【AWSコスト削減】RI/SP購入前に確認すべき5つの判断ポイント
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349380/images/bodyimage1】
アマゾンウェブサービス（以下：AWS）のアドバンストティア サービスパートナーであるサニークラウド（運営会社：株式会社アイディーエス、本社：東京都港区、代表取締役：中野 貴志、以下アイディーエス）は、2026年5月26日に、オンラインセミナー「AWS利用料を計画的に下げる / RI/SP購入前に確認すべき5つの判断ポイント」を開催いたします。
セミナー詳細・お申込みはこちら
https://www.sunnycloud.jp/seminar-260526/
※参加者1名につき1回のご登録となります。
▼セミナー概要
RI/SPやSavings Plansは、購入すれば必ず得をする仕組みではありません。
AWS利用料の削減策として、RIやSavings Plansを検討する企業は多くあります。
ただし、現在の利用状況や今後の構成変更を確認しないまま購入すると、想定より割引が効かない、使い残しが発生する、購入後に見直しができないといった問題が起きる可能性があります。
本セミナーでは、RI/SP・Savings Plansを購入する前に確認すべき5つの判断ポイントを整理します。対象となる費用、現在の利用量、RIとSavings Plansの違い、買いすぎを防ぐ考え方、購入後に確認すべき利用率・カバレッジまで、初めて検討する方にも分かりやすく解説します。
▼このセミナーで分かること
・RI/SP・Savings Plansで削減できる費用と、削減しにくい費用
・買いすぎ・使い残しを防ぐために、購入前に確認すべき項目
・購入後に利用率・カバレッジを確認する運用の考え方
▼このような方におすすめ
・増加するAWS利用料のコスト削減を検討している方
・RIとSavings Plansの選択や、適切な購入量に迷っている方
・構成変更などのリスクを見据え、買いすぎや使い残しを防ぎたい方
・社内稟議に向けて、購入根拠や削減見込みの説明材料を整理したい方
▼プログラム概要
第1部｜RI/SP・Savings Plansの基本：両者の違いや対象サービス、割引の仕組み
第2部｜購入前に確認すべき利用状況：過去や今後の利用見込みなど、事前に見るべき指標
第3部｜買いすぎ・使い残しを防ぐ判断ポイント：一括購入のリスクや構成変更時の注意点
第4部｜購入後に確認すべき運用項目：利用率・カバレッジの算出や、社内説明への活かし方
▼開催スケジュール
5月26日（火） 17：00～17：40（40分）
▼開催概要
主題 ：AWS利用料を計画的に下げる / RI/SP購入前に確認すべき5つの判断ポイント
参加費用：無料
参加方法：ウェビナー（オンライン開催）
※ご視聴環境をご用意ください。
※当日のURLはお申込みいただいたメールアドレスに開催前日を目安にお送りいたします。
▼スピーカー
磯野 大治郎（SunnyPay事業部 事業推進部）
▼お申込み
下記URLよりお申し込みください
（https://www.sunnycloud.jp/seminar-260526/）
※参加者1名につき1回のご登録となります。
～当日のご参加が難しい方へ～
セミナーの要点をまとめた資料版、または15分の個別相談もご用意しています。
要点資料請求フォーム：https://forms.gle/8AcoYhp67vWLjqNaA
15分個別相談会フォーム：https://forms.gle/AzzWaBRSnHwZrinW7
配信元企業：株式会社アイディーエス
アマゾンウェブサービス（以下：AWS）のアドバンストティア サービスパートナーであるサニークラウド（運営会社：株式会社アイディーエス、本社：東京都港区、代表取締役：中野 貴志、以下アイディーエス）は、2026年5月26日に、オンラインセミナー「AWS利用料を計画的に下げる / RI/SP購入前に確認すべき5つの判断ポイント」を開催いたします。
セミナー詳細・お申込みはこちら
https://www.sunnycloud.jp/seminar-260526/
※参加者1名につき1回のご登録となります。
▼セミナー概要
RI/SPやSavings Plansは、購入すれば必ず得をする仕組みではありません。
AWS利用料の削減策として、RIやSavings Plansを検討する企業は多くあります。
ただし、現在の利用状況や今後の構成変更を確認しないまま購入すると、想定より割引が効かない、使い残しが発生する、購入後に見直しができないといった問題が起きる可能性があります。
本セミナーでは、RI/SP・Savings Plansを購入する前に確認すべき5つの判断ポイントを整理します。対象となる費用、現在の利用量、RIとSavings Plansの違い、買いすぎを防ぐ考え方、購入後に確認すべき利用率・カバレッジまで、初めて検討する方にも分かりやすく解説します。
▼このセミナーで分かること
・RI/SP・Savings Plansで削減できる費用と、削減しにくい費用
・買いすぎ・使い残しを防ぐために、購入前に確認すべき項目
・購入後に利用率・カバレッジを確認する運用の考え方
▼このような方におすすめ
・増加するAWS利用料のコスト削減を検討している方
・RIとSavings Plansの選択や、適切な購入量に迷っている方
・構成変更などのリスクを見据え、買いすぎや使い残しを防ぎたい方
・社内稟議に向けて、購入根拠や削減見込みの説明材料を整理したい方
▼プログラム概要
第1部｜RI/SP・Savings Plansの基本：両者の違いや対象サービス、割引の仕組み
第2部｜購入前に確認すべき利用状況：過去や今後の利用見込みなど、事前に見るべき指標
第3部｜買いすぎ・使い残しを防ぐ判断ポイント：一括購入のリスクや構成変更時の注意点
第4部｜購入後に確認すべき運用項目：利用率・カバレッジの算出や、社内説明への活かし方
▼開催スケジュール
5月26日（火） 17：00～17：40（40分）
▼開催概要
主題 ：AWS利用料を計画的に下げる / RI/SP購入前に確認すべき5つの判断ポイント
参加費用：無料
参加方法：ウェビナー（オンライン開催）
※ご視聴環境をご用意ください。
※当日のURLはお申込みいただいたメールアドレスに開催前日を目安にお送りいたします。
▼スピーカー
磯野 大治郎（SunnyPay事業部 事業推進部）
▼お申込み
下記URLよりお申し込みください
（https://www.sunnycloud.jp/seminar-260526/）
※参加者1名につき1回のご登録となります。
～当日のご参加が難しい方へ～
セミナーの要点をまとめた資料版、または15分の個別相談もご用意しています。
要点資料請求フォーム：https://forms.gle/8AcoYhp67vWLjqNaA
15分個別相談会フォーム：https://forms.gle/AzzWaBRSnHwZrinW7
配信元企業：株式会社アイディーエス
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