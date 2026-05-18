インフラ投資の拡大と産業資産保護ニーズの高まりが、防食コーティング市場の成長を加速
海洋エネルギープロジェクトの拡大、輸送インフラの高度化、長期保守戦略の強化により、高性能な防食コーティングソリューションへの需要が世界中の産業で増加しています。
腐食は、大規模インフラや産業設備を管理する業界にとって、最も高額な運用課題の一つとなっています。石油ターミナル、海運船団、発電所、水処理施設、輸送ネットワークにおいて、企業は資産寿命を延ばしながら、保守停止や修理コストを削減する必要性に直面しています。この変化により、防食コーティング市場は、産業の持続可能性およびインフラ保全戦略の中核分野へと変化しています。
世界の防食コーティング市場は、2020年以降の力強い成長を背景に、2025年には約186億6,360万ドルに達しました。産業インフラ、エネルギー輸送システム、重工業プロジェクトへの継続的な投資に支えられ、市場は今後10年間にわたり安定成長を続け、2035年には326億8,640万ドルに達すると予測されています。
海洋エネルギー拡大と海事開発が市場成長を後押し
防食コーティング市場の初期成長段階は、主に海洋石油・ガス開発の急速な拡大と、高腐食環境下で稼働する設備保護ニーズの高まりによって支えられました。海洋インフラプロジェクト、造船活動、淡水化施設も需要拡大に大きく貢献しました。
産業事業者は、水分、化学物質、海水、温度変化による構造劣化を最小限に抑えるため、特殊コーティングシステムの採用を拡大しました。廃水処理やエネルギー処理分野では、運用信頼性維持と高額な停止回避のため、防食管理が不可欠となっています。
一方で、原材料価格の変動や繰り返し発生する保守費用は、メーカーおよびエンドユーザー双方にコスト圧力をもたらしました。
老朽化インフラが新たな防食需要を創出
防食コーティング市場を形成する主要な成長要因の一つは、重要インフラ資産の運用寿命延長への関心の高まりです。政府や民間事業者は、高額な設備更新を回避するため、予防保全や構造補修への予算配分を拡大しています。
以下の分野で需要拡大が見込まれています。
● 液化天然ガスターミナルおよび貯蔵施設
● 橋梁および高速道路網
● 鉄道インフラ
● パイプラインおよび産業輸送システム
● 鉱業および金属加工施設
新興国および先進国で進む輸送インフラ近代化プロジェクトの拡大は、高耐久防食システムを提供するコーティングメーカーにとって長期的な成長機会を生み出しています。
しかし、揮発性有機化合物排出や有害化学物質に関する環境規制強化により、メーカーは従来型コーティング配合の見直しを迫られています。また、極限環境下における性能制約も、一部用途では技術課題として残っています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349490/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349490/images/bodyimage2】
メーカー各社は高耐久かつ高効率なコーティング技術を導入
防食コーティング市場における技術革新は、性能最適化と環境効率向上を中心に進展しています。企業は、長寿命、高密着性、過酷環境下での優れた保護性能を実現する高度コーティングシステムを開発しています。
以下の技術動向が製品開発戦略を変革しています。
● 耐久性向上を目的とした高度エッジ保護粉体塗装
● 高効率化を実現する亜鉛最適化粉体プライマー
腐食は、大規模インフラや産業設備を管理する業界にとって、最も高額な運用課題の一つとなっています。石油ターミナル、海運船団、発電所、水処理施設、輸送ネットワークにおいて、企業は資産寿命を延ばしながら、保守停止や修理コストを削減する必要性に直面しています。この変化により、防食コーティング市場は、産業の持続可能性およびインフラ保全戦略の中核分野へと変化しています。
世界の防食コーティング市場は、2020年以降の力強い成長を背景に、2025年には約186億6,360万ドルに達しました。産業インフラ、エネルギー輸送システム、重工業プロジェクトへの継続的な投資に支えられ、市場は今後10年間にわたり安定成長を続け、2035年には326億8,640万ドルに達すると予測されています。
海洋エネルギー拡大と海事開発が市場成長を後押し
防食コーティング市場の初期成長段階は、主に海洋石油・ガス開発の急速な拡大と、高腐食環境下で稼働する設備保護ニーズの高まりによって支えられました。海洋インフラプロジェクト、造船活動、淡水化施設も需要拡大に大きく貢献しました。
産業事業者は、水分、化学物質、海水、温度変化による構造劣化を最小限に抑えるため、特殊コーティングシステムの採用を拡大しました。廃水処理やエネルギー処理分野では、運用信頼性維持と高額な停止回避のため、防食管理が不可欠となっています。
一方で、原材料価格の変動や繰り返し発生する保守費用は、メーカーおよびエンドユーザー双方にコスト圧力をもたらしました。
老朽化インフラが新たな防食需要を創出
防食コーティング市場を形成する主要な成長要因の一つは、重要インフラ資産の運用寿命延長への関心の高まりです。政府や民間事業者は、高額な設備更新を回避するため、予防保全や構造補修への予算配分を拡大しています。
以下の分野で需要拡大が見込まれています。
● 液化天然ガスターミナルおよび貯蔵施設
● 橋梁および高速道路網
● 鉄道インフラ
● パイプラインおよび産業輸送システム
● 鉱業および金属加工施設
新興国および先進国で進む輸送インフラ近代化プロジェクトの拡大は、高耐久防食システムを提供するコーティングメーカーにとって長期的な成長機会を生み出しています。
しかし、揮発性有機化合物排出や有害化学物質に関する環境規制強化により、メーカーは従来型コーティング配合の見直しを迫られています。また、極限環境下における性能制約も、一部用途では技術課題として残っています。
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メーカー各社は高耐久かつ高効率なコーティング技術を導入
防食コーティング市場における技術革新は、性能最適化と環境効率向上を中心に進展しています。企業は、長寿命、高密着性、過酷環境下での優れた保護性能を実現する高度コーティングシステムを開発しています。
以下の技術動向が製品開発戦略を変革しています。
● 耐久性向上を目的とした高度エッジ保護粉体塗装
● 高効率化を実現する亜鉛最適化粉体プライマー