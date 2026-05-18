ホルムズ危機が、化石燃料依存の経済的コストを低減する上で、クリーンエネルギーが鍵であることを示す





Energy Transitions Commissionは、化石燃料依存を強化するような危機対応型の施策について、経済をより高コストかつ長期的な脆弱性に固定化するリスクがあると警告しています。クリーンエネルギー導入の加速により、今後数年以内に、ホルムズ海峡を通過する全輸送量に相当する規模を代替できる可能性があり、これは経済的レジリエンスとエネルギー安全保障を実現する最も持続可能な手段です。

主な調査結果

・化石燃料システムはショックを伝播し、クリーンエネルギーシステムはそのショックを吸収する。化石燃料システムは、集中した要衝を通過する継続的な資源輸送に依存しており、混乱を世界価格を通じて瞬時に波及させる。これに対し、クリーンエネルギーのコストの70～90％は初期投資である。太陽光、風力、蓄電池、送電網は、一度構築されれば、市場混乱の影響を受けることなく、長年にわたりエネルギーを供給する。

・化石燃料価格の高騰が継続した場合、石油・ガス関連の年間総支出は1兆～2兆ドル増加する可能性がある。これは、現在の年間投資額である2兆ドルと、2050年に向けて、ネットゼロかつよりレジリエンスの高いエネルギーシステムを構築するために必要となる年間3兆5,000億ドルとの差である、年間1兆5,000億ドルのクリーンエネルギー投資不足に匹敵する。

・現在、新たな化石燃料インフラを整備することは、次のショックを固定化することにつながる。新たな石油・ガス田は、通常、生産開始までに5～10年を要する。屋上太陽光発電やヒートポンプは、数か月以内に普及拡大が可能。電気自動車（EV）は、すでに構造的に石油需要を減少させている。EVの導入だけでも、2030年までに約500万バレル/日、2035年までに約900万～1,000万バレル/日の需要削減が見込まれており、これは危機前のホルムズ海峡経由の石油輸送量のおよそ半分に相当する。すでにクリーンテクノロジー需要が急増していることに加え、協調的なクリーンエネルギー対応を進めることで、2035年までに世界の石油需要の20％、世界のガス需要の30％超を代替できる可能性があり、将来のショックへの影響を恒久的に低減できる。

ロンドン, 2026年5月15日 /PRNewswire/ -- Energy Transitions Commissionは本日、「Lessons on Energy Security after the Hormuz Crisis（ホルムズ危機後のエネルギー安全保障に関する教訓）」を発表し、化石燃料インフラを拡大しようとする政治的な反射的対応は、今回の危機を引き起こしたのと同様の脆弱性をさらに強化するリスクがあると警告しました。同報告書は、化石燃料価格の変動、輸入依存、地政学的混乱に対する最も効果的な対応策として、各国政府に対し、クリーンエネルギー移行の加速を求めています。

ショックの規模

ホルムズ海峡の封鎖により、日量1,840万バレルの石油供給が混乱しており、これは1973年のアラブ石油禁輸を上回る、過去最大規模の供給ショックとなっています。さらに、世界のLNG取引量の20％、および世界で取引される肥料全体の3分の1にも影響が及んでいます。その影響は、新興国および輸入依存型経済において最も深刻化しています。ホルムズ海峡を通過する原油の約84％、LNGの80％超がアジア市場向けです。

アジアの原油ベンチマーク価格は3月に1バレル当たり約70ドルから90～120ドルへ上昇し、LNG価格は危機前の1MMBtu当たり約10～12ドルから25ドル超へ上昇しました。石油およびガス価格の上昇は、輸送、食品、家庭用エネルギー、産業部門のコストに直接影響を及ぼし、低所得世帯や中小企業に真っ先に打撃を与えます。この混乱により、欧州では1日当たり約5億ユーロの損失が発生しています。

カタールのラスラファンLNG施設の被害により、能力が17％低下し、復旧には3～5年を要すると見込まれており、今回の混乱が世界のLNG市場を構造的に再編する可能性を示しています。

ETCは、現在の価格水準が維持された場合、この危機により2026年だけで世界経済に1兆～2兆ドルの追加的な燃料関連総支出が発生する可能性があると試算しており、これは、より多くのエネルギーを得るためではなく、同じ量のエネルギーを得るために高いコストを支払うことを意味します。

クリーン電力を有する国々は、より強固に守られている

これは、主要なエネルギー需要分野全体において、拡張可能な代替手段が存在する中で発生した初の大規模な化石燃料ショックです。再生可能電力比率が57％に達しているスペインでは、ホルムズ危機後、EU内で最も低いエネルギー価格上昇率を記録し、価格は1MWh当たり50ドルとなりました。発電の95％をガスに依存しているシンガポールでは、4月の電力価格が1MWh当たり200ドルを超えました。この違いを生み出しているのは地理的条件ではなく、エネルギーシステム設計です。

「現在の危機は、化石燃料への依存が気候リスクであるだけでなく、経済的および戦略的な脆弱性でもあることを示しています。クリーンエネルギーシステムは、より分散型で、より効率的であり、継続的な燃料取引への依存によって生じる価格ショックの影響を受けにくくなっています。」Adair Turner（Energy Transitions Commission共同議長）

政府による5つの相乗効果型対応策

導入の速度や構成は各国の状況によって異なるものの、再生可能エネルギー、電化、グリーン燃料、肥料、効率化に関する協調的な対応を進めることで、2035年までにホルムズ海峡経由の石油・ガス輸出を全面的に代替できる可能性があります。

「私たちは何十年にもわたり、浪費的で、不安定かつ価格変動の激しいエネルギーシステムを構築してきました。世界人口の4分の3は、自国で管理できず、自ら影響力を及ぼせない市場で価格が決まる燃料に依存しており、防ぐことのできないショックに脆弱な状況に置かれています。現在の決定的な問いは、各国政府がよりレジリエンスの高いシステムの構築に向けて行動するのか、それとも、すでに混乱に脆弱なシステムを維持し続けるのかという点です。」Jules Kortenhorst（Energy Transitions Commission共同議長）

ETCは、エネルギー安全保障と手頃な価格を強化しつつ、化石燃料価格変動への影響を低減する5つの施策を提示しています。

・再生可能電力導入の加速。大規模型および分散型の再生可能エネルギーは、特に蓄電池、送電網、需給調整機能と組み合わせることで、電力システムにおけるガス需要を代替できます。

・道路輸送電化の推進。EVの導入は、石油依存を低減するために利用可能な最大級の手段の一つであり、世界の石油輸入コストを年間6,000億ドル超削減できる可能性があります。

・暖房および調理の電化。ヒートポンプや電気調理機器は、ガスやLPGへの依存を低減するとともに、家計負担の軽減にもつながります。

・グリーン燃料および肥料の拡大。よりクリーンな肥料生産、効率的な養分管理、低排出燃料の活用により、食品、海運、航空システムにおけるリスクの影響を低減できます。

・経済全体におけるエネルギー効率の改善。 建物改修、スマートエネルギーシステム、より厳格な機器効率基準、材料効率、運用効率の向上により、低コストで迅速にリスクの影響を低減できます。

短期的なトレードオフについても、引き続き管理する必要があります。脆弱な世帯に対する的を絞った支援が必要となる可能性があり、一部の国では既存の石炭またはLNGインフラの利用を一時的に拡大する可能性もあります。しかし各国政府は、一律の化石燃料補助金、新規石炭容量の拡大、大規模な上流石油・ガス開発、長期的なLNG固定化、ならびに炭素価格シグナルの弱体化は回避すべきです。

市場はすでに反応している

消費者および企業は、高コストで不安定な化石燃料からの転換をすでに進めています。中国の太陽光関連輸出は3月に2月比で倍増し、50か国で太陽光発電（PV）輸入量が過去最高水準を記録しました。インドでは前年比約140％増、エチオピアでは前年比約390％増となっています。EUにおけるEV登録台数も、3月に前年比約50％増加しました。インドでは、LPG不足を受けてIH調理器の販売が3～30倍に急増しました。

こちらからダウンロード可能です：Lessons on Energy Security after the Hormuz Crisis（ホルムズ危機後のエネルギー安全保障に関する教訓）。

ETCについて：Energy Transitions Commission（ETC）は、地球温暖化を2°Cを大きく下回る水準に抑えるというパリ協定の気候目標に沿って、今世紀半ばまでのネットゼロ排出達成に取り組む、エネルギー分野全体のリーダーで構成される世界的な連合体です。本ペーパーはETC事務局によって作成されたものであり、すべての調査結果または提言について、メンバー全員が同意しているとみなされるべきものではありません。Energy Transitions Commissionは、SYSTEMIQ Ltd.が運営しています。

・ウェブサイト

・LinkedIn

ロゴ：https://mma.prnasia.com/media2/1275002/Energy_Transitions_Commission_Logo.jpg?p=medium600

（日本語リリース：クライアント提供）

PR Newswire Asia Ltd.





PR Newswire

1954年に設立された世界初の米国広報通信社です。配信ネットワークで全世界をカバーしています。Cision Ltd.の子会社として、Cisionクラウドベースコミュニケーション製品、世界最大のマルチチャネル、多文化コンテンツ普及ネットワークと包括的なワークフローツールおよびプラットフォームを組み合わせることで、様々な組織のストーリーを支えています。www.prnasia.com