グローバルサウス・メディア・シンクタンクフォーラムの中国・アラブ・パートナーシップ会議がカイロで開幕





SinopecのZhong Ren氏が基調講演を行い、グローバルサウス傑出貢献賞を受賞

エジプト・カイロ、2026年5月16日 /PRNewswire/ -- グローバルサウス・メディア・シンクタンクフォーラムの中国・アラブ・パートナーシップ会議（Global South Media and Think Tank Forum Chinese-Arab Partnership Conference）は5月13日、エジプト・カイロで「知恵を結集し、新たな旅路へ踏み出す：未来を共有する中国・アラブ共同体の共同構築（Pooling Wisdom, Embarking on a New Journey: Jointly Building a China-Arab Community with a Shared Future）」をテーマに開催されました。



Sinopec’s Zhong Ren Delivers Keynote Speech and Receives Global South Outstanding Contribution Award at Global South Media and Think Tank Forum Chinese-Arab Partnership Conference, Cairo.



Sinopec Groupの取締役であるZhong Ren氏は同会議に出席し、「エネルギーで基盤を築き、イノベーションで新たな成長を推進し、文化でつながる」と題した基調講演を行い、中国・アラブ協力におけるSinopecの実践と知見を共有するとともに、未来を共有するより緊密な中国・アラブ共同体への貢献に対する同グループの確固たるコミットメントを強調しました。

Sinopecは、協力イニシアチブへの積極的な関与、相互信頼の促進とグローバルサウスの声の発信力強化への卓越した貢献、ならびに協働の精神と優れたリーダーシップの発揮が評価され、グローバルサウス・メディア・シンクタンク協力・コミュニケーション・パートナーシップ傑出貢献賞を授与されました。

Zhong Ren氏は基調講演の中で、中国とアラブ諸国の友好関係は千年以上にわたり続いており、今なお強固になり続けていると述べました。中国文明とアラブ文明は互いに補完し、刺激し合い、世界の文明間における対話と相互学習の輝かしい模範を示してきました。元首外交の戦略的指導の下、中国・アラブ関係は新たな歴史的機会を迎えています。Xinhua News Agencyが発表したシンクタンク報告書「新時代における中国・アラブ協力の成果、機会、展望（Achievements, Opportunities, and Prospects of China-Arab Cooperation in the New Era）」で強調されているように、中国・アラブ協力は世界に安定性と確実性をもたらし、南南協力の模範となってきました。

「Sinopecは、『エネルギー安全保障は共通の安全保障を意味し、エネルギー発展は協調的発展を意味する』という原則を常に堅持してきました。当社は、サウジアラビアのヤンブ製油所やクウェートのアルズール製油所といった象徴的プロジェクトに深く関与する一方で、石油・天然ガス貿易を継続的に拡大し、従来型エネルギーとグリーン新エネルギーの協調的発展を推進してきました」と同氏は述べました。

同時に、Sinopecはデジタル化・インテリジェント化への変革を加速させ、自立的で制御可能なAIシステムと国際的なオムニメディア発信マトリックスを構築し、グローバルサウスの自立的な言説体系の発展に貢献しています。文化交流の面では、Sinopecはアラブ8カ国に「シルクロード・ブックハウス（Silk Road Book Houses）」を設立し、1万冊以上の書籍を寄贈し、10万人を超える現地の専門技術人材を育成することで、中国とアラブ諸国の対話と人的交流の架け橋を継続的に築いています。

Zhong Ren氏は、今後開催される第2回中国・アラブ諸国首脳会議（Second China-Arab States Summit）が、中国・アラブ関係と南南協力に必ず新たな弾みをもたらすと述べました。Sinopecは、すべてのパートナーと手を携え、未来を共有するさらに緊密な中国・アラブ共同体の構築に向けて、より一層貢献していく用意があります。

XinhuaとLeague of Arab Statesが共催した2日間のイベントには、中国とアラブ諸国の約110のメディア、シンクタンク、政府機関、企業に加え、国際機関・地域機関から約250人の代表者が集まりました。

（日本語リリース：クライアント提供）

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