。
また、blockskyは日本を拠点に、東南アジアを中心としたグローバル展開を推進。Web3プロジェクトや広告主、DAppsとの連携を通じて、国境を越えた成長機会の創出に取り組んでいます。
今後は、AI検索時代における「企業の発見され方」を再定義し、広告・SEO・データ活用を横断する統合プラットフォームとして、次世代マーケティングの標準を確立していきます。
会社名：blocksky Inc.（blocksky株式会社）
所在地：東京都（海外拠点：ホーチミン）
事業内容：Web3広告プラットフォーム、ブロックチェーンプロダクト開発
■ 本件に関するお問い合わせ先
blocksky Inc. PR担当
Email：info@blocksky.xyz
配信元企業：blocksky株式会社
AI検索対策は、プロンプトを作るだけでは終わらない。
SEOAIは、AIに聞かれる質問と、実際に検索されているキーワードをつなぎ、LLMO・AIO時代のコンテンツ戦略をデータで支援します。
blocksky株式会社は、AI検索・LLMO・AIO対策プラットフォーム「SEOAI」において、AIO StudioのKeyword Research機能を大幅にアップデートし、DataForSEOとの連携により、各キーワードの月間検索数・キーワード難易度・Google検索上位10件のSERPデータを確認できる新機能を追加しました。
これにより、企業や代理店は、AIが生成した質問文や検索意図に基づくプロンプト候補について、実際にどの程度検索ニーズがあるのか、競合性はどの程度か、現在どのサイトが上位表示されているのかを、SEOAI上で直接確認できるようになります。
従来のAI検索対策では、AIに引用されやすいコンテンツやプロンプトを考えることはできても、そのテーマに実際の検索需要があるかどうかを判断するには、別途SEOツールを使う必要がありました。今回のアップデートにより、SEOAIは「AIに選ばれるためのコンテンツ設計」と「実際に検索されているキーワードデータ」を一つの画面で接続します。
ChatGPT、Google AI Overviews、Perplexity、Geminiなどの普及により、ユーザーの情報探索行動は大きく変化しています。
これまでのSEOでは、ユーザーが検索窓に入力する「キーワード」を中心にコンテンツ戦略が設計されてきました。しかし、AI検索の時代では、ユーザーは単語ではなく、より自然な質問文で情報を探すようになっています。
例えば、従来の検索では、
「金沢市 インプラント 歯科」
「渋谷 おすすめ レストラン」
「BtoB SaaS 比較」
といったキーワードが中心でした。
一方で、AI検索では、
「金沢市でインプラント治療を受けたいです。信頼できる歯科医院を選ぶポイントと、候補になりそうな医院を教えてください」
のような、より具体的な質問文が使われます。
SEOAIのAIO Studioは、これまでもこのようなAI検索時代の自然文プロンプトを生成し、企業がどのような質問に対してAIに引用・推薦されるべきかを分析してきました。
しかし、そこには一つの課題がありました。
それは、AIが作ったプロンプトや関連キーワードに、実際の検索需要があるかどうかが分からないという点です。
今回のアップデートにより、SEOAIはこの課題を解消します。
新機能で確認できる3つのデータ
今回追加されたKeyword Research機能では、主に以下の3つのデータを確認できます。
1. 月間検索数
各キーワードが日本国内で毎月どの程度検索されているかを確認できます。
これにより、企業は「AIが提案したキーワードやプロンプトが、実際にユーザーから求められているテーマなのか」を判断できます。
検索数のあるテーマは、コンテンツ化・LP改善・FAQ追加・サービスページ強化などの優先候補になります。一方で、検索数がほとんどないテーマは、リソースを割くべきか再検討できます。
2. キーワード難易度
各キーワードについて、上位表示を狙う難易度を0～100のスコアで確認できます。
検索ボリュームが大きいキーワードでも、競合が非常に強い場合、すぐに上位表示を狙うことは現実的ではありません。
一方で、検索ボリュームが一定数あり、難易度が比較的低いキーワードは、早期に成果を出しやすい可能性があります。
SEOAIでは、AI検索対策においても、単に「検索数が多いキーワード」を狙うのではなく、検索需要・競合性・AIに引用されやすい文脈を組み合わせて、現実的な施策判断を支援します。
3. Google検索上位10件のSERPデータ
対象キーワードで現在Google上位に表示されている10件のサイトを確認できます。
これにより、企業や代理店は、
どの競合が上位表示されているのか
どのようなページが評価されているのか
どの情報構造がAIに引用されやすい可能性があるのか
自社ページに何が不足しているのか
を分析できます。
AI検索対策においても、Google検索上位の情報は重要です。なぜなら、AIはWeb上の信頼性・構造化された情報・第三者評価・検索上の権威性などを参考に回答を生成するためです。
SEOAIは、SERP分析とAI Citation分析を組み合わせることで、従来型SEOとAI検索対策をつなぐ新しい分析環境を提供します。
AIO Studioから、AI検索時代のコンテンツ戦略を一気通貫で設計
今回の新機能は、SEOAIのダッシュボード内にある「AIO Studio → Keyword Research」から利用できます。
AIO Studioでは、企業サイトやサービス情報をもとに、ユーザーがAIに質問しそうなプロンプトを生成し、それに対してChatGPT、Gemini、Claude、Perplexity、Google AI OverviewなどのAI検索・LLM環境でどのように表示・引用されるかを分析できます。
今回、そこに検索ボリュームとキーワード難易度、SERP上位情報が加わったことで、SEOAIは以下のような判断を一つの流れで可能にします。
どのテーマに検索需要があるのか
どの質問文がAI検索で使われそうか
どのキーワードなら現実的に狙えるのか
競合はどのようなページで上位表示されているのか
自社サイトはAIに引用される準備ができているのか
どのコンテンツを優先的に改善すべきか
これにより、企業や代理店は、従来のSEO施策とAI検索対策を分断せず、同じ戦略の中で設計できるようになります。
「検索されるキーワード」と「AIに聞かれる質問」をつなぐ
SEOAIが目指すのは、単なるSEOツールではありません。
従来のSEOは、検索エンジンで上位表示されることを目的としてきました。しかし、AI検索の時代では、ユーザーは検索結果の一覧を見る前に、AIが生成した回答を読むようになります。
つまり、これからの企業に必要なのは、検索順位だけではありません。
AIに正しく理解されること
AIに引用されること
AIに候補として推薦されること
ユーザーの質問文の中に、自社が登場すること
が重要になります。
しかし、AI検索対策だけを見ていても、実際の市場ニーズを見失う可能性があります。
そこでSEOAIは、AIが生成する自然文プロンプトと、Google検索上の実データを接続します。
これにより、企業は「AIに聞かれそうな質問」と「実際に検索されているキーワード」の両方を見ながら、より実効性のあるLLMO・AIO対策を進めることができます。
無料診断ツールにも一部反映
今回のDataForSEO連携によるキーワードデータは、SEOAIのダッシュボードだけでなく、公開されている無料診断ツールにも一部反映されます。
これにより、SEOAIを初めて利用する企業や代理店も、自社サイトやクライアントサイトに関連するキーワードの検索需要や競合状況を確認しやすくなります。
特に、広告代理店、SEO会社、Web制作会社、MEO支援会社にとっては、クライアントへの提案時に、
「このキーワードには検索需要があります」
「このテーマは競合が強すぎます」
「この質問文に対してAIに引用される可能性を高めるべきです」
といった説明を、より具体的なデータに基づいて行えるようになります。
blocksky株式会社 コメント
AI検索時代において、企業は単に検索順位を上げるだけでなく、AIに正しく理解され、引用され、推薦される存在になる必要があります。
これまでSEOAIは、AI検索における可視性や引用可能性を分析する機能を強化してきました。一方で、AIが提案するプロンプトやキーワードに、実際の検索ニーズがあるのかを判断するには、外部のSEOツールを併用する必要がありました。
今回のDataForSEO連携により、SEOAI上で月間検索数、キーワード難易度、SERP上位情報を確認できるようになりました。
これにより、AI検索対策はより実務的になります。
今後もSEOAIは、従来のSEO、LLMO、AIO、AI Citation分析を統合し、企業がAI検索時代において「見つけられる」「選ばれる」「引用される」ためのプラットフォームを目指してまいります。
SEOAIについて
SEOAIは、AI検索・LLMO・AIO時代に対応したWebサイト分析プラットフォームです。
企業サイトがChatGPT、Gemini、Claude、Perplexity、Google AI OverviewなどのAI検索環境において、どのように認識・引用・推薦される可能性があるかを分析し、AIに選ばれるための改善ポイントを可視化します。
主な機能として、AI Score診断、Web Score診断、AIO Studio、AI Checker、SEOAI Pages、AI Crawler Activity分析などを提供しています。
SEOAIは、従来のSEO指標だけでなく、構造化データ、エンティティの明確性、AIに読み取られやすい情報設計、AI引用状況などを分析し、企業のAI検索対応を支援します。
URL：
https://seoai.space/
新機能概要
機能名：Keyword Research / DataForSEO連携
提供場所：AIO Studio → Keyword Research、公開診断ツール
主な機能：
月間検索数の表示
キーワード難易度の表示
Google検索上位10件のSERP表示
AIプロンプト設計と検索データの連携
対象：企業、広告代理店、SEO会社、Web制作会社、MEO支援会社、マーケティング担当者
■ 会社概要
blocksky Inc.（blocksky株式会社）は、AIとブロックチェーン技術を融合し、次世代のマーケティングインフラを構築するWeb3アドテック企業です。
「広告・データ・ユーザー体験の再設計」をミッションに掲げ、従来の広告モデルが抱える非効率性や不透明性といった課題に対し、オンチェーンデータとAIを活用した新たな価値創出に取り組んでいます。
主力プロダクトには、
・AI時代の検索・発見を最適化する（AIO/GEO/LLMO）ツール「SEOAI」(https://seoai.space/)
・Web3時代の広告基盤となる「W3AP（Web3 Advertising Platform）」(https://w3ap.org/)
・ユーザーが広告視聴によって報酬を得られるアプリ「ViewFi」(https://viewfi.live/)
・Web3イベントスポンサーシップを効率化するプラットフォーム「EventoChain」(https://eventochain.io/)
などを展開しています。
単なる広告配信にとどまらず、「ユーザー行動」「広告効果」「AI上の可視性」を統合的に捉え、企業の成長を支援する新しいマーケティングエコシステムを提供しています。
また、blockskyは日本を拠点に、東南アジアを中心としたグローバル展開を推進。Web3プロジェクトや広告主、DAppsとの連携を通じて、国境を越えた成長機会の創出に取り組んでいます。
今後は、AI検索時代における「企業の発見され方」を再定義し、広告・SEO・データ活用を横断する統合プラットフォームとして、次世代マーケティングの標準を確立していきます。
会社名：blocksky Inc.（blocksky株式会社）
所在地：東京都（海外拠点：ホーチミン）
事業内容：Web3広告プラットフォーム、ブロックチェーンプロダクト開発
■ 本件に関するお問い合わせ先
blocksky Inc. PR担当
Email：info@blocksky.xyz
配信元企業：blocksky株式会社
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