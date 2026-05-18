『導電性インク市場』の技術トレンド、メーカー分析、用途、市場予測を掲載した最新版の調査レポートをIDTechExがリリースしました。
2026年5月18日
アイディーテックエックス株式会社
IDTechEx（先進技術調査会社: 本社英国 ケンブリッジ）は、「導電性インク市場2026-2036年」と題した調査レポートを発行し、2026年5月11日より、日本法人のアイディーテックエックス株式会社(東京都千代田区)での販売を開始しました。
◆調査レポート日本語タイトル：
「導電性インク市場2026-2036年」
◆正式タイトル（英語）：
「Conductive Inks Market 2026-2036」
◆発行元： IDTechEx（先進技術調査会社: 本社英国 ケンブリッジ）
◆ページ数： 371
◆無料サンプルページ： あり
◆WEBサイト：
https://www.idtechex.com/ja/research-report/conductive-inks-market/1157
本調査レポートでは、導電性インク8種の市場を15の用途にわたり評価しています。30社を超える企業への直接の調査やインタビューを基に、銀フレーク、銀ナノ粒子、銅、ストレッチャブル/熱成形用、無粒子などの各導電性インクの技術動向を概説するとともに、各インク特性のベンチマーク評価を行っています。太陽電池、各種プリンテッドセンサー、ハイブリッドエレクトロニクスとインモールドエレクトロニクス、RFID/スマートパッケージングなどの用途における機会とともに、それらに伴う導電性インクの要件を評価しています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349341/images/bodyimage1】
「導電性インク市場 2026-2036年」が対象とする主なコンテンツ
（詳細は目次のページでご確認ください）
- 全体概要
- はじめに
- 市場予測
□ 導電性インク種類別
□ 用途別
- 導電性インク技術（材料別）
□ 銀フレークインク
□ 銀ナノ粒子インク
□ 無粒子インク
□ 銅インク
□ カーボン系インク（グラフェンやCNTなど）
□ ストレッチャブルインク、熱成形用インク
□ 銀ナノワイヤー
□ 導電性ポリマー
- 導電性インク用途
□ 回路製造（フレキシブルハイブリッドエレクトロニクス、インモールドエレクトロニクス、3Dエレクトロニクス、e-テキスタイル、回路プロトタイピング）
□ センシング（静電容量式タッチセンサー、圧力センサー、バイオセンサー、ひずみセンサー、電子皮膚パッチ）
□ その他用途（太陽電池、ヒーター、EMIシールド、アンテナ、RFID、スマートパッケージング）
「導電性インク市場 2026-2036年」は以下の情報を提供します
技術トレンドとメーカー分析：
- 導電性インク8種とサプライヤーを複数数値指標（導電率、硬化時間、硬化温度など）で比較
- 導電性インク15用途の具体的要件評価（電子皮膚パッチ、インモールドエレクトロニクス（IME）などの先進分野を含む）
- 15の導電性インクの用途展望（導電性インクに関する具体的な結論を含む）
- 各種用途向けに配合された導電性インク例
- 多数企業が参入する導電性インク製造業界を金属（銀、銅など）別および配合物（フレーク、ナノ粒子、無粒子など）別に分類
- 導電性インクメーカー30社以上の企業概要（SWOT分析、規模、価値提案、対象用途解説も掲載）
- 受託製造業者とEMS企業が導電性インクの量産要件をどのようにクリアしているかを解説
- 各種導電性インクの価格設定（サプライヤーへのインタビューや公表価格の分析を基に作成）（材料と加工工程でのコスト内訳の概算も掲載）
- 変動性の高い銀価格から導電性インク市場が受ける影響評価
- 適合性評価に必要な導電性インクの種類と用途別要件のベンチマーク評価
市場予測・分析：
- 導電性インク種類・用途別市場規模と10年間市場予測
- 導電性インク種類・用途別技術成熟度・商用化成熟度評価
◆本調査レポートの目次
https://www.idtechex.com/ja/research-report/conductive-inks-market/1157
IDTechExの調査レポートは、アイディーテックエックス株式会社 （IDTechEx日本法人） が、販売しています。
【本件に関するお問合せは、下記まで】
アイディーテックエックス株式会社
100-0005 東京都千代田区丸の内1-6-2 新丸の内センタービル21階
URL: https://www.idtechex.com/ja
担当：村越美和子 m.murakoshi@idtechex.com
電話 : 03-3216-7209
配信元企業：アイディーテックエックス株式会社
アイディーテックエックス株式会社
IDTechEx（先進技術調査会社: 本社英国 ケンブリッジ）は、「導電性インク市場2026-2036年」と題した調査レポートを発行し、2026年5月11日より、日本法人のアイディーテックエックス株式会社(東京都千代田区)での販売を開始しました。
◆調査レポート日本語タイトル：
「導電性インク市場2026-2036年」
◆正式タイトル（英語）：
「Conductive Inks Market 2026-2036」
◆発行元： IDTechEx（先進技術調査会社: 本社英国 ケンブリッジ）
◆ページ数： 371
◆無料サンプルページ： あり
◆WEBサイト：
https://www.idtechex.com/ja/research-report/conductive-inks-market/1157
本調査レポートでは、導電性インク8種の市場を15の用途にわたり評価しています。30社を超える企業への直接の調査やインタビューを基に、銀フレーク、銀ナノ粒子、銅、ストレッチャブル/熱成形用、無粒子などの各導電性インクの技術動向を概説するとともに、各インク特性のベンチマーク評価を行っています。太陽電池、各種プリンテッドセンサー、ハイブリッドエレクトロニクスとインモールドエレクトロニクス、RFID/スマートパッケージングなどの用途における機会とともに、それらに伴う導電性インクの要件を評価しています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349341/images/bodyimage1】
「導電性インク市場 2026-2036年」が対象とする主なコンテンツ
（詳細は目次のページでご確認ください）
- 全体概要
- はじめに
- 市場予測
□ 導電性インク種類別
□ 用途別
- 導電性インク技術（材料別）
□ 銀フレークインク
□ 銀ナノ粒子インク
□ 無粒子インク
□ 銅インク
□ カーボン系インク（グラフェンやCNTなど）
□ ストレッチャブルインク、熱成形用インク
□ 銀ナノワイヤー
□ 導電性ポリマー
- 導電性インク用途
□ 回路製造（フレキシブルハイブリッドエレクトロニクス、インモールドエレクトロニクス、3Dエレクトロニクス、e-テキスタイル、回路プロトタイピング）
□ センシング（静電容量式タッチセンサー、圧力センサー、バイオセンサー、ひずみセンサー、電子皮膚パッチ）
□ その他用途（太陽電池、ヒーター、EMIシールド、アンテナ、RFID、スマートパッケージング）
「導電性インク市場 2026-2036年」は以下の情報を提供します
技術トレンドとメーカー分析：
- 導電性インク8種とサプライヤーを複数数値指標（導電率、硬化時間、硬化温度など）で比較
- 導電性インク15用途の具体的要件評価（電子皮膚パッチ、インモールドエレクトロニクス（IME）などの先進分野を含む）
- 15の導電性インクの用途展望（導電性インクに関する具体的な結論を含む）
- 各種用途向けに配合された導電性インク例
- 多数企業が参入する導電性インク製造業界を金属（銀、銅など）別および配合物（フレーク、ナノ粒子、無粒子など）別に分類
- 導電性インクメーカー30社以上の企業概要（SWOT分析、規模、価値提案、対象用途解説も掲載）
- 受託製造業者とEMS企業が導電性インクの量産要件をどのようにクリアしているかを解説
- 各種導電性インクの価格設定（サプライヤーへのインタビューや公表価格の分析を基に作成）（材料と加工工程でのコスト内訳の概算も掲載）
- 変動性の高い銀価格から導電性インク市場が受ける影響評価
- 適合性評価に必要な導電性インクの種類と用途別要件のベンチマーク評価
市場予測・分析：
- 導電性インク種類・用途別市場規模と10年間市場予測
- 導電性インク種類・用途別技術成熟度・商用化成熟度評価
◆本調査レポートの目次
https://www.idtechex.com/ja/research-report/conductive-inks-market/1157
IDTechExの調査レポートは、アイディーテックエックス株式会社 （IDTechEx日本法人） が、販売しています。
【本件に関するお問合せは、下記まで】
アイディーテックエックス株式会社
100-0005 東京都千代田区丸の内1-6-2 新丸の内センタービル21階
URL: https://www.idtechex.com/ja
担当：村越美和子 m.murakoshi@idtechex.com
電話 : 03-3216-7209
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