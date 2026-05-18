株式会社アイディーエス、AWS Summit Japan 2026に出展 自然言語×生成AIによる業務改革支援を紹介
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349365/images/bodyimage1】
報道関係者 各位
プレスリリース
2026年5月14日
株式会社アイディーエス
アマゾンウェブサービス（以下：AWS）のアドバンストティア サービスパートナーであるサニークラウド（運営会社：株式会社アイディーエス、本社：東京都港区、代表取締役：中野 貴志、以下アイディーエス）は、2026年6月25日(木)・26日(金)に幕張メッセにて開催される、日本最大のアマゾン ウェブ サービス（以下 AWS）を学ぶイベント「AWS Summit Japan 2026」に Bronze スポンサーとして協賛することを発表いたします。
■出展の背景とテーマ：自然言語 × 生成 AI で業務改革を
昨今、多くの企業で生成AIの導入が進んでいますが、「社内データをどう活用すべきか」「具体的な業務プロセスにどう組み込むか」といった、現場レベルの改革には至っていないケースが散見されます 。
アイディーエスでは今回の出展を通じ、「自然言語×生成AIで業務改革」をメインテーマに掲げます 。専門知識がなくても自然言語でデータを扱える環境や、自律的に動くAIエージェントの構築など、実務を劇的に変えるソリューションを展示いたします。また、クラウド運用の基盤となるAWS料金の適正化についても、当社の請求代行サービス「SunnyPay」を軸とした解決策を提示いたします 。
■出展概要
開催日時 ：2026年6月25日（木）・26日（金）
会場 ：幕張メッセ 展示ホール4～8（千葉県千葉市美浜区中瀬 2-1）
ブース番号：148
お申込み ：https://aws.amazon.com/jp/events/summits/japan/
アイディーエス専用登録コード：「SPC9588566」
お申し込みの際に上記のコードを入力してください。
■ブースでご紹介する内容
自然言語によるデータ活用・分析支援（Amazon Quick）
専門的な分析スキルやSQLの知識がない担当者でも、普段使っている言葉（自然言語）で質問するだけで、売上や顧客データから即座に回答を得られる「Amazon Quick（旧：Amazon QuickSight）」を活用した仕組みをご紹介します。
レポート作成やデータ集計の工数を大幅に削減し、現場の意思決定を迅速化する業務改革を支援します。
AIエージェントによる業務プロセス自動化（Amazon Bedrock）
社内ルールやドキュメントを学習し、既存のシステムと連携して自律的にタスクを遂行する「AIエージェント」の開発・導入をサポートします。
定型的な問い合わせ対応やワークフローの自動化により、人的負荷を軽減し、より創造的な業務へのシフトを実現します。
AWS料金の適正化支援（SunnyPay）
利用規模の拡大に伴い複雑化するAWS料金の管理・削減を支援します。
日本円での請求書払いや複数アカウントの一括管理に加え、無駄なリソースを特定し、運用コストを最適化するための具体的なアプローチをご提案します。
■このような課題をお持ちの方におすすめです
社内に蓄積されたデータを、専門知識がなくても現場の誰もが活用できるようにしたい。
生成AIを単なるチャットとしてではなく、既存の業務やシステムと連携させて実働させたい。
問い合わせ対応や事務作業などのルーチンワークを、AIを活用して根本から効率化したい。
AWSの利用範囲が広がり、請求管理の煩雑さやコストの増加が負担になっている。
企業の成長に合わせて、データ活用とコスト管理の両立（AWS料金の適正化）を目指したい。
▼株式会社アイディーエスについて
独立系クラウドインテグレータ。情報系システム構築を専門としており、ECやAWSなどの各種システムの構築から運用、活用支援まで、数多くの提案・開発実績を有します。
特にAWS分野においては、AWSアドバンストティア サービスパートナーとして、サニークラウドのブランド名にて多くのアセスメント、AWS環境構築、運用支援を行っています。
本社所在地：東京都港区芝2-3-18 YM芝公園ビル5階
代表：代表取締役 中野 貴志
事業内容：システム開発、AWS請求代行、AWS環境構築、ECサイト構築
会社HP：https://www.ids.co.jp/
サニークラウドについて：https://www.sunnycloud.jp/
配信元企業：株式会社アイディーエス
報道関係者 各位
プレスリリース
2026年5月14日
株式会社アイディーエス
アマゾンウェブサービス（以下：AWS）のアドバンストティア サービスパートナーであるサニークラウド（運営会社：株式会社アイディーエス、本社：東京都港区、代表取締役：中野 貴志、以下アイディーエス）は、2026年6月25日(木)・26日(金)に幕張メッセにて開催される、日本最大のアマゾン ウェブ サービス（以下 AWS）を学ぶイベント「AWS Summit Japan 2026」に Bronze スポンサーとして協賛することを発表いたします。
■出展の背景とテーマ：自然言語 × 生成 AI で業務改革を
昨今、多くの企業で生成AIの導入が進んでいますが、「社内データをどう活用すべきか」「具体的な業務プロセスにどう組み込むか」といった、現場レベルの改革には至っていないケースが散見されます 。
アイディーエスでは今回の出展を通じ、「自然言語×生成AIで業務改革」をメインテーマに掲げます 。専門知識がなくても自然言語でデータを扱える環境や、自律的に動くAIエージェントの構築など、実務を劇的に変えるソリューションを展示いたします。また、クラウド運用の基盤となるAWS料金の適正化についても、当社の請求代行サービス「SunnyPay」を軸とした解決策を提示いたします 。
■出展概要
開催日時 ：2026年6月25日（木）・26日（金）
会場 ：幕張メッセ 展示ホール4～8（千葉県千葉市美浜区中瀬 2-1）
ブース番号：148
お申込み ：https://aws.amazon.com/jp/events/summits/japan/
アイディーエス専用登録コード：「SPC9588566」
お申し込みの際に上記のコードを入力してください。
■ブースでご紹介する内容
自然言語によるデータ活用・分析支援（Amazon Quick）
専門的な分析スキルやSQLの知識がない担当者でも、普段使っている言葉（自然言語）で質問するだけで、売上や顧客データから即座に回答を得られる「Amazon Quick（旧：Amazon QuickSight）」を活用した仕組みをご紹介します。
レポート作成やデータ集計の工数を大幅に削減し、現場の意思決定を迅速化する業務改革を支援します。
AIエージェントによる業務プロセス自動化（Amazon Bedrock）
社内ルールやドキュメントを学習し、既存のシステムと連携して自律的にタスクを遂行する「AIエージェント」の開発・導入をサポートします。
定型的な問い合わせ対応やワークフローの自動化により、人的負荷を軽減し、より創造的な業務へのシフトを実現します。
AWS料金の適正化支援（SunnyPay）
利用規模の拡大に伴い複雑化するAWS料金の管理・削減を支援します。
日本円での請求書払いや複数アカウントの一括管理に加え、無駄なリソースを特定し、運用コストを最適化するための具体的なアプローチをご提案します。
■このような課題をお持ちの方におすすめです
社内に蓄積されたデータを、専門知識がなくても現場の誰もが活用できるようにしたい。
生成AIを単なるチャットとしてではなく、既存の業務やシステムと連携させて実働させたい。
問い合わせ対応や事務作業などのルーチンワークを、AIを活用して根本から効率化したい。
AWSの利用範囲が広がり、請求管理の煩雑さやコストの増加が負担になっている。
企業の成長に合わせて、データ活用とコスト管理の両立（AWS料金の適正化）を目指したい。
▼株式会社アイディーエスについて
独立系クラウドインテグレータ。情報系システム構築を専門としており、ECやAWSなどの各種システムの構築から運用、活用支援まで、数多くの提案・開発実績を有します。
特にAWS分野においては、AWSアドバンストティア サービスパートナーとして、サニークラウドのブランド名にて多くのアセスメント、AWS環境構築、運用支援を行っています。
本社所在地：東京都港区芝2-3-18 YM芝公園ビル5階
代表：代表取締役 中野 貴志
事業内容：システム開発、AWS請求代行、AWS環境構築、ECサイト構築
会社HP：https://www.ids.co.jp/
サニークラウドについて：https://www.sunnycloud.jp/
配信元企業：株式会社アイディーエス
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