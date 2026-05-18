施術用オイルの安全基準を現場から問い直す――株式会社ウェルフィット、大阪会場での第3回製品評価会を開催。12名のバザルト認定セラピストが新オイルを審査
～3都市・28名のセラピストが同じ評価～
エステ・リラクゼーション業界において、施術用オイルの選定基準は長らく「価格」と「なんとなくの使い勝手」に委ねられてきました。成分の透明性が低く、水・乳化剤・シリコーン・鉱物油などを混合したオイルがコスト優先で流通している現実に対し、株式会社ウェルフィット（バザルト(R)スクール本部校・東京都千代田区 代表取締役：林ゆうこ URL：https://www.basaltschool-wellfit.jp）は、「施術用オイルの安全基準を現場から作る」という方針のもと、正式リリースに先立つセラピスト製品評価会（品評会）を全国4都市で順次開催しています。
第1回名古屋会場（2026年4月17日・9名参加）、第2回東京本部校（2026年4月30日・7名参加）に続き、2026年5月15日、大阪会場にて第3回品評会が開催されました。
バザルトボディセラピスト養成講座受講済みの認定セラピスト12名が参加し、新たに開発した「P's select サメスクワランオイル」を実際に手で触れ、施術に使用しながら審査しました。
今回評価対象となったサメスクワランオイルは、深海鮫肝油由来・純度99.7%以上・スクワラン100%・医薬部外品原料規格2021準拠という高い品質基準を満たす施術用オイルです。1955年以来68年にわたり化粧品原料として使用実績を持ち、医薬品にも配合される安全性が証明された成分を使用しています。
同社が考案・商標登録したバザルト(R)ストーントリートメント（商標登録第5972921号）は、遠赤外線効果を活用した独自の温熱施術技術であり、全国47都道府県2,700店舗以上のサロンに導入されています。
※効果には個人差があります。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349514/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349514/images/bodyimage2】
～名古屋・東京・大阪、3都市28名が一致した評価――再現性が証明するオイルの実力～
品評会では、参加セラピストがまずオイルの成分・安全性・バザルト(R)ストーントリートメントとの技術的な相性について学ぶ勉強会からスタート。スクワラン100%・混ぜ物なし・純度99.7%以上という品質基準、そして「施術に使うオイルについてきちんと理解し、自信を持ってお客様に伝えられる商材を選ぶ」というウェルフィットのこだわりに、参加セラピスト全員が深く納得した様子でした。
今回の品評会でも、現在提供中のシュガースクワランオイルとサメスクワランオイルを実際に比較する機会を設けました。参加セラピストが両方を手に取り、施術にも実際に使用。サメスクワランオイルは前製品と比較してさらに伸びがよく、使い勝手の良さについても高い評価が寄せられました。「発売が楽しみ」という声は大阪会場でも相次ぎました。
注目すべきは、名古屋・東京・大阪という異なる地域・異なるセラピストが、同じ評価を下しているという事実です。のびの良さ・使い勝手・安全性への納得--この一致した反応は、P's select サメスクワランオイルの品質が現場で確かに再現されていることを示しています。
株式会社ウェルフィットは今後、福岡でも品評会を開催し、全会場のセラピストの評価をもとに製品の正式リリースを決定する方針です。施術用オイルの選定基準を「価格」ではなく「安全性・施術適合性・成分の透明性」に置く取り組みを継続し、全国のサロンオーナー・セラピストとともに施術品質の底上げを進めてまいります。
【P's select 公式サイト】
https://www.basaltschool-wellfit.jp/ps-select-squalane-oil
配信元企業：株式会社ウェルフィット
エステ・リラクゼーション業界において、施術用オイルの選定基準は長らく「価格」と「なんとなくの使い勝手」に委ねられてきました。成分の透明性が低く、水・乳化剤・シリコーン・鉱物油などを混合したオイルがコスト優先で流通している現実に対し、株式会社ウェルフィット（バザルト(R)スクール本部校・東京都千代田区 代表取締役：林ゆうこ URL：https://www.basaltschool-wellfit.jp）は、「施術用オイルの安全基準を現場から作る」という方針のもと、正式リリースに先立つセラピスト製品評価会（品評会）を全国4都市で順次開催しています。
第1回名古屋会場（2026年4月17日・9名参加）、第2回東京本部校（2026年4月30日・7名参加）に続き、2026年5月15日、大阪会場にて第3回品評会が開催されました。
バザルトボディセラピスト養成講座受講済みの認定セラピスト12名が参加し、新たに開発した「P's select サメスクワランオイル」を実際に手で触れ、施術に使用しながら審査しました。
今回評価対象となったサメスクワランオイルは、深海鮫肝油由来・純度99.7%以上・スクワラン100%・医薬部外品原料規格2021準拠という高い品質基準を満たす施術用オイルです。1955年以来68年にわたり化粧品原料として使用実績を持ち、医薬品にも配合される安全性が証明された成分を使用しています。
同社が考案・商標登録したバザルト(R)ストーントリートメント（商標登録第5972921号）は、遠赤外線効果を活用した独自の温熱施術技術であり、全国47都道府県2,700店舗以上のサロンに導入されています。
※効果には個人差があります。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349514/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349514/images/bodyimage2】
～名古屋・東京・大阪、3都市28名が一致した評価――再現性が証明するオイルの実力～
品評会では、参加セラピストがまずオイルの成分・安全性・バザルト(R)ストーントリートメントとの技術的な相性について学ぶ勉強会からスタート。スクワラン100%・混ぜ物なし・純度99.7%以上という品質基準、そして「施術に使うオイルについてきちんと理解し、自信を持ってお客様に伝えられる商材を選ぶ」というウェルフィットのこだわりに、参加セラピスト全員が深く納得した様子でした。
今回の品評会でも、現在提供中のシュガースクワランオイルとサメスクワランオイルを実際に比較する機会を設けました。参加セラピストが両方を手に取り、施術にも実際に使用。サメスクワランオイルは前製品と比較してさらに伸びがよく、使い勝手の良さについても高い評価が寄せられました。「発売が楽しみ」という声は大阪会場でも相次ぎました。
注目すべきは、名古屋・東京・大阪という異なる地域・異なるセラピストが、同じ評価を下しているという事実です。のびの良さ・使い勝手・安全性への納得--この一致した反応は、P's select サメスクワランオイルの品質が現場で確かに再現されていることを示しています。
株式会社ウェルフィットは今後、福岡でも品評会を開催し、全会場のセラピストの評価をもとに製品の正式リリースを決定する方針です。施術用オイルの選定基準を「価格」ではなく「安全性・施術適合性・成分の透明性」に置く取り組みを継続し、全国のサロンオーナー・セラピストとともに施術品質の底上げを進めてまいります。
【P's select 公式サイト】
https://www.basaltschool-wellfit.jp/ps-select-squalane-oil
配信元企業：株式会社ウェルフィット
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