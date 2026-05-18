iPhone修理アイサポ【上前津店】が令和8年5月18日(月)OPEN！
株式会社ギア（本社：東京都新宿区、運営代表者：望月弘晃）はiPhone修理フランチャイズ事業において、アイサポ上前津店を令和8年5月18日(月)にOPENしました。
■アイサポについて
アイサポは「最短30分！即日スピード修理」「高品質かつリーズナブルな修理」でお客様のiPhoneトラブルをサポートする身近なリペアショップです。
iPhone修理のエキスパートとして、修理実績150万台以上の豊富な経験から様々な故障事例の「原因の切り分け」を行い「必要な箇所のみ」を部品単位で修理、余計な修理は一切致しませんので適正価格で修理サービスをご提供いたします。
お客様の大切なiPhoneを、ネジの1本1本までこだわり修理することをお約束致します。
アイサポはiPhoneに関する地域一番店、お客様の笑顔がたくさん集まるお店を目指して参ります。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349012/images/bodyimage1】
■アイサポ上前津店より皆様へ
この度、5月18日(月)に『iPhone修理アイサポ上前津店』がOPENしました。
当店は、名古屋市営地下鉄「上前津駅」4番出口すぐの所にございます『栗田商会 名古屋本店』内にございます。
1階は質の良い万年筆を豊富に取り揃えております。普段から万年筆をご使用の方も、初めての方もぜひご覧ください。
2階・3階事務用品と筆記用具、学校用文具や雑貨などを扱っておりますので、iPhone修理の待ち時間にご利用ください。
またビルの4階・5階はポケモンカード専門店『トレカキャンプ 大須店』ございます。
アイサポでは、iPhoneの画面割れ修理・バッテリー交換・水没復旧などの修理メニューに対応しています。
即日修理・データそのまま対応を基本としており、修理後も安心の保証付き。
高品質パーツを使用して修理を行っているため、初めての方でも安心してご依頼いただけます。
さらに人気の「アイサポガラスコーティング」も実施中。
スマホやタブレットの画面を強化し、傷や汚れを防ぐことで長く美しい状態を保ちます。
防指紋効果もあり、清潔に使いたい方におすすめです。
地域密着型の店舗として、上前津・大須・矢場町エリアにお住まいの方々の便利な“iPhone修理拠点”を目指します。
今後も皆さまのご期待に応えられるよう、信頼と技術を積み重ねてまいります。
お客様のご来店をスタッフ一同心よりお待ち致しております。
【アイサポ上前津店店舗概要】
所 在 地：〒460-0013
愛知県名古屋市中区上前津2丁目1-4 栗田商会上前津第1ビル
営業時間：10時～17時まで営業中（最終受付16時）
電話番号：0120-197-919
iPhone修理アイサポ上前津店公式HP：
https://www.iphone-support.jp/tenpokamimaezu/
アクセス方法：
●名古屋市営鶴舞線・名城線 上前津駅より徒歩1分
●名古屋市営名城線 矢場町駅より徒歩11分
●名古屋市営バス・都心ループ 上前津バス停 3分
【駐車場】無料駐車場あり
■iPhone修理アイサポ公式HP
https://www.iphone-support.jp/
配信元企業：株式会社ギア
■アイサポについて
アイサポは「最短30分！即日スピード修理」「高品質かつリーズナブルな修理」でお客様のiPhoneトラブルをサポートする身近なリペアショップです。
iPhone修理のエキスパートとして、修理実績150万台以上の豊富な経験から様々な故障事例の「原因の切り分け」を行い「必要な箇所のみ」を部品単位で修理、余計な修理は一切致しませんので適正価格で修理サービスをご提供いたします。
お客様の大切なiPhoneを、ネジの1本1本までこだわり修理することをお約束致します。
アイサポはiPhoneに関する地域一番店、お客様の笑顔がたくさん集まるお店を目指して参ります。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349012/images/bodyimage1】
■アイサポ上前津店より皆様へ
この度、5月18日(月)に『iPhone修理アイサポ上前津店』がOPENしました。
当店は、名古屋市営地下鉄「上前津駅」4番出口すぐの所にございます『栗田商会 名古屋本店』内にございます。
1階は質の良い万年筆を豊富に取り揃えております。普段から万年筆をご使用の方も、初めての方もぜひご覧ください。
2階・3階事務用品と筆記用具、学校用文具や雑貨などを扱っておりますので、iPhone修理の待ち時間にご利用ください。
またビルの4階・5階はポケモンカード専門店『トレカキャンプ 大須店』ございます。
アイサポでは、iPhoneの画面割れ修理・バッテリー交換・水没復旧などの修理メニューに対応しています。
即日修理・データそのまま対応を基本としており、修理後も安心の保証付き。
高品質パーツを使用して修理を行っているため、初めての方でも安心してご依頼いただけます。
さらに人気の「アイサポガラスコーティング」も実施中。
スマホやタブレットの画面を強化し、傷や汚れを防ぐことで長く美しい状態を保ちます。
防指紋効果もあり、清潔に使いたい方におすすめです。
地域密着型の店舗として、上前津・大須・矢場町エリアにお住まいの方々の便利な“iPhone修理拠点”を目指します。
今後も皆さまのご期待に応えられるよう、信頼と技術を積み重ねてまいります。
お客様のご来店をスタッフ一同心よりお待ち致しております。
【アイサポ上前津店店舗概要】
所 在 地：〒460-0013
愛知県名古屋市中区上前津2丁目1-4 栗田商会上前津第1ビル
営業時間：10時～17時まで営業中（最終受付16時）
電話番号：0120-197-919
iPhone修理アイサポ上前津店公式HP：
https://www.iphone-support.jp/tenpokamimaezu/
アクセス方法：
●名古屋市営鶴舞線・名城線 上前津駅より徒歩1分
●名古屋市営名城線 矢場町駅より徒歩11分
●名古屋市営バス・都心ループ 上前津バス停 3分
【駐車場】無料駐車場あり
■iPhone修理アイサポ公式HP
https://www.iphone-support.jp/
配信元企業：株式会社ギア
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