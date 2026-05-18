2026年｜Cドライブのクローンに使える無料ソフトおすすめ
「Cドライブが満杯でPCが重い」「SSDを大容量化したいが、OSの再設定が面倒」というトラブルは、多くのユーザー共通の悩みです。システムを含むCドライブの移行は、失敗すると起動不能になるリスクがあります。今の環境を丸ごと、最も安全かつ手軽に新しいSSDへ移す解決策を紹介します。
4DDiG Partition Managerが2026年5月18日にアップデート！Cドライブクローンがさらに高速化
2026年5月18日、SSDクローンソフト「4DDiG Partition Manager」が最新版をリリース。今回のアップデートで「Cドライブのクローン速度と安全性が劇的に向上」しました。独自のシステム移行技術により、エラーを防ぎながら大容量データも短時間で正確に転送します。OS再インストールの手間を省き、最速で快適なPC環境を取り戻せる最適なツールです。
4DDiG Partition Manager無料体験：https://x.gd/pUALL
Cドライブのクローン作成が必要なシーン
Cドライブのクローン作成が必要になる主な理由は、「ストレージの容量不足」と「パソコンの動作速度の低下」です。
特に、以下のような状況でCドライブの丸ごとクローンが最適です：
SSDの大容量化：Cドライブの空き容量が残り少なくなり、警告が出る、またはアプリのインストールができない時。
HDDからSSDへの換装：古いHDDから最新の高速SSDへ交換し、パソコンの起動や処理速度を劇的に改善したい時。
OSや設定の維持：Windowsのシステム環境、インストール済みのソフト、個人データを一切変更せず、そのまま新しいドライブへ移行したい時。
OSが含まれるCドライブは、通常のコピー＆ペーストでは移行できません。そのため、現在の環境を完全に維持したまま安全にデータを移すには、専用のクローンソフトの使用が必須となります。
Cドライブクローンフリーソフトおすすめ5選
1.4DDiG Partition Manager
Windowsシステムが保存されているCドライブの移行には、確実性と安全性を兼ね備えた「4DDiG Partition Manager」が最適です。
このソフトは、OSを含むシステム環境を丸ごと別のHDDやSSDへ複製できる、ディスククローンの専門ツールです。専門知識が必要なパーティション調整やシステム構造の変換（MBR/GPT）も、画面の指示に従って数クリックするだけで自動処理されます。データの欠損や起動エラーのリスクを最小限に抑え、現在のPC環境をそのまま新しいストレージへ引き継ぐことができます。
4DDiG Partition Manager無料体験：https://x.gd/pUALL
4DDiG Partition ManagerでCドライブをクローンする手順は以下の通りです。
1.外部ディスクをコンピュータに接続し、4DDiG Partition Managerをダウンロードしてインストールします。その後、アプリケーションを起動し、「システムディスクのクローン」を選択してください。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349464/images/bodyimage1】
2.ソースディスクからクローンデータを受け取るターゲットディスクを選択し、「次に」ボタンをクリックします。（ソースディスクはシステムディスクで、ターゲットディスクは接続したディスクがデフォルトで選ばれます。)
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349464/images/bodyimage2】
3.次に、クローンディスクの効果を示すプレビューインターフェースが表示されます。ソースディスクのパーティションはデフォルトでターゲットディスク全体を占め、両側のハンドルをドラッグしてクローンパーティションのサイズを変更できます。プレビューが正しいことを確認したら、「開始」ボタンをクリックしてクローン操作を開始します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349464/images/bodyimage3】
4.ディスクのクローン作成が完了するまで待ちます。クローン作成の速度は、ソースディスクのサイズによって異なります。 他の操作を実行したり、現在の操作を中断したりせず、しばらくお待ちください。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349464/images/bodyimage4】
2.Macrium Reflect
Macrium Reflectは、データの正確性と安全性を最優先した高機能クローンソフトです。Windowsを起動したままCドライブを丸ごと複製できる「シャドウコピー技術」を搭載しており、エラーの少ない確実なデータ移行が可能です。
利点・欠点: 処理速度が非常に速く、起動ディスク作成機能も優秀ですが、無料版のサポートが終了しているため最新環境では有償版が必要です。また、画面に英語表記が多く、操作難易度はやや高めです。
向いている人: 操作に少し慣れており、エラーのない確実性とスピードを重視する中・上級者。
3. Paragon Backup & Recovery
Paragon Backup & Recoveryは、高度なディスク管理技術を持つ老舗メーカーのクローン・バックアップソフトです。ファイルシステムへの造詣が深く、Windows環境だけでなく複雑なパーティション構成のCドライブでも、構造を崩さずに安定して新しいSSDへ展開できます。
利点・欠点: 業界標準の強力なエンジンを搭載しており、コピー時の書き込みエラーが極めて少ないです。一方、多機能ゆえに設定項目が多く、PC初心者がクローン機能だけを直感的に使おうとすると迷う可能性があります。
向いている人: ディスクの安定性を最優先し、万が一の起動不良にも対応できるリカバリメディアを作っておきたい中級者。
4. HD革命/CopyDrive Lite
HD革命/CopyDrive Liteは、日本国内で高い知名度を誇る「HD革命」シリーズのクローン特化型ソフトです。国産ならではの親切な日本語インターフェースが特徴で、大容量HDDから小容量SSDへの移行時も、データを自動調整して綺麗に収めてくれます。
利点・欠点: 全編を通して正確で分かりやすい日本語表記のため、海外製ソフトに不安がある方でも安心して使えます。ただし、主にSSDなどのハードウェアに同梱されている製品のため、単体での無料入手が難しいケースがあります。
向いている人: 英語や専門用語の操作画面に抵抗があり、安心の国内ブランドと手厚いサポートを求める初心者。
[おすすめ]Cドライブをクローンするためのフリーソフト：https://x.gd/11ThP
CドライブをSSDに換装する方法【Windows11・10の引っ越し手順】：https://x.gd/wCUue
5. Clonezilla
Clonezillaは、オープンソースで開発されている完全無料の強力なディスククローンツールです。USBメモリなどからライブシステムとして起動して作業するため、OSの制限を受けずにCドライブのセクターレベルでの完全な複製が可能です。
利点・欠点: ライセンス制限がなく、すべての機能を無料で利用できる圧倒的なコストパフォーマンスが魅力です。しかし、操作画面がCUI（テキストベース）のため、マウス操作ができず、コマンドや英語の知識が必要です。
向いている人: 費用を一切かけず、他のソフトでエラーが出るような特殊なパーティション構成を確実にクローンしたい上級者。
まとめ
起動エラーのリスクを伴うCドライブの移行には、安全性が最も高い「4DDiG Partition Manager」が最適です。最新のシステム移行技術により、複雑な設定やパーティション調整をすべて自動で行い、データの欠損を防ぎます。直感的な日本語画面で迷わず操作できるため、初心者でも安全かつ最速でSSD換装を成功させることができます。Cドライブの容量不足や重さを解消したいなら、このソフトを選べば間違いありません。
4DDiG Partition Manager無料体験：https://x.gd/pUALL
【4DDiG Partition Managerについて】
4DDiG Partition Managerは、使いやすくて強力なディスク管理ツールです。パーティションの作成、サイズ変更、結合、フォーマットに加えて、クローン機能も搭載しています。これにより、ディスクの完全なコピーを作成することができ、データのバックアップや移行がスムーズに行えます。効率的なディスク管理とクローン機能を求めているなら、ぜひお試しください！
公式HP：https://4ddig.tenorshare.com/jp/4ddig-partition-manager.html
Twitter：https://x.com/4DDiG_Japan
YouTube：https://www.youtube.com/@-Tenorshare4DDiGJapan
Note：https://note.com/4ddig_partition
配信元企業：Tenorshare Co., Ltd.
4DDiG Partition Managerが2026年5月18日にアップデート！Cドライブクローンがさらに高速化
2026年5月18日、SSDクローンソフト「4DDiG Partition Manager」が最新版をリリース。今回のアップデートで「Cドライブのクローン速度と安全性が劇的に向上」しました。独自のシステム移行技術により、エラーを防ぎながら大容量データも短時間で正確に転送します。OS再インストールの手間を省き、最速で快適なPC環境を取り戻せる最適なツールです。
4DDiG Partition Manager無料体験：https://x.gd/pUALL
Cドライブのクローン作成が必要になる主な理由は、「ストレージの容量不足」と「パソコンの動作速度の低下」です。
特に、以下のような状況でCドライブの丸ごとクローンが最適です：
SSDの大容量化：Cドライブの空き容量が残り少なくなり、警告が出る、またはアプリのインストールができない時。
HDDからSSDへの換装：古いHDDから最新の高速SSDへ交換し、パソコンの起動や処理速度を劇的に改善したい時。
OSや設定の維持：Windowsのシステム環境、インストール済みのソフト、個人データを一切変更せず、そのまま新しいドライブへ移行したい時。
OSが含まれるCドライブは、通常のコピー＆ペーストでは移行できません。そのため、現在の環境を完全に維持したまま安全にデータを移すには、専用のクローンソフトの使用が必須となります。
Cドライブクローンフリーソフトおすすめ5選
1.4DDiG Partition Manager
Windowsシステムが保存されているCドライブの移行には、確実性と安全性を兼ね備えた「4DDiG Partition Manager」が最適です。
このソフトは、OSを含むシステム環境を丸ごと別のHDDやSSDへ複製できる、ディスククローンの専門ツールです。専門知識が必要なパーティション調整やシステム構造の変換（MBR/GPT）も、画面の指示に従って数クリックするだけで自動処理されます。データの欠損や起動エラーのリスクを最小限に抑え、現在のPC環境をそのまま新しいストレージへ引き継ぐことができます。
4DDiG Partition Manager無料体験：https://x.gd/pUALL
4DDiG Partition ManagerでCドライブをクローンする手順は以下の通りです。
1.外部ディスクをコンピュータに接続し、4DDiG Partition Managerをダウンロードしてインストールします。その後、アプリケーションを起動し、「システムディスクのクローン」を選択してください。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349464/images/bodyimage1】
2.ソースディスクからクローンデータを受け取るターゲットディスクを選択し、「次に」ボタンをクリックします。（ソースディスクはシステムディスクで、ターゲットディスクは接続したディスクがデフォルトで選ばれます。)
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349464/images/bodyimage2】
3.次に、クローンディスクの効果を示すプレビューインターフェースが表示されます。ソースディスクのパーティションはデフォルトでターゲットディスク全体を占め、両側のハンドルをドラッグしてクローンパーティションのサイズを変更できます。プレビューが正しいことを確認したら、「開始」ボタンをクリックしてクローン操作を開始します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349464/images/bodyimage3】
4.ディスクのクローン作成が完了するまで待ちます。クローン作成の速度は、ソースディスクのサイズによって異なります。 他の操作を実行したり、現在の操作を中断したりせず、しばらくお待ちください。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349464/images/bodyimage4】
2.Macrium Reflect
Macrium Reflectは、データの正確性と安全性を最優先した高機能クローンソフトです。Windowsを起動したままCドライブを丸ごと複製できる「シャドウコピー技術」を搭載しており、エラーの少ない確実なデータ移行が可能です。
利点・欠点: 処理速度が非常に速く、起動ディスク作成機能も優秀ですが、無料版のサポートが終了しているため最新環境では有償版が必要です。また、画面に英語表記が多く、操作難易度はやや高めです。
向いている人: 操作に少し慣れており、エラーのない確実性とスピードを重視する中・上級者。
3. Paragon Backup & Recovery
Paragon Backup & Recoveryは、高度なディスク管理技術を持つ老舗メーカーのクローン・バックアップソフトです。ファイルシステムへの造詣が深く、Windows環境だけでなく複雑なパーティション構成のCドライブでも、構造を崩さずに安定して新しいSSDへ展開できます。
利点・欠点: 業界標準の強力なエンジンを搭載しており、コピー時の書き込みエラーが極めて少ないです。一方、多機能ゆえに設定項目が多く、PC初心者がクローン機能だけを直感的に使おうとすると迷う可能性があります。
向いている人: ディスクの安定性を最優先し、万が一の起動不良にも対応できるリカバリメディアを作っておきたい中級者。
4. HD革命/CopyDrive Lite
HD革命/CopyDrive Liteは、日本国内で高い知名度を誇る「HD革命」シリーズのクローン特化型ソフトです。国産ならではの親切な日本語インターフェースが特徴で、大容量HDDから小容量SSDへの移行時も、データを自動調整して綺麗に収めてくれます。
利点・欠点: 全編を通して正確で分かりやすい日本語表記のため、海外製ソフトに不安がある方でも安心して使えます。ただし、主にSSDなどのハードウェアに同梱されている製品のため、単体での無料入手が難しいケースがあります。
向いている人: 英語や専門用語の操作画面に抵抗があり、安心の国内ブランドと手厚いサポートを求める初心者。
[おすすめ]Cドライブをクローンするためのフリーソフト：https://x.gd/11ThP
CドライブをSSDに換装する方法【Windows11・10の引っ越し手順】：https://x.gd/wCUue
5. Clonezilla
Clonezillaは、オープンソースで開発されている完全無料の強力なディスククローンツールです。USBメモリなどからライブシステムとして起動して作業するため、OSの制限を受けずにCドライブのセクターレベルでの完全な複製が可能です。
利点・欠点: ライセンス制限がなく、すべての機能を無料で利用できる圧倒的なコストパフォーマンスが魅力です。しかし、操作画面がCUI（テキストベース）のため、マウス操作ができず、コマンドや英語の知識が必要です。
向いている人: 費用を一切かけず、他のソフトでエラーが出るような特殊なパーティション構成を確実にクローンしたい上級者。
まとめ
起動エラーのリスクを伴うCドライブの移行には、安全性が最も高い「4DDiG Partition Manager」が最適です。最新のシステム移行技術により、複雑な設定やパーティション調整をすべて自動で行い、データの欠損を防ぎます。直感的な日本語画面で迷わず操作できるため、初心者でも安全かつ最速でSSD換装を成功させることができます。Cドライブの容量不足や重さを解消したいなら、このソフトを選べば間違いありません。
4DDiG Partition Manager無料体験：https://x.gd/pUALL
【4DDiG Partition Managerについて】
4DDiG Partition Managerは、使いやすくて強力なディスク管理ツールです。パーティションの作成、サイズ変更、結合、フォーマットに加えて、クローン機能も搭載しています。これにより、ディスクの完全なコピーを作成することができ、データのバックアップや移行がスムーズに行えます。効率的なディスク管理とクローン機能を求めているなら、ぜひお試しください！
公式HP：https://4ddig.tenorshare.com/jp/4ddig-partition-manager.html
Twitter：https://x.com/4DDiG_Japan
YouTube：https://www.youtube.com/@-Tenorshare4DDiGJapan
Note：https://note.com/4ddig_partition
配信元企業：Tenorshare Co., Ltd.
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